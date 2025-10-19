ساركوزي يسجن انفرادياً الثلاثاء في سابقة لرئيس فرنسي سابق

يدخل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي السجن في باريس يوم الثلاثاء القادم، في أول حدث من نوعه في دول الاتحاد الأوروبي، ويأتي ذلك بعد نحو شهر على صدور حكم بسجنه خمس سنوات لإدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007. ويعتزم محامو ساركوزي، الزعيم السابق لليمين الفرنسي، تقديم طلب بالإفراج المؤقت عنه فور دخوله السجن.

وقال ساركوزي لدى خروجه من المحكمة الجنائية في باريس بعد صدور الحكم بحقه، في 25 سبتمبر/أيلول الماضي: "سأتحمل مسؤولياتي وسأمتثل لاستدعاءات القضاء، وإن أرادوا حقاً أن أنام في السجن، فسأفعل ذلك، ولكن مرفوع الرأس لأنني بريء". ومن المرجح سجن ساركوزي في واحدة من الزنزانات الـ15 البالغة مساحتها تسعة أمتار مربعة في قسم الحبس الانفرادي، وفق ما أورد عاملون في السجون مطلعون على الظروف في سجن "لا سانتي"، المعتقل الوحيد في العاصمة الفرنسية. وأوضحت المصادر أن هذا سيجنب ساركوزي التفاعل مع المعتقلين الآخرين من أجل ضمان سلامته ومنع التقاط صور له بواسطة الهواتف النقالة المنتشرة بشكل واسع في السجن.

"خطورة استثنائية"

وينفي ساركوزي وجود أي خطة للحصول على تمويل ليبي للحملة الانتخابية التي أوصلته إلى الرئاسة عام 2007، وشبه نفسه بأشهر مدانين بريئين في التاريخ والأدب الفرنسي، وهما ألفريد دريفوس (ضابط مدفعية فرنسي، يهودي الأصل، حوكم وأدين سنة 1894 بتهمة الخيانة والتجسس لصالح ألمانيا) وإدمون دانتيس (بطل رواية الكونت دو مونتي كريستو).

وأثار القضاة في 25 سبتمبر الماضي الذهول في قاعة المحاكمة، بإصدارهم أمراً بإيداع ساركوزي السجن بالتزامن مع حكم إدانته بـ"التآمر الجنائي"، دون انتظار محاكمة الاستئناف التي من المقرر أن تُعقد قبل الصيف. وتذرع القضاة بـ"خطورة الوقائع الاستثنائية"، وحددوا للرئيس الفرنسي الأسبق مهلة قصيرة فقط لترتيب أوضاعه قبل دخوله السجن. ودعا لوي (ابن ساركوزي) عبر منصة إكس الجميع إلى "المجيء للتعبير عن دعمهم لنيكولا ساركوزي" بالقرب من منزل الرئيس السابق صباح الثلاثاء.

ودين ساركوزي بالسماح لأقرب معاونَين له حين كان وزيراً للداخلية، هما بريس أورتوفو وكلود غيان، بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي

للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية. واجتمع غيان وأورتوفو في نهاية 2005 عدة مرات مع عبد الله السنوسي، مدير الاستخبارات الليبية المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة غيابياً في فرنسا لدوره في الاعتداء على طائرة "دي سي-10" التابعة لشركة "يوتا" الفرنسية عام 1989، الذي أودى بـ170 شخصاً، بينهم 54 فرنسياً.

وإن كانت المحكمة قد أقرت بأنه لم يجرِ التثبت من وصول أموال في نهاية المطاف إلى صناديق حملة ساركوزي، إلا أنها أفادت في الحكم بأن التحقيق كشف عن حركة أموال انطلاقاً من ليبيا "بهدف تمويل" الحملة. وسيكون أمام محكمة الاستئناف شهران للنظر في طلب الإفراج الموقت عن ساركوزي، لكن من المتوقع أن تعقد الجلسة بشكل أسرع. وسيُنظَر في الطعن الذي قدمه المدانان الآخران في القضية المسجونان، وهما وهيب ناصر، وألكسندر جهري، في 27 أكتوبر/تشرين الأول و3 نوفمبر/تشرين الثاني، أي بعد أكثر من شهر بقليل على دخولهما السجن.

الاعتقال المؤقت: الملاذ الأخير

ويُعَدّ الإخلال بالنظام العام الناجم عن "خطورة الوقائع الاستثنائية" من المعايير المنصوص عليها في القانون لإرفاق الإدانة بأمر الإيداع في السجن، لكن هذا لا ينطبق على طلب إفراج مؤقت بعد تقديم استئناف يعيد إلى المتهم صفة البراءة حتى إثبات العكس، وعندها لا يعود من الممكن إبقاؤه قيد الحبس الاحتياطي إلا إذ كان ذلك "الوسيلة الوحيدة" للحفاظ على الأدلة ومنعه من الضغط على شهود أو ضحايا أو التشاور مع متواطئين، أو منعه من الهروب أو معاودة ارتكاب جريمة، أو حماية المتهم. وفي حال عدم توافر هذه الاعتبارات، ينبغي إطلاق سراحه تحت المراقبة القضائية، مع إمكان وضعه قيد الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني إذا اقتضت الحاجة.

وفي انتظار إفراج محتمل، سيواجه ساركوزي العزلة، إذ ينص نظام الحبس الانفرادي على نزهة واحدة في اليوم في باحة صغيرة، لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار مربعة، مع إمكان وصوله إلى واحدة من قاعات الرياضة الثلاث في السجن، أو إلى القاعة المستخدمة مكتبةً. وخلال تنقلاته، للذهاب مثلاً إلى غرفة الزيارات أو لمعاينة طبيب، سيكون الرئيس السابق برفقة حارس واحد على الأقل، وستفرض إجراءات معروفة بـ"الحجب" لمنع أي تواصل مع سجناء آخرين.

(فرانس برس)