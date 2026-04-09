ساعات مفصلية تنتظر لبنان وتعويل مستمرّ على الدبلوماسية

- تصاعد العنف الإسرائيلي على لبنان أدى إلى سقوط أكثر من ألف شهيد وجريح، مما دفع حزب الله للرد، وسط جهود دولية لوقف إطلاق النار وتناقضات سياسية داخلية حول شمول لبنان في الاتفاق. - يقود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساعي لخفض التصعيد وشمل لبنان باتفاق وقف إطلاق النار، مع التأكيد على ضرورة التفاوض بين لبنان وإسرائيل لتجنب انفجار أكبر في المنطقة. - تعكس المواقف اللبنانية الرسمية تباينات حول الأزمة، حيث ترفض الحكومة التفاوض باسمها من قبل أي طرف خارجي، وتؤكد على ضرورة أن يكون لبنان جزءاً من أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

ساعات مفصلية أمام لبنان، على وقع تكثيف الاتصالات الدولية لشمله بوقف إطلاق النار، واحتواء التصعيد الإسرائيلي الدموي، في ظل حداد وطني على أرواح شهداء المجازر المتنقلة التي ارتكبها جيش الاحتلال أمس الأربعاء في مناطق واسعة شملت بيروت وضاحيتها، والبقاع، وبعلبك الهرمل، وجنوب لبنان.

وشنّت إسرائيل أمس واحدة من أعنف ضرباتها على لبنان، التي خلّفت أكثر من ألف شهيد وجريح، بأقلّ من عشر دقائق، ما استدعى ردّ حزب الله فجر اليوم على الاعتداءات، بعدما علّق عملياته ربطاً بالاتفاق الإيراني الأميركي، مؤكداً أن أنه سيواصل ضرباته إلى أن "يتوقف العدوان الإسرائيلي الأميركي على بلدنا وشعبنا".

وفي مقابل التصعيد الميداني الذي لا يزال يتقدّم على أي مسار سياسي دبلوماسي، برزت تناقضات عدّة سياسياً، سواء على صعيد ما إذا كان لبنان مشمولاً باتفاق وقف إطلاق النار، في ظلّ تأكيد الوسيط الباكستاني كما الإيراني ذلك، ونفي الأميركي حصوله، أو على صعيد المواقف اللبنانية الرسمية، والتباينات الداخلية. فبعدما أكد رئيس البرلمان نبيه بري شمول لبنان بالاتفاق، خرج رئيس الحكومة نواف سلام، ووزير الخارجية يوسف رجي، ليؤكدا أن "لا أحد يفاوض باسم لبنان سوى الدولة اللبنانية"، ما اعتُبر بمثابة ذريعة تقدم لإسرائيل لاستكمال حربها على لبنان. وبحسب معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، فإن هناك حالة استياء من عدم وضع رئاستي الجمهورية والحكومة في صورة الاتفاق وتفاصيله، في وقت لم يتبلغ فيه لبنان الرسمي بالنتائج إلا بعد ساعات، وعلم بها عبر وسائل الإعلام والمواقف التي خرجت فجراً.

وعقد صباح اليوم الخميس لقاء بين رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، على وقع اتساع رقعة التباينات بينهما، وذلك قبل أن تعقد الحكومة جلستها في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون، علماً أن موعدها كان محدداً قبل التطورات أمس، إلّا أن التصعيد الاسرائيلي وردّ حزب الله عليه، سيكونان حتماً محور النقاش، وسط ترقّب لما ممكن أن يخرج به مجلس الوزراء من مواقف أو مقرّرات، وترقّب لأن تثمر الاتصالات نتائج إيجابية في الساعات المقبلة، على خطّ وقف إطلاق النار في لبنان.

وتطرح هذه الأحداث المتسارعة تساؤلات وعلامات استفهام عدة، عن مصير لبنان والخيارات المتاحة اليوم، إذ ترفض الدولة اللبنانية الحرب التي "جُّر لبنان إليها"، وتطلب من قواتها المسلحة الانسحاب وإعادة التموضع في ظلّ الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية، إلى جانب رفضها التفاوض عنها، وسط انقسام حادّ في صفوفها وغياب لوحدة الموقف، رغم خطورة المرحلة، بما في ذلك حول صيغة التفاوض مع إسرائيل، حيث الخلاف لا يزال قائماً مع رفض بري التفاوض المباشر مع إسرائيل، علماً أنّ عون يتمسّك بهذا الطرح، ولا يملك لبنان حتى الساعة غيره مبادرةً رسميةً.

