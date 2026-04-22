ساعر عشية اجتماع واشنطن: الخلافات مع لبنان نزاعات حدودية بسيطة

ادعى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الأربعاء، عدم وجود خلافات جوهرية مع لبنان، بل "نزاعات حدودية بسيطة يمكن حلها". تصريح ساعر يأتي عشية الاجتماع اللبناني الإسرائيلي الثاني على مستوى السفراء في واشنطن غداً الخميس. وتحدث الوزير الإسرائيلي في كلمة للسلك الدبلوماسي الأجنبي بمقر الرئيس الإسرائيلي بالقدس المحتلة، بمناسبة ذكرى إعلان قيام إسرائيل، وفقاً للتقويم العبري.

وقال ساعر: "اتخذنا قراراً تاريخياً بالتفاوض مباشرة مع لبنان بعد أكثر من أربعين عاماً". وزعم أن "لبنان دولة فاشلة، دولة تخضع بحكم الأمر الواقع للاحتلال الإيراني عبر حزب الله". وتابع: "هذا يقودنا إلى استنتاج واحد: حزب الله عدو مشترك لإسرائيل ولبنان. فكما يهدد أمن إسرائيل، فإنه يضر بسيادة لبنان ويهدد مستقبله".

وأردف: "لا توجد بيننا وبين لبنان أي خلافات جوهرية، بل بعض النزاعات الحدودية البسيطة التي يمكن حلها، والعقبة الوحيدة أمام السلام والتطبيع بين البلدين هي حزب الله". وفي السياق، دعا الوزير الإسرائيلي إلى "التعاون وبذل جهود مشتركة لمواجهة حزب الله". وأضاف: "هذا التعاون مطلوب من جانبكم أكثر مما هو مطلوب منا. إنه يتطلب وضوحاً أخلاقياً وشجاعة في المجازفة. لكن لا يوجد بديل حقيقي لضمان مستقبل من السلام لكم ولنا".

ويعقد الاجتماع الثاني بين لبنان وإسرائيل على مستوى السفراء الخميس عقب اجتماع عقد يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، وذلك في إطار الاجتماعات التمهيدية للتفاوض المباشر. وقالت مصادر رسمية لـ"العربي الجديد" في وقت سابق من الأسبوع، إن "الطرف اللبناني سيتمسّك خلال الاجتماع بمطلب تمديد الهدنة لفترة من الزمن، قد تكون شهراً، إفساحاً في المجال لمسار المفاوضات المباشرة، التي يحرص خلالها على تشكيل وفده وإتمام ملفه كاملاً". كذلك تحدثت المصادر عن تفاؤل في حصول تمديد في "ظل مسعى أميركي تعوّل بيروت عليه"، ما من شأنه أن يفتح المجال لتشكيل الوفد التفاوضي الذي سيكون برئاسة السفير سيمون كرم.

وبحسب المصادر، فإن الرئيس جوزاف عون يسعى لتذليل بعض العقبات، ولا سيما في ظلّ رفض رئيس البرلمان نبيه بري التفاوض المباشر، ويسعى لتمثيل القوى السياسية كافة في الوفد، باعتبار أنّ التوافق ضروري في هذه المرحلة، ومن أجل تنفيذ التعهدات اللبنانية، وهو ما يؤكده أيضاً المجتمع الدولي. وشددت المصادر على أن "عون مستعدٌّ للذهاب بعيداً من أجل الحل، ولن يتراجع عن مسار التفاوض".

