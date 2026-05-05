زيلينسكي يندّد بـ"الاستخفاف المطلق" عقب إعلان موسكو عن هدنة قصيرة

- شهدت أوكرانيا هجمات روسية مكثفة بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت شبكة الكهرباء، مما أدى إلى سقوط ضحايا. ردت أوكرانيا بهجمات صاروخية على منشآت روسية لتصنيع المعدات الدفاعية. - أعلنت روسيا عن وقف إطلاق نار أحادي الجانب لمدة يومين خلال "يوم النصر"، مع تأكيدها على الرد على أي محاولات أوكرانية لتعطيل الاحتفالات. التزمت أوكرانيا بالهدنة وأطلقت القوات الروسية صواريخ وطائرات مسيرة، حيث أسقطت الدفاعات الأوكرانية معظمها. - فرضت بريطانيا عقوبات على 35 فرداً وكياناً متورطين في تجنيد مهاجرين للقتال مع روسيا وإنتاج طائرات مسيرة، بهدف تعطيل عمليات الاتجار بالبشر ودعم مصانع الطائرات المسيرة الروسية.

أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وإصابة 39 آخرين، جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت شبكة الكهرباء في أوكرانيا خلال الليل. ووجّه الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، انتقادات حادة لموسكو واصفاً شنّ الهجمات بأنه يعكس "الاستخفاف المطلق"، وذلك بعد إعلان روسيا هدنة أحادية الجانب لمدة يومين في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ81 لانتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال زيلينسكي، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه "بإمكان روسيا أن توقف إطلاق النار في أي لحظة، وهذا من شأنه أن يوقف الحرب وردودنا". وأضاف زيلينسكي "نحن بحاجة إلى السلام، ونحتاج إلى خطوات حقيقية لتحقيقه. وأوكرانيا ستتصرف بالمثل".

Last night, the Russians attacked energy infrastructure in the Poltava region. And they struck again in an especially vile way with a missile when State Emergency Service workers were already at the scene, extinguishing the fire. As of now, dozens of people are reported injured.… pic.twitter.com/ftDb4Rsovk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2026

وفي منشور آخر، قال زيلينسكي إن بلاده شنّت هجمات صاروخية على عدة أهداف روسية خلال الليل، بما في ذلك منشآت لتصنيع المعدات الدفاعية في مدينة تشيبوكساري الروسية، التي تبعد أكثر من 1500 كيلومتر. وأضاف عبر منصة إكس "تستمر إجراءاتنا بعيدة المدى في تقديم رد عادل تماماً على الضربات الروسية". وتابع أن تلك المنشآت تزوّد البحرية الروسية وصناعة الصواريخ والطيران والمركبات المدرعة بمكونات الملاحة والتوجيه.

ويأتي اقتراح الهدنة ضمن نمط متكرر من قبل روسيا، حيث أعلنت وقف إطلاق نار أحادي الجانب لفترات قصيرة خلال الحرب، بالتزامن مع مناسبات مختلفة، كان آخرها عيد الفصح الأرثوذكسي، دون أن يسفر ذلك عن أي نتائج ملموسة، في ظل انعدام الثقة العميق بين موسكو وكييف، بعد أكثر من أربع سنوات على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية وقف إطلاق نار أحادي الجانب في أوكرانيا يومي الجمعة والسبت المقبلين، لكنها قالت إنها سترد على أوكرانيا إذا حاولت تعطيل احتفالات "يوم النصر"، الذي تحييه موسكو سنوياً في 9 مايو/أيار. ورد زيلينسكي بأن أوكرانيا ستلتزم بالهدنة بدءاً من منتصف ليل الأربعاء، وسترد بالمثل على تحركات روسيا من تلك اللحظة فصاعداً. ولم يحدد موعداً لانتهاء الهدنة.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية أطلقت 11 صاروخاً باليستياً من طراز إسكندر-إم و164 طائرة مسيرة هجومية على أوكرانيا خلال الليل. وأعلنت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية أنها أسقطت 149 طائرة مسيرة وصاروخاً واحداً، غير أن طائرات أخرى تمكّنت من اختراق الدفاعات. وأضافت أن صاروخين باليستيين لم يصلا إلى أهدافهما، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

روسيا تقيّد الإنترنت عبر الهاتف قبل عرض عسكري

على صعيد آخر، قطعت روسيا خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول عن الكثير من المشتركين في موسكو اليوم الثلاثاء، قبل العرض العسكري السنوي المقرر في التاسع من مايو/ أيار لإحياء ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية.

وشددت روسيا هذا العام إجراءاتها على الإنترنت، إذ حجبت خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وأجبرت الملايين على اللجوء إلى خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة (في.بي.إن) في خطوة وصفها معارضو الرئيس فلاديمير بوتين بأنها محاولة لتعزيز السيطرة الداخلية بعد أربع سنوات من الحرب.

وقال الكرملين إن القيود فُرضت لضمان الأمن، في ظل تزايد خطر هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية، لكنها سبّبت للعديد من الروس صعوبات بالنسبة لعمليات الدفع والتنقل والاتصال. واكتشف ستة مراسلين لـ"رويترز" في أجزاء مختلفة من العاصمة أن هواتفهم المحمولة لا تتوفر عليها خدمة الإنترنت. وقالوا إنه لا يزال بالإمكان إجراء مكالمات هاتفية من عدد من مناطق موسكو.

بريطانيا تفرض عقوبات مرتبطة بتجنيد مهاجرين للقتال مع روسيا

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على 35 من الأفراد والكيانات قالت إنهم ضالعون في تجنيد مهاجرين للقتال إلى جانب روسيا ضد أوكرانيا وإنتاج طائرات مسيرة لاستخدامها في الصراع. وأعلنت وزارة الخارجية عن 17 اسماً بموجب نظام العقوبات العالمي الخاص بها بشأن الهجرة غير النظامية، والمتعلقة بما وصفته بشبكات الاتجار التي تُسهّل سفر الأشخاص لإرسالهم "إلى الجبهة باعتبارهم وقوداً للمدافع".

وقالت الوزارة إن العقوبات تتعلق بالاتجار بالبشر من دول تشمل العراق والصومال وسورية واليمن ونقلهم للقتال في أوكرانيا، وكذلك للسفر إلى بولندا وفنلندا بهدف إحداث زعزعة للاستقرار. وأضافت بريطانيا أيضاً 18 تصنيفاً بموجب نظام العقوبات المفروضة على روسيا، ويتعلق عدد منها ببرنامج "أبوجا ستارت"، الذي وصفته وزارة الخارجية بأنها "مخطط توظيف روسي لأفراد من خارج روسيا، وعادة ما يكونون من خلفيات غير مستقرة اقتصادياً".

وذكرت الوزارة أن المجندين، ومعظمهم من الكاميرون، يعملون في مصنع لإنتاج الطائرات المسيرة يبعد 800 كيلومتر إلى الشرق من موسكو في منطقة تتارستان الروسية. وذكر ستيفن دوتي، وزير الدولة لشؤون أوروبا وأميركا الشمالية، في بيان "استغلال الأشخاص المستضعفين لدعم حرب روسيا الفاشلة وغير القانونية في أوكرانيا ممارسة همجية". وأضاف أن العقوبات من شأنها "تعطيل عمليات أولئك الذين يتاجرون بالمهاجرين على أنهم وقود للمدافع ويزودون مصانع الطائرات المسيرة التابعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمكونات غير القانونية".

(أسوشييتد برس، رويترز)