ويعوِّل المسؤولون اللبنانيون على حلفائهم، وبخاصة الأوروبيون، من أجل الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، وشمل الملف اللبناني باتفاق وقف إطلاق النار، خصوصاً أن هناك مخاوف دولية وعربية من احتمال انهيار الاتفاق في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في لبنان.

وكشفت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ"العربي الجديد" عن مساعٍ يقودها الرئيس إيمانويل ماكرون من أجل خفض التصعيد، وشمل لبنان باتفاق وقف إطلاق النار والحفاظ عليه، على أن تتزامن معه مفاوضات بين لبنان وإسرائيل، مشيرة إلى أن "ما حصل أمس تصعيد خطير جداً، وكل تأخير في الاتفاق سيأخذ الميدان إلى انفجار أكبر وسيناريوهات كثيرة، وهو ما تخشى منه فرنسا، ويحتّم التحرّك والتدخّل لمنع حدوثه".

من جانبها، قالت مصادر حكومية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إن "لبنان يرفض الاعتداءات التي حصلت أمس ولا تزال تحصل في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن لأحد أن يفاوض باسم لبنان، هذا لا يعني أننا لا نريد وقف إطلاق النار، في لبنان وكل المنطقة، لا بل ندعو الدول إلى العمل سريعاً من أجل وقف الحرب، لكن على لبنان أن يفاوض باسمه وهو متمسّك بالتفاوض مع إسرائيل حلاً وحيداً للحرب". وأشارت المصادر إلى أن "الاتصالات لم تتوقف منذ أمس مع الأميركيين والأوروبيين والدول العربية على وقع التطورات"، معربة عن أملها في أن تثمر المساعي الخارجية في وقف إطلاق النار في لبنان، والذهاب إلى طاولة المفاوضات. وأضافت المصادر: "بشأن الخلافات الداخلية حول مسألة التفاوض، فإنه يمكن حلها، لكن الأهم اليوم هو وقف الحرب ووقف التصعيد، والتمسّك دائماً بالدبلوماسية حلّاً وحيداً".

من جانبه، يرى وزير الخارجية اللبناني الأسبق، عدنان منصور، أن إسرائيل اختارت أن لا تكترث للاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، الذي جاء على أساس وقف إطلاق النار على الجبهات كافة، ضمنها جبهة لبنان، وفق التأكيد الحرفي لرئيس الوزراء الباكستاني، وذلك بعد الحملات الداخلية التي تعرّضت لها، والهجوم من قبل الصحافة الإسرائيلية التي اعتبرت الاتفاق بمثابة هزيمة لإسرائيل، وذلك في وقتٍ تشير فيه التقديرات إلى أن مستقبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بات مهدداً، إضافة إلى تعرضه لانتقادات واسعة عقب وقف إطلاق النار، وهو ما قد يفسّر لجوءه إلى تصعيد عسكري واسع النطاق.

ويعتبر منصور في حديث مع "العربي الجديد"، أن ما حصل ما كان ليتم لولا موافقة الولايات المتحدة الأميركية المسؤولة بدورها عن ذلك، مشيراً إلى أن "موقف الحكومة اللبنانية برفضها أن يفاوض أحد عنها، يصبّ في مصلحة العدو، ويتماهى مع الموقف الإسرائيلي، ويعطي مبرراً لإسرائيل، ويحصر عملية وقف إطلاق النار بينها وبين إسرائيل"، وأضاف: "كان على رئيس الحكومة اللبنانية أن يعتبر ما حصل من اتفاق أميركي إيراني فرصة ذهبية، وأن يطالب بأن يكون لبنان جزءاً من الاتفاق، ويتصل برئيس الوزراء الباكستاني ويضعه بالصورة، كما بالأميركي والأوروبي والأطراف المعنية، حتى بالإيراني، لتأكيد أن يكون لبنان جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار، وتتحرك إقليمياً بهذا الاتجاه".