زيلينسكي يعلن عدم التوصل إلى تسوية بخصوص مناطق شرق أوكرانيا

- لم تسفر المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا عن تسوية بشأن النزاع في شرق أوكرانيا، مع توقف تبادل الأسرى بسبب عدم اهتمام روسيا. - تصر موسكو على السيطرة على دونباس كشرط للسلام، بينما ترفض كييف التنازل عن الأراضي، مع احتمال تقديم واشنطن أسلحة لأوكرانيا إذا وافقت على التنازل. - أطلقت روسيا صاروخاً ومسيّرات على أوكرانيا رغم اقتراح وقف الضربات، وتجري محادثات في أبوظبي لمناقشة الخطة الأميركية لحل النزاع.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

، اليوم الجمعة، أنّ المفاوضين لم يتمكنوا حتى الآن من التوصل إلى تسوية بشأن مناطق في شرق أوكرانيا تطالب بها روسيا. وقال في تصريحات صحافية "حتى الآن، لم نتمكن من التوصل إلى تسوية حول مسألة (النزاع على) الأراضي، خصوصاً في ما يتعلق بجزء من شرق أوكرانيا". وأضاف أنّ روسيا أوقفت عمليات تبادل الأسرى، متهماً الروس بأنهم "غير مهتمين بتبادل الأشخاص، لأنهم لا يعتقدون أن ذلك يحقق لهم أي فائدة".

وقال زيلينسكي، من جهة أخرى، إنّ أوكرانيا ستكون جاهزة فعلياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2027، مضيفاً أنّ ضمان الانضمام "السريع" إلى الاتحاد الأوروبي يُعد جزءاً مهماً من الضمانات الأمنية بعد انتهاء الحرب مع روسيا. ونشرت الرئاسة الأوكرانية اليوم الجمعة تعليقاته لصحافيين وهو يقول "فعلياً، سنكون جاهزين في عام 2027"، موضحاً أن أوكرانيا ستكون نفذت الخطوات الرئيسية المطلوبة للانضمام بحلول نهاية عام 2026. وأردف يقول "أريد أن تحصل أوكرانيا على جدول زمني واضح"، وأكد أن الحكومة ملتزمة بإجراء الإصلاحات اللازمة.

وتصرّ موسكو على السيطرة على منطقة دونباس كاملة، مع تجميد الخطوط الأمامية في أماكن أخرى شرق وجنوب أوكرانيا شرطاً لأي اتفاق سلام مستقبلي. وقالت كييف مراراً إنها لن تهدي روسيا الأراضي التي لم تتمكّن موسكو من الفوز بها في ساحة المعركة. وفي حين تتمسك كييف بالحصول على ضمانات من واشنطن للمضي بأي اتفاق سلام، قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، الثلاثاء الماضي، نقلاً عن ثمانية مصادر مطلعة، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

لمّحت إلى أوكرانيا بأن الضمانات الأمنية الأميركية تعتمد على موافقة كييف على اتفاق سلام من المرجح أن يتطلب منها التنازل عن منطقة دونