زيلينسكي يفرض عقوبات على شركات تزوّد روسيا بمكونات عسكرية

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه سيفرض عقوبات على عدد من الشركات الأجنبية المصنعة لمكونات الطائرات المسيّرة والصواريخ التي تستخدمها روسيا في هجماتها على بلاده. وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "إن إنتاج هذه الأسلحة سيكون مستحيلاً من دون المكونات الأجنبية الضرورية التي يواصل الروس الحصول عليها عبر التحايل على العقوبات". وأضاف: "سنفرض عقوبات جديدة، تحديدًا على الشركات الموردة للمكونات ومصنعي الصواريخ والطائرات المسيّرة... وقد وقّعت على القرارات ذات الصلة".

وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الاتهامات الأوكرانية لروسيا بالالتفاف على نظام العقوبات الغربية المفروضة منذ بدء الحرب، عبر شبكات توريد معقدة تشمل شركات وسيطة في دول عدة. وكانت كييف قد كشفت مرارًا أن الطائرات المسيّرة والصواريخ الروسية تحتوي على مكونات إلكترونية غربية الصنع، رغم القيود المفروضة على تصديرها إلى موسكو. وفي موازاة ذلك، تدفع أوكرانيا وحلفاؤها باتجاه تشديد الرقابة على سلاسل التوريد العالمية، وفرض عقوبات ثانوية على الشركات المتورطة، في محاولة للحد من قدرة روسيا على مواصلة هجماتها الجوية واستنزاف البنية التحتية الأوكرانية.

في السياق، حمّل محققون روس أجهزة الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية الهجوم الذي استهدف عسكريًّا رفيع المستوى في موسكو، وذلك عقب توقيف شخصين على خلفية الاعتداء. وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، استنادًا إلى بيانات المحققين، بأن المنفذ الذي أُوقف في دبي ثم سلّم إلى روسيا تصرف بناءً على تعليمات من أجهزة استخبارات أوكرانية. وذكر التقرير أن الرجل قدم إلى موسكو في ديسمبر/ كانون الأول 2025 لتنفيذ عمل إرهابي.

وكان نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية، فلاديمير أليكسييف، قد أُصيب بطلق ناري، أول من أمس الجمعة، داخل مبنى سكني، شمال شرقي موسكو، ونُقل إلى المستشفى. وأعلنت وكالات روسية لاحقًا، استنادًا إلى جهاز الاستخبارات الداخلية "إف إس بي"، توقيف شخصين على صلة بالهجوم، مشيرةً إلى أن شريكة أخرى تمكنت من الفرار إلى أوكرانيا. وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد اتهم كييف، في وقت سابق، بالضلوع في الحادث.

(رويترز، أسوشييتد برس)