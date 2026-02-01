زيلينسكي يعلن موعد استئناف محادثات أبوظبي.. وميدفيديف يهاجم أوروبا

- أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن استئناف المفاوضات بين كييف وموسكو وواشنطن في أبوظبي لحل الحرب في أوكرانيا، لكن الخلافات حول منطقة دونباس تعرقل التوصل لاتفاق سلام. - انتقد دميتري ميدفيديف القوى الأوروبية لفشلها في هزيمة روسيا في أوكرانيا، مشيرًا إلى الأضرار الاقتصادية التي لحقت بها وعدم تحقيق أهدافها الاستراتيجية. - شنت روسيا هجومًا بطائرات مسيّرة على مدينة دنيبرو، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، رغم وقف إطلاق النار المؤقت الذي وافقت عليه روسيا بناءً على طلب الرئيس الأميركي.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أنّ المفاوضات المباشرة بين كييف وموسكو وواشنطن ستُستأنف الأربعاء في أبوظبي، سعياً لإيجاد مخرج للحرب في أوكرانيا. وقال زيلينسكي عبر منصة إكس: "حُدِّدَت مواعيد اللقاءات الثلاثية المقبلة في الرابع والخامس من فبراير/ شباط في أبوظبي" بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأضاف أن "أوكرانيا مستعدة لخوض نقاش معمّق، ونأمل أن تقرّبنا نتيجة (المفاوضات) من نهاية حقيقية ومشرّفة للحرب".

من جهته، قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن القوى الأوروبية فشلت في هزيمة روسيا في أوكرانيا، بل وألحقت بنفسها ضررًا اقتصاديًا جسيمًا بمحاولتها القيام بذلك. وأضاف في مقابلة مع وكالتي "رويترز" و"تاس" ومدونة (وور جونزو) العسكرية الروسية: "لقد فاجأتني أوروبا كثيرًا. لأن أوروبا تقوض الأسس التي يقوم عليها وجودها بأفعالها. إنه أمر مذهل". وقال ميدفيديف إن القوى الأوروبية أرادت "إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا"، لكنها "لم تحقق أي شيء".

ويأتي هذا في وقت استؤنفت فيه المفاوضات المباشرة قبل أسبوع، بعد توقف طويل، إذ عُقدت خلف أبواب مغلقة بوساطة من الولايات المتحدة عبر كبير مفاوضيها، ستيف ويتكوف. وبينما وصف فريقا التفاوض المحادثات مرارًا بأنها بناءة، فإن التوصل إلى اتفاق سلام لا يزال غير وشيك، مع بقاء قضايا الأراضي نقطة خلاف رئيسية. وتطالب روسيا كييف بالانسحاب من أجزاء في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، وهي منطقة تتركز أساسًا في مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك، ولا تزال تحت السيطرة الأوكرانية. وقد رفض زيلينسكي مرارًا تقديم مثل هذه التنازلات الإقليمية.

ومن المقرر أن يترأس الوفد الأوكراني كبير المفاوضين، رستم عميروف، بينما يقود الفريق الروسي رئيس جهاز المخابرات العسكرية، إيغور كوستيوكوف. وبناءً على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وافقت روسيا على وقف الهجمات مؤقتًا على البنية التحتية للطاقة بسبب البرد القارس والأضرار الجسيمة التي لحقت بكييف ومدن أخرى، فيما استمرت الضربات على أهداف أخرى.

وأمس السبت، قال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، في منشور على منصة إكس، إن وفدًا أميركيًا عقد "اجتماعات مثمرة وبناءة" مع المبعوث الروسي الخاص كيريل ديميتريف في فلوريدا. وجاء في المنشور أن الوفد الأميركي ضم إلى جانب ويتكوف وزير الخزانة سكوت بيسنت وجاريد كوشنر، صهر ترامب، ومستشار البيت الأبيض جوش غرونباوم.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، بأن وقف إطلاق النار المحدود سيستمر فقط حتى اليوم الأحد، من أجل توفير "أساس جيد" لمحادثات السلام. من جانبه، قال زيلينسكي إنه لا يوجد اتفاق رسمي بشأن هذا الوقف لإطلاق النار، لكنه تعهد بأن أوكرانيا لن تهاجم أهداف الطاقة الروسية إذا التزمت روسيا بإعلانها. وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي شامل منذ ما يقرب من أربع سنوات بدعم غربي.

وتقول الولايات المتحدة إن الجانبين، الروسي والأوكراني، باتا قريبين من التوصل إلى اتفاق يضع حدًّا للحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات، غير أن الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة، ولا سيما بشأن القضية الأكثر تعقيدًا والمتعلقة بمطالبة روسيا بالاعتراف بضم أراضٍ في شرق أوكرانيا. وتُعد هذه المسألة إحدى العقد الرئيسية في مسار المفاوضات، إذ ترفض كييف وحلفاؤها الغربيون أي تسوية تقوم على تثبيت الأمر الواقع بالقوة، فيما تصر موسكو على إدراج هذه المطالب ضمن أي اتفاق نهائي.

إلى ذلك، ذكر مسؤولون، اليوم الأحد، أن رجلًا وامرأة قتلا في مدينة دنيبرو الأوكرانية، بعد أن شنت روسيا هجومًا جديدًا بطائرات مسيّرة الليلة الماضية. وقال الحاكم العسكري، أولكسندر هانزا، على تطبيق "تليغرام"، إن حريقًا اندلع ودمر منزلًا. وأعلن سلاح الجو الأوكراني وقوع ما مجموعه 90 هجومًا بطائرات مسيّرة روسية الليلة الماضية في أنحاء البلاد كافة. كما أعلن هانزا عن مقتل 12 شخصاً وإصابة سبعة آخرين في هجوم روسي بطائرة مسيّرة استهدف حافلة ركاب، مشيراً إلى أن الطائرة المسيّرة سقطت بالقرب من حافلة نقل تابعة لإحدى الشركات في منطقة بافلوغراد.

(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)