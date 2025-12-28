زيلينسكي ينسق مع الحلفاء ويتمسك بخطوطه الحمراء قبل لقاء ترامب

- التقى الرئيس الأوكراني زيلينسكي مع ترامب لمناقشة خطة السلام مع روسيا، حيث يسعى للحصول على دعم أميركي لتقاسم الأراضي. أبدى ترامب تفاؤلاً، بينما انتقد لافروف الدول الأوروبية لعرقلتها مسار السلام. - تلقى زيلينسكي دعماً من قادة غربيين عبر مكالمة فيديو، مؤكدين التزامهم بتحقيق سلام مستدام. شدد ماكرون على ضرورة مشاركة الأوروبيين، وأكدت فون ديرلاين على أهمية سلام يحفظ سيادة أوكرانيا. - أشار زيلينسكي إلى مفاوضات مع الشركاء الأوروبيين للدعم المالي، مرحباً بقروض الاتحاد الأوروبي. أعلن كارني عن مساعدات كندية إضافية، بينما أكد لافروف عدم استعداد كييف لمفاوضات جادة.

يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، نظيره الأميركي دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا، في محاولة للحصول على موافقة الرئيس الأميركي على النسخة الأحدث من خطة السلام الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة مع روسيا منذ نحو أربع سنوات. وقال ترامب، في تصريحات لموقع "بوليتيكو"، الجمعة، إن زيلينسكي يصل إلى اللقاء حاملاً أحدث مقترحاته المتعلقة بالملف الشائك لتقاسم الأراضي.

وأضاف ترامب أن الرئيس الأوكراني "لا يملك أي شيء حتى أوافق أنا عليه"، لكنه أبدى في الوقت نفسه تفاؤلاً حيال نتائج اللقاء، قائلاً: "أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام معه، وأعتقد أنها ستسير على ما يرام مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين". في المقابل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستواصل "انخراطها مع المفاوضين الأميركيين من أجل التوصل إلى اتفاقات دائمة تعالج الأسباب الجذرية للنزاع".

ووجه لافروف انتقادات حادة للدول الأوروبية، بحسب تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية، قائلاً إن "أوروبا والاتحاد الأوروبي أصبحا، بعد تغير الإدارة في الولايات المتحدة، العقبة الرئيسية أمام السلام"، معتبراً أن الأوروبيين "لا يخفون نواياهم في الاستعداد لحرب ضد روسيا". وأضاف الوزير الروسي أن "طموحات القادة الأوروبيين تعميهم حرفياً، فهم لا يبدون غير مبالين بالأوكرانيين فحسب، بل أيضاً بشعوبهم"، على حد تعبيره.

ويأتي هذا اللقاء في ظل تقديم كييف نسخة جديدة من الخطة الأميركية لإنهاء الحرب، جرى تعديلها عقب مشاورات مع الجانب الأوكراني، ما أثار استياء موسكو. وبعد نسخة أولية اعتُبرت أكثر مراعاة للمطالب الروسية، يرى الكرملين أن كييف تحاول، من خلال النسخة المعدلة، "نسف" مسار المفاوضات. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "السلطات في كييف، إذا لم ترغب في تسوية القضية سلمياً، فسنحل المشكلات التي نواجهها بالوسائل العسكرية"، معتبراً أن قادة أوكرانيا "ليسوا في عجلة من أمرهم لإنهاء النزاع سلمياً". وأضاف أنه سبق أن تناول هذه المسألة في خطاب ألقاه قبل عام في وزارة الخارجية الروسية.

بالتوازي، كثّف الرئيس الأوكراني اتصالاته مع الحلفاء الغربيين، ساعياً إلى تحصين موقف بلاده سياسياً وأمنياً قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي في ولاية فلوريدا. وتأتي هذه التحركات في وقت يتواصل فيه القتال مع روسيا، وسط خلافات دولية حول مسارات إنهاء الحرب وشروط السلام، وضغوط اقتصادية متزايدة على أوكرانيا. وقال زيلينسكي، يوم السبت، إنه سيجري محادثات مع زعماء أوروبيين بعد اجتماعه مع ترامب، يوم الأحد، في إطار سعي كييف إلى اتخاذ موقف أكثر قوة لمنع موسكو من إطالة أمد الحرب. وأضاف أنه أجرى اتصالات مع مجموعة من شركاء أوكرانيا لتنسيق الأولويات على المسار الدبلوماسي، موضحاً في منشور على تطبيق تليغرام: "غداً، بعد الاجتماع مع الرئيس ترامب، سنواصل النقاش".

دعم أوروبي

وقبيل اللقاء المرتقب، تلقى زيلينسكي ضمانات دعم من قادة غربيين، خلال اتصال عبر تقنية الفيديو شارك فيه قادة من قرابة 12 دولة أوروبية، إلى جانب كندا، ومسؤولون كبار من المفوضية الأوروبية وحلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن القادة منحوا زيلينسكي "دعمهم الكامل"، وشددوا على التزامهم العمل من كثب مع الولايات المتحدة للتوصل إلى "سلام مستدام وعادل في أوكرانيا"، مشيراً إلى أن المستشار الألماني فريدريش ميرز دعا إلى عقد المكالمة بناءً على طلب زيلينسكي.

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة مشاركة الأوروبيين بصورة كاملة في أي محادثات تؤثر فيهم، وفق ما أفاد به مسؤولون في قصر الإليزيه، معلناً استضافة اجتماع جديد لتحالف الراغبين، وهي مجموعة دول تعهدت بتقديم دعم قوي لكييف، في باريس خلال يناير/ كانون الثاني المقبل. كذلك شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، التي شاركت في الاتصال، على أن جميع الجهود تصب في "هدفنا المشترك، وهو سلام عادل ودائم يحفظ سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

وفي هذا السياق، تتابع العواصم الأوروبية من كثب تحركات زيلينسكي، الذي التقى يوم السبت رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في مدينة هاليفاكس، قبل توجهه إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا للقاء ترامب. وأعلن البيت الأبيض أن الاجتماع الثنائي سينعقد عند الساعة 1500 مساءً (2000 بتوقيت غرينتش).

وقبيل اللقاء، رسم زيلينسكي ما وصفه بـ"الخطوط الحمراء" لأوكرانيا، مؤكداً أن بلاده لن تقبل بأي استسلام أو سلام مفروض من موسكو. وقال في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي: "بالطبع، توجد اليوم خطوط حمراء لأوكرانيا والشعب الأوكراني". وكرر رفضه مطالب روسية، طُرحت أيضاً في سياق تصريحات سابقة لترامب، بشأن تنازل كييف عن أجزاء من منطقة دونيتسك التي لا تخضع حالياً للسيطرة الروسية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أوكرانيا قدمت "مقترحات توافقية" حول القضايا الإقليمية العالقة.

وأوضح زيلينسكي أنه يعتزم مناقشة إطار مكوَّن من 20 نقطة لخطة سلام محتملة، قدمها في وقت سابق من هذا الأسبوع، مشدداً على أن "الأهم هو ضمانات الأمن" في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار، في ظل الحاجة إلى حماية أوكرانيا من أي هجمات روسية متجددة. وأضاف أن الغارات الجوية الروسية اليومية تعكس عدم رغبة موسكو في السلام، مؤكداً سعيه للحصول على أنظمة دفاع جوي إضافية، ومزيد من الصواريخ، لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكراني.

ضمانات مالية لإعادة الإعمار

وفي الجانب الاقتصادي، أشار زيلينسكي إلى أن مفاوضات موازية تُجرى مع الشركاء الأوروبيين بشأن ضمانات الأمن والدعم المالي، مرحباً بقرار الاتحاد الأوروبي تقديم قروض إضافية بمليارات اليوروهات، لكنه أقر بوجود فجوات تمويلية مستمرة، ولا سيما في ما يتعلق بإنتاج الأسلحة والطائرات المسيّرة، قائلاً: "بصراحة، هناك نقص دائم في الأموال".

وأكد الرئيس الأوكراني أن روسيا ليست طرفاً في محادثات بالم بيتش، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم من دون اتفاق مع موسكو. وأشار إلى أنه سيناقش مع ترامب ملف الاستثمار في إعادة الإعمار بعد الحرب، موضحاً أن هذا المسار يتطلب إنشاء صناديق مخصصة وتمويلاً كاملاً قد يصل إلى 800 مليار دولار.

وفي موازاة ذلك، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده ستقدم مساعدات اقتصادية إضافية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار كندي (1.8 مليار دولار أميركي). وقال كارني، خلال تصريحات متلفزة إلى جانب زيلينسكي في هاليفاكس، إن حزمة المساعدات تهدف إلى تسهيل تمويل من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبدء عملية إعادة الإعمار. ووفقاً لمسؤول حكومي كندي، ستساعد هذه الحزمة أوكرانيا على وقف سداد ديون قديمة، كذلك ستُمكّن صندوق النقد الدولي من إقراض كييف مبلغاً إضافياً قدره 8.4 مليارات دولار كندي ضمن برنامج التمويل الممدد.

لافروف: كييف غير مستعدة لمفاوضات جادة

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة حول نتائج عام 2025 أجرتها معه وكالة تاس الروسية للأنباء، إنّ روسيا لا ترى أن "نظام فولوديمير زيلينسكي ورعاته الغربيين مستعدون لإجراء مفاوضات بناءة"، وأشار لافروف إلى أنّ "هذا النظام يقوم بترهيب المدنيين من خلال استهداف البنية التحتية المدنية في بلادنا بأعمال تخريبية".

على الصعيد الميداني، أفادت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية بتحييد 30 من أصل 48 طائرة مسيّرة استخدمتها روسيا في هجومها على أوكرانيا خلال الليلة الماضية. وذكرت القوات الجوية الأوكرانية، أنّ الجيش الروسي شنّ هجوماً على أوكرانيا باستخدام 48 طائرة مسيّرة انطلاقاً من عدة محاور. وحسب البيانات الأولية، أسقطت الدفاعات الجوية أو قمعت 30 طائرة بدون طيار في شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.



