زيلينسكي يكشف تفاصيل مسودة خطة السلام: نأمل رداً روسياً اليوم

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عن أمله بالحصول، اليوم الأربعاء، على ردّ من موسكو بشأن المسودة الأخيرة من خطة لإنهاء الحرب تمّ التوافق عليها مع الولايات المتحدة. وقال زيلينسكي لصحافيين: "سنحصل على الرد الروسي بعد أن يتحدث الجانب الأميركي إليهم"، وذلك في تصريحات نُشرت اليوم، عرض فيها تفاصيل الخطة المؤلفة من 20 بنداً، والتي اتُّفق عليها خلال مباحثات بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين في ميامي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح زيلينسكي أن المسودة الأخيرة من الخطة لإنهاء الحرب، والتي قدمتها الولايات المتحدة الى روسيا، تُجمّد جبهات القتال عند خطوط التماس الحالية، وتمهّد الطريق للبحث في مناطق منزوعة السلاح. وقال زيلينسكي في عرض للخطة للصحافيين جرى الثلاثاء، ونُشر مضمونه اليوم، إن "خط انتشار القوات في تاريخ هذا الاتفاق سيتم اعتماده عملياً كخطّ التماس"، مضيفاً "ستجتمع مجموعة عمل لتحديد إعادة الانتشار اللازمة للقوات لإنهاء النزاع، إضافة إلى تحديد معايير المناطق الاقتصادية الخاصة المستقبلية".

وكشف الرئيس الأوكراني في حديثه أن المقترح الجديد لإنهاء الحرب لا يُلزم كييف بالتخلّي رسمياً عن سعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مشيراً إلى أن "انضمام أوكرانيا أو عدمه هو خيار أعضاء الناتو. اتّخذنا نحن خيارنا. ابتعدنا عن التعديلات المقترحة للدستور الأوكراني التي كان من شأنها أن تمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو"، في إشارة إلى خطة سابقة صاغتها الولايات المتحدة كانت تُلزم كييف قانونياً بعدم الانضمام إلى التكتل العسكري.

إلى ذلك، أكد زيلينسكي أن المفاوضين الأميركيين والأوكرانيين فشلوا في الاتفاق على المسائل المرتبطة بالأراضي أثناء المحادثات، داعياً إلى بحثها على مستوى القادة. وقال: "لم نصل إلى توافق مع الجانب الأميركي في ما يتعلق بأراضي منطقة دونيتسك ومحطة زابوريجيا النووية"، مضيفاً "نحن على استعداد لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة على مستوى القادة للتعامل مع المسائل الحساسة. يتعيّن بحث مسائل على غرار قضية الأراضي على مستوى القادة". ولم يحدّد إن كان الاجتماع الذي يقترحه يشمل فلاديمير بوتين، علماً أن زيلينسكي لطالما دعا لعقد لقاء مع نظيره الروسي.

ولا تزال مسألة الأراضي تشكّل أحد أبرز العراقيل أمام الخطة. وتطالب روسيا بضم مناطق أوكرانية عدة لا تسيطر عليها كلها بالكامل، فيما يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دفع كييف للقبول بالتنازل عن جزء من أراضيها. وتشكّل منطقة دونباس الصناعية في الشرق إحدى أولويات الكرملين، لكنها تُعَدّ رمزاً وحاجز حماية مهماً لبقية أوكرانيا، إذ إن هذه الجبهة محصّنة جداً.

وأفاد الرئيس الأوكراني بأن مسودة المقترح تنصّ على تشغيل أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة بشكل مشترك محطة زابوريجيا النووية التي تحتلها القوات الروسية حالياً، وهو أمر ترفضه كييف. وقال: "سيتم تشغيل محطة زابوريجيا النووية بالتشارك بين ثلاث دول، أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. بالنسبة لأوكرانيا، يبدو الأمر غير مناسب إلى حد كبير وغير واقعي".

وبشأن مسألة الانتخابات في أوكرانيا، والتي وجّه بشأنها ترامب انتقادات لاذعة لكييف، أعلن زيلينسكي أن البلاد ستجري انتخابات رئاسية في أقرب فرصة ممكنة بعد الاتفاق على إنهاء الحرب مع روسيا، بموجب المسودة الأخيرة من الخطة، لافتاً إلى أن بنداً في الخطة التي جرى تقديمها إلى موسكو ينصّ على "وجوب أن تجري أوكرانيا انتخابات في أقرب وقت ممكن بعد توقيع الاتفاق".

وبناء على ما عرضه زيلينسكي، فإنّ تفاصيل الخطة تتضمّن:

الخطة مؤلفة من 20 بنداً

جرى الاتفاق على الخطة خلال مباحثات ميامي قبل أيام بين الأميركيين والأوكرانيين

الخطة تجمّد جبهات القتال عند خطوط التماس الحالية

تمهّد الطريق للبحث في مناطق منزوعة السلاح

خط انتشار القوات في تاريخ هذا الاتفاق سيُعتمد عملياً خط التماس

تجتمع مجموعة عمل لتحديد إعادة الانتشار اللازمة للقوات لإنهاء النزاع، إضافة إلى تحديد معايير المناطق الاقتصادية الخاصة المستقبلية

الخطة لا تُلزم كييف بالتخلي رسمياً عن سعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)

لا توافق بعد في ما يتعلق بأراضي منطقة دونيتسك ومحطة زابوريجيا النووية

مسودة الخطة تنصّ على تشغيل بالاشتراك بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة لمحطة زابوريجيا النووية، وهو ما تعتبره كييف غير مناسب وغير واقعي

ميدانياً، قُتل شخص وأصيب خمسة آخرون، خلال الـ24 ساعة الماضية، من جراء غارة روسية استهدفت مقاطعة خيرسون في أوكرانيا. ووفق وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم"، تعرضت عدة مناطق في خيرسون لهجمات بطائرات بدون طيار وغارات جوية وقصف مدفعي، وتضررت مبان ومركبات عدة. وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق، بأنه قبل يومين في المقاطعة ذاتها، أصيب تسعة أشخاص نتيجة لهجمات روسية.

(فرانس برس، قنا، العربي الجديد)