سانشيز يجدد انتقاده لسياسة اليمين الإسباني على وقع أزمة الحرائق

- الحرائق والتغير المناخي: تناول بيدرو سانشيز الحرائق الكبيرة في إسبانيا، مشيراً إلى تأثيرها على 170 ألف هكتار وأكثر من 100 ألف شخص، ودعا إلى "ميثاق دولة" لمواجهة الطوارئ المناخية وتوحيد الجهود السياسية. - السياسة الداخلية والخارجية: أكد سانشيز استمرار حكومته رغم الضغوط، مشيداً بمواقفها الدولية مثل انتقاد سياسة الاستيطان الإسرائيلية، واعتبر إسبانيا نموذجاً للتعايش والسلام بفضل نهج حكومته التقدمية. - الاقتصاد والفساد: استعرض سانشيز نمو الاقتصاد الإسباني السريع وخفض البطالة، ودافع عن الشخصيات المقربة منه المتورطة في قضايا فساد، معتبراً أن المعارضة تشن حملة تشويه ضدهم.

طغت الحرائق الهائلة التي تجتاح إسبانيا هذه الأيام على المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، أمس الثلاثاء، والذي كان هدفه تقديم حصيلة العام السياسي قبل العطلة الصيفية. وتركز المؤتمر الصحافي، الذي عقد في مقر الحكومة، بعد اجتماع مجلس الوزراء، واستمر ساعة ونصف الساعة، بشكل كبير على الكارثة البيئية التي لا تزال تضرب مدريد وآفيلا وطليطلة وكاستيون. واستغل سانشيز المناسبة لإطلاق نداء جديد إلى أحزاب المعارضة من أجل الموافقة على "ميثاق دولة" لمواجهة الطوارئ المناخية، خصوصاً بعد أن امتدت الحرائق، حتى الآن، إلى أكثر من 170 ألف هكتار في إسبانيا هذا العام، وتضرر منها أكثر من مئة ألف شخص.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات المحددة التي اقترحها سانشيز لمواجهة التغير المناخي بخلاف تحسين قدرات الإطفاء؟ كيف يرى سانشيز أن سياسة حكومته الخارجية تختلف عن سياسات اليمين الإسباني السابقة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

كما استغل رئيس الوزراء الإسباني المناسبة لشن هجوم شديد على مواقف اليمين المحافظ واليمين المتطرف التي تنكر العلاقة بين النشاط البشري والتغير المناخي، وهو أمر، كما قال، يحد من جهود الوقاية من الكوارث الطبيعية، ولا سيما أن إسبانيا تواجه واقعاً مناخياً يتطلب توحيد الجهود السياسية، بعيداً عن خلافات الأحزاب وصراعاتها، من أجل التوصل إلى ميثاق وطني لمواجهة التغير المناخي، مؤكداً أن الميثاق الذي يقترحه على الأحزاب لا يقتصر على تحسين قدرات الإطفاء، بل يشمل أيضاً الوقاية، وإدارة الغابات، والتخطيط لمرحلة ما بعد الحرائق.

أشاد سانشيز بموقف حكومته حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة وانتقد سياسة التوسع والاستيطان التي تمارسها إسرائيل في الضفة الغربية

واستعرض سانشيز أيضاً، خلال المؤتمر الصحافي، الإجراءات التي اتخذتها حكومته التقدمية لمواجهة أزمة الحرائق، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أعلن، أمس الثلاثاء، 211 منطقة منكوبة بسبب حالات طوارئ الحماية المدنية، وما يترتب على ذلك من إقرار إعانات ومساعدات استثنائية للعاملين الذين فقدوا وظائفهم، إضافة إلى مساعدات استثنائية ستقدمها الحكومة إلى المتضررين من الكوارث الطبيعية.

دفاعاً عن "أجندة المنطق السليم"

وبعيداً عن الحرائق، التي استحوذت على الجزء الأكبر من المؤتمر الصحافي، أكد سانشيز أن حكومته مستمرة حتى نهاية ولايتها، وأنه ليست هناك أي نية لإجراء انتخابات مبكرة، على الرغم من الضغوط السياسية والقضائية والإعلامية، والانتقادات التي تتعرض لها حكومته من قبل أحزاب المعارضة على خلفية قضايا الفساد. وقال سانشيز إن حكومته لا يزال أمامها عام كامل، ولديها الكثير من الأمور التي تعتزم إنجازها خلال هذا العام، مشدداً على ضرورة احترام المعارضة لصناديق الاقتراع، وعدم التشكيك في شرعية الحكومات المنتخبة.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، اعتبر سانشيز أن صورة إسبانيا على الساحة الدولية باتت أفضل بكثير مما كانت عليه في فترات حكم اليمين، الذي ربط، بحسب قوله، مكانة البلاد بحروب جرت خارج إطار القانون الدولي، كما حدث في عهد رئيس الوزراء الأسبق خوسيه ماريا آثنار، عندما شاركت إسبانيا في غزو العراق. وأرجع سانشيز هذا التحول إلى نهج حكومته التقدمية، التي قال إنها حافظت على ما وصفه بـ"أجندة المنطق السليم"، في ظل بيئة دولية تتسم بتزايد التوترات وحالة عدم اليقين.

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وأشار سانشيز إلى أن إسبانيا مدعاة للفخر في العالم كله، لما تمثله حكومته التقدمية من نموذج للتعايش والسلام والديمقراطية. وقد تمثل هذا النموذج في مواقف إسبانيا الرائدة في كثير من الأزمات الدولية، كما هو الحال في موقفها من حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وضرورة حل الدولتين، وانتقاد سياسة التوسع والاستيطان التي تمارسها إسرائيل في الضفة الغربية، إضافة إلى موقف إسبانيا المتقدم من القضية الفلسطينية، والذي اعتبر خارج السياق الأوروبي. كذلك أشار سانشيز إلى موقف بلاده من التوترات الدولية، وقرارها احترام الديمقراطية والمؤسسات الدولية والقانون الدولي. وانطلاقاً من هذه الثوابت، اتخذت الحكومة الإسبانية موقفها من الحرب الأميركية على إيران، التي وصفتها سابقاً بأنها حرب "أحادية خارج إطار القانون الدولي".

الرد على اتهامات الفساد

وعلى الصعيد الداخلي، وتحديداً في ما يتعلق بقضايا الفساد التي تواجهها الحكومة الإسبانية، خصوصاً القضايا المرتبطة بثلاث شخصيات رئيسية ومقربة من سانشيز، هم زوجته بيغونيا غوميز، وشقيقه ديفيد سانشيز، ورئيس الحكومة الاشتراكي الأسبق خوسيه لويس ثاباتيرو، جدد رئيس الحكومة دعمه المطلق لهؤلاء الأشخاص، بوصفهم أشخاصاً قبل أن يكونوا مقربين منه، معتبراً أن ما تمارسه المعارضة من حملة تشويه إعلامية بحقهم هو "محاولة لنزع الإنسانية عن أشخاص لهم تاريخ مهني محترم"، في إشارة إلى زوجته وشقيقه. أما بالنسبة إلى رئيس الوزراء الأسبق وقضية "ألترا بلس"، فأعاد تأكيد دعمه له، قائلاً: "لقد خضع لكل أنواع التدقيق، وهو يتمتع بشرعية قانونية لا تشوبها شائبة".

استغل رئيس الوزراء الإسباني المناسبة لشن هجوم شديد على مواقف اليمين المحافظ واليمين المتطرف التي تنكر العلاقة بين النشاط البشري والتغير المناخي

وبعد ذلك، انتقل رئيس الحكومة إلى الجانب الاقتصادي، وعرض الحصيلة الاقتصادية التي حققتها حكومته، مشيراً إلى أن الأداء الاقتصادي الإسباني أصبح الأسرع نمواً داخل منطقة اليورو، رغم الصراعات والتوترات الجيوسياسية والأزمات الدولية. وأشاد بالأداء الاقتصادي لحكومته، التي خفضت معدل البطالة إلى 9.87%، إضافة إلى إقرار ما يقارب 26 قانوناً اقتصادياً، عادت جميعها بالفائدة على المواطن الإسباني.

ومما لا شك فيه أن المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الحكومة قبل ذهابه في العطلة الصيفية كان فرصة لإغلاق مرحلة وبداية أخرى فيما تبقى من ولايته، إضافة إلى توجيه رسالتين أساسيتين: الأولى، أن التغير المناخي هو التحدي الأكبر الذي تواجهه إسبانيا اليوم، وبالتالي تحميل المعارضة مسؤولية الموافقة على توقيع ميثاق وطني بشأن البيئة. والثانية، أن حكومته، رغم كل الانتقادات، هي الأكثر قدرة وأهلية على مواجهة الأزمات الداخلية والبيئة الدولية المتوترة وإدارتها.