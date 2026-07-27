زيني يدّعي محاولة إيران ودول أخرى التدخل بالانتخابات الإسرائيلية

- رئيس الشاباك ديفيد زيني يحذر من محاولات إيران ودول أخرى، مثل روسيا والصين، للتدخل في انتخابات الكنيست المقبلة، مؤكداً تخصيص موارد كبيرة للتصدي لهذه المحاولات واعتبارها ثاني أهم قضية بعد التهديدات الأمنية. - غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش الأسبق، يبرز كمنافس قوي لنتنياهو في الانتخابات، حيث أظهر استطلاع للقناة 12 تقدم حزب آيزنكوت "يشار" على الليكود، مع تفضيل 435 من المستطلعين لآيزنكوت كرئيس وزراء. - الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يسعى لتمرير قوانين تعزز نفوذ اليمين المتطرف، تقيّد السلطة القضائية وتؤثر على العلاقة بين الدين والدولة، مما قد يغير النظام السياسي في إسرائيل حتى بعد الانتخابات.

ادّعى رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ديفيد زيني، اليوم الاثنين، أنّ إيران ودولاً أخرى تحاول التدخل بانتخابات الكنيست المقرر إجراؤها في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وبحسب ما أوردت القناة 13، فقد "حذّر زيني من محاولات إيران ودول أجنبية، بما في ذلك روسيا والصين، عرقلة الانتخابات في إسرائيل"، ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر شاركت في المحادثات أن زيني بدا "قلقاً للغاية" إزاء هذا التهديد.

وفقاً لزيني، يخصّص جهاز الشاباك موارد كبيرة للتصدّي لمحاولات إيران ودول أجنبية تخريب العملية الانتخابية، ووصف زيني الانتخابات بأنها ثاني أهم قضية تشغل بال الشاباك هذه الأيام، بعد التهديد بهجمات ضخمة، مؤكداً أن الجهاز سيبذل كل ما يلزم لمنع أي محاولة لعرقلة الانتخابات.

وتتزايد في إسرائيل المؤشرات والتصريحات الرسمية والإعلامية بشأن الاستعداد لاحتمال تصعيد جديد ضد إيران، وسط رفع مستوى التأهب العسكري وترقب للتطورات مع توقع تجدد المواجهات بين طهران وواشنطن في أي وقت. ووفق القناة 13 الإسرائيلية، فقد أكد زيني أن الشاباك سيبذل كل ما يلزم لمنع أي محاولة للتشويش على الانتخابات"، ولم تتحدث القناة الإسرائيلية عن الطرق التي يمكن لإيران ودول أخرى التدخل من خلالها في الانتخابات الإسرائيلية.

تقارير عربية الائتلاف الحاكم يحاول إعادة هندسة النظام السياسي في إسرائيل

آيزنكوت... المنافس الأبرز لنتنياهو

ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في إسرائيل، يبرز اسم رئيس أركان الجيش الأسبق غادي آيزنكوت كأبرز منافسي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويأتي ذلك في وقت حساس في السياسة الإسرائيلية، إذ ينظر إلى الانتخابات المقبلة على نطاق واسع على أنها استفتاء على قيادة نتنياهو في أعقاب عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأظهر استطلاع حديث للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية أن حزب آيزنكوت "يشار"، يتقدّم على حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، إذ أعطاه المستطلَعون 23 مقعداً مقابل 22 مقعداً لليكود في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، كما أظهر الاستطلاع أن 435 من الذين استُطلعت أراءهم يعتقدون أن آيزنكوت (66 عاماً) هو الأنسب لتولّي رئاسة الوزراء، مقارنة بـ345 لنتنياهو.

وعمل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، خلال الأسابيع الأخيرة من ولاية الكنيست الـ25 الذي صادق الأسبوع الماضي على حل نفسه وإجراء الانتخابات في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على سنّ مجموعة من القوانين الحاسمة لضمان استمرار نفوذ اليمين المتطرف في إسرائيل وترسيخ رؤيته السياسية.

وتركّزت هذه التشريعات بصورة خاصة على تقييد عمل السلطة القضائية وصلاحياتها، وإضعاف أدوات الرقابة العامة، إلى جانب إحداث تغييرات جوهرية في مكانة المجتمع والأحزاب الحريدية (الدينية المتشدّدة)، وفي العلاقة بين الدين والدولة. ستكون لبعض هذه القوانين تداعيات بعيدة المدى على طبيعة النظام السياسي في إسرائيل، وأداء الإدارة العامة وموازين القوى بين السلطات، فضلاً عن تعريف الدولة وهويتها. وقد يستمر أثر هذه التشريعات حتى في حال خسر الائتلاف الحالي بقيادة بنيامين نتنياهو الحكم في الانتخابات المقبلة، وتمكّن معسكر المعارضة من تشكيل حكومة، أو أقدمت المحكمة العليا على إلغاء بعض هذه القوانين أو تجميد تنفيذها.