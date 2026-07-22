زيلينسكي يقيل قائد الجيش الأوكراني استجابة لضغوط شعبية

- أقال الرئيس الأوكراني زيلينسكي الجنرال أولكسندر سيرسكي من قيادة القوات المسلحة بعد احتجاجات واسعة، وعين ميخايلو دراباتي خلفًا له، بهدف تعزيز الضغط على روسيا لتحقيق السلام. - جاءت الإقالة بعد اجتماعات مع القادة العسكريين، حيث طالب المتظاهرون بإعادة وزير الدفاع السابق ميخايلو فيدوروف، معتبرين سيرسكي ممثلًا للقيادة القديمة. - أثارت إقالة سيرسكي احتجاجات في كييف ومدن أخرى، وسط مخاوف من تأثيرها على قدرة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية واستمرار الضربات في العمق الروسي.

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء الجنرال أولكسندر سيرسكي من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة الأوكرانية بعد أيام من الاحتجاجات الجماهيرية في كييف ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بعزله. وعين زيلينسكي ميخايلو دراباتي قائدا جديدا للجيش، وفقا لبيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال زيلينسكي: "رغبتنا المشتركة واحدة- النصر على العدو وتهيئة ظروف على الجبهة وممارسة ضغوط على روسيا من شأنها أن تجبر روسيا على السلام". وأضاف الزعيم الأوكراني إنه اتخذ القرار بعد سلسلة من الاجتماعات مع القادة العسكريين، والتي بدأت بعد وقت قصير من اندلاع الاحتجاجات المطالبة بإعادة وزير الدفاع السابق ميخايلو فيدوروف، الذي يراه المتظاهرون محركا للتحديث العسكري، وعزل سيرسكي، الذي قالوا إنه يجسد ثقافة القيادة القديمة للجيش على النمط السوفييتي.

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وشكر زيلينسكي سيرسكي على إنجازاته في قتال أوكرانيا ضد روسيا، مشيدا بدفاعه عن كييف وبعملياته في خاركيف وكورسك. وقال: "أنا ممتن لأولكسندر سيرسكي ولكل واحد من مقاتلينا لترسيخ مواضع أوكرانيا القوية على خطوط المواجهة"، مضيفا: "وأنا ممتن لميخايلو دراباتي لتبنيه نفس الرؤية".

وأثارت إطاحة فيدوروف، مساء الأربعاء الماضي، تظاهرات نادرة في العاصمة كييف ونحو عشر مدن أوكرانية. وأججت إقالة ملهم "جيش المسيرات" في أوكرانيا المخاوف من حصول نكسة تحدّ من قدرة البلد، الساعي لصدّ القوات الروسية في الحرب المندلعة منذ 24 فبراير/شباط 2022، وتأثير ذلك على مواصلة الضربات في العمق الروسي، أو حدوث ارتدادات على خط القتال الطويل مع القوات الروسية.

وتأتي إقالة سيرسكي بعد نحو أسبوع من استقالة رئيسة الحكومة الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، غداة إعلان الرئيس الأوكراني عزمه إعفاءها من منصبها، في إطار تعديل وزاري واسع يهدف إلى مواءمة الحكومة الأوكرانية مع استراتيجية سياسية جديدة، في ظل استمرار الحرب مع روسيا للعام الخامس على التوالي.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)