سانشيز يؤكد ضرورة عدم نسيان الأزمة الإنسانية في غزة

شدد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الثلاثاء، على ضرورة عدم السماح بأن تؤدي التطورات الدولية الأخيرة، بما في ذلك الحرب في إيران، إلى تراجع الاهتمام بالأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. وجاء ذلك خلال لقائه مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، أمس الثلاثاء.

وجاء اللقاء، الذي عُقد في قصر مونكلوا بالعاصمة مدريد، لبحث الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية والسياق الدولي الراهن. وأعرب سانشيز عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع في قطاع غزة، ومعاناة الفلسطينيين في المنطقة، مؤكداً أن هذه الأزمة "لا يمكن أن تسقط في طيّ النسيان". وفي رسالة نشرها عبر منصة إكس، أكد رئيس الحكومة الإسبانية أنه "لا يمكن السماح بأن يتم نسيان الوضع الإنساني الخطير في غزة"، مجدداً في الوقت نفسه "الدعم غير المشروط" الذي تقدمه إسبانيا لوكالة أونروا، واصفاً إياها بأنها "ركيزة أساسية لملايين الفلسطينيين".

Reafirmamos nuestro apoyo incondicional a la @UNRWA como pilar esencial para millones de palestinos.



Gracias @UNLazzarini por tu trabajo durante todos estos años.



No podemos permitir que la grave situación humanitaria en Gaza caiga en el olvido. pic.twitter.com/65cthJvGN9 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 10, 2026

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة الإسبانية، تناول اللقاء أيضاً تداعيات التصعيد الإقليمي، حيث أشار سانشيز إلى أن الوضع الإنساني في غزة ازداد سوءاً رغم وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مؤكداً أن السلام لم يتحقق بعد في المنطقة. وجددت إسبانيا تأكيدها على ضرورة تمكين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من العمل في الأراضي الفلسطينية من دون قيود، وذلك في إطار احترام القانون الدولي الإنساني.