زيلينسكي يقول إن بوتين فشل بتحقيق أهدافه وموسكو تتعهد بمواصلة القتال

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

Today marks exactly four years since Putin started his three-day push to take Kyiv. And that says a great deal about our resistance, about how Ukraine has fought all this time. Behind those words stand millions of our people, immense courage, incredibly hard work, endurance, and… pic.twitter.com/9qiqACurhx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2026

سعى للسيطرة على أوكرانيا عندما شن الحرب قبل أربع سنوات، لكنه فشل في تحقيق هذا الهدف وأهداف أخرى. وفي خطاب بالفيديو، اليوم الثلاثاء، في الذكرى السنوية الرابعة للحرب في أوكرانيا، صرّح زيلينسكي "بوتين لم يحقق أهدافه. لم يكسر إرادة الأوكرانيين. لم ينتصر في هذه الحرب. لقد حافظنا على أوكرانيا، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق السلام وضمان العدالة". وأضاف: "نريد سلاماً قوياً وكريماً ودائماً"، في حين قال الكرملين إن روسيا "لم تحقق بعد جميع أهدافها وستواصل القتال حتى تحقيقها".

في المقابل، قال الكرملين الثلاثاء إن روسيا لم تحقق بعد جميع أهدافها في أوكرانيا، وستواصل القتال حتى تحقيقها، في الذكرى السنوية الرابعة للحرب. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "لم تتحقق كل الأهداف بعد، ولهذا السبب تستمر العملية العسكرية".

إلى ذلك، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أوكرانيا، بدعم من وكالات المخابرات الغربية، بالسعي لإفشال عملية السلام بين البلدين، بما في ذلك عبر تهديد خطوط أنابيب الطاقة الروسية. وفي تعليقات بثها التلفزيون، قال بوتين إنه من الضروري تعزيز الدفاع عن البنية التحتية للطاقة وغيرها من الأهداف الاستراتيجية.

من جانب آخر، حث الرئيس الأوكراني، في كلمة ألقاها الثلاثاء في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي، الاتحاد الأوروبي على وضع جدول زمني واضح لانضمام بلاده إلى التكتل. وقال زيلينسكي عبر الفيديو أمام البرلمان الأوروبي: "من المهم لنا الحصول على موعد محدد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.. إذا لم يكن لدينا مثل هذه الضمانات، فسيجد (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) طريقة لوضع العراقيل أمام أوكرانيا لعقود من خلال زرع الفرقة في ما بينكم، من خلال تقسيم أوروبا".

وكان زيلينسكي قد حض في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" في كييف، أمس الاثنين، نظيره الأميركي دونالد ترامب على البقاء "إلى جانبنا". وقال زيلينسكي إنه على الولايات المتحدة أن "تبقى إلى جانب (...) دولة ديمقراطية تحارب شخصاً واحداً. لأن هذا الشخص هو الحرب. بوتين هو الحرب". وتابع الرئيس الأوكراني: "إذا كانوا يريدون حقاً وقف بوتين، فإن أميركا قوية جداً". وعندما سُئل إن كان يعتقد أن ترامب يمارس ضغطاً كافياً على بوتين، أجاب زيلينسكي "لا".

وأضاف: "لا يمكننا أن نمنحه كل ما يريده. لأنه يريد احتلالنا. إذا منحناه كل ما يريده، فسنخسر كل شيء (...) جميعنا، وعلى الناس حينها إما الفرار أو الانضمام الى الروس". وكانت روسيا قد نفذت غزوها الشامل لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، ما أشعل فتيل حرب تعد الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات آلاف المدنيين ومئات آلاف الجنود من الجانبين. كما نزح ملايين اللاجئين من أوكرانيا التي تعرضت مناطق شاسعة فيها للتدمير.

وفي مقابلة سابقة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" نشرت الأحد، قال زيلينسكي إنه يعتقد أنّ بوتين "بدأ بالفعل" حرباً عالمية ثالثة، وأشار إلى أن رؤيته للصراع تختلف عن رؤية ترامب. وتابع: "لدينا وجهات نظر مختلفة في ما يتعلق بالحرب العالمية الثالثة. أعتقد أن بوتين قد بدأها بالفعل. السؤال هو ما هي مساحة الأراضي التي سيتمكن من الاستيلاء عليها وكيف يمكن إيقافه".

ومضى زيلينسكي قائلاً إن "روسيا تريد أن تفرض على العالم أسلوب حياة مختلفاً، وتغير الحياة التي اختارها الناس لأنفسهم. لذلك، أنا أؤمن، وقد آمنت لفترة طويلة، بأن بوتين قد بدأ بالفعل هذه الحرب، ونحن نمنعها من أن تصبح حربا عالمية ثالثة واسعة النطاق".

وتحيي أوكرانيا الثلاثاء الذكرى السنوية الرابعة للحرب وسط تضامن من أقوى حلفائها، في وقت لا تلوح في الأفق نهاية لها بعد. ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى كييف للمشاركة في إحياء المناسبة، ونشرت مقطع فيديو قالت فيه إنها تزور البلاد للمرة العاشرة منذ بدء الحرب لتؤكد مجدداً أن أوروبا تقف "بثبات مع أوكرانيا مالياً وعسكرياً وخلال هذا الشتاء القاسي".

