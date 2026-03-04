سانشيز ردًا على ترامب: لا للحرب ولن نشارك في ما يضرّ العالم

- أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز رفضه القاطع لأي دعم لمسار عسكري في الصراع الدائر، مؤكداً التزام إسبانيا بحل النزاعات عبر الدبلوماسية واحترام القانون الدولي، ورفض تكرار أخطاء الماضي التي أدت إلى كوارث إنسانية. - شدد سانشيز على أن العلاقات التجارية بين إسبانيا والولايات المتحدة تُدار في إطار الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، مؤكداً أن أي تغيير يجب أن يتم وفق هذه الأطر وليس عبر تهديدات أحادية. - رفضت إسبانيا استخدام قواعدها العسكرية لأغراض قتالية، مؤكدة التزامها بالدفاع عن مصالح الشعب الإسباني والعمل مع شركائها الأوروبيين لحماية الاستقرار الاقتصادي.

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء، رفضه القاطع لأي مشاركة أو دعم لمسار عسكري في الصراع الدائر في المنطقة، وذلك رداً على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب

بـ"قطع العلاقات التجارية مع إسبانيا" بسبب مواقف مدريد. وقال سانشيز في بيان: "لن نكون شركاء في شيء يضرّ بالعالم فقط بسبب الخوف من ردود أو تهديدات بعض الأطراف"، واضعاً هذا الموقف في سياق مبادئ إسبانيا في احترام القانون الدولي والسعي لحلّ النزاع عبر الدبلوماسية وليس باستخدام القوة. ولخص سانشيز موقف إسبانيا في أربع كلمات قائلا: "موقف إسبانيا ضد الحرب".

وأضاف أن موقف حكومته "لا يمكن اختزاله في الخوف من العقوبات"، مؤكداً أن إسبانيا ترفض "تكرار أخطاء الماضي التي أدت إلى كوارث إنسانية"، مشيراً إلى حرب العراق التي خلفت مزيدا من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة، كما أكد عدم إمكانية "حلّ المشكلات الدولية عبر القنابل والحروب، وأن الحل الحقيقي يكمن في الحلول السياسية والدبلوماسية".

وفي السياق نفسه أشار سانشيز إلى "رفض بلاده القاطع للضربات الإيرانية على دول الجوار"، مبينا أن هذه الحرب حتى الآن لا يمكن معرفة تبعياتها السياسية والإقليمية وأن "الحرب لا تجلب إلا الفوضى وعدم الاستقرار والعنف". وحمّل سانشيز في بيانه رسائل قوية تشير إلى أن بلاده لن تسمح باستخدام قواعدها العسكرية في روتا ومورّون لأغراض قتالية مرتبطة بالصراع، في خطوة التزمت بها الحكومة رغم الضغوط الخارجية.

كما شدد سانشيز على أن العلاقات التجارية بين إسبانيا والولايات المتحدة تُدار في إطار الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، وأن أي تغيير فيها يجب أن يتم وفق هذه الأطر وليس عبر تهديدات أحادية الجانب. وفي السياق نفسه، شدد سانشيز على التزام حكومته بالدفاع عن مصالح الشعب الإسباني والعمل مع شركائها الأوروبيين لحماية العلاقات التجارية والاستقرار الاقتصادي، مؤكداً أن بلاده ستقف مع من يلتزم بالقانون الدولي والقيم المشتركة، وليس مع من يمارس الضغط باستخدام القوة أو التهديدات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد بفرض حظر تجاري كامل على إسبانيا أمس الثلاثاء بعد أن رفضت السماح للجيش الأميركي باستخدام قواعدها في العدوان على إيران. وقال ترامب للصحافيين خلال اجتماع مع المستشار الألماني فريدريش ميرز "موقف إسبانيا سيئ جدا"، مشيرا إلى أنه طلب من وزير الخزانة سكوت بيسنت "وقف جميع التعاملات" مع إسبانيا. وأردف قائلا "سنقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا. لا نريد أي علاقة معها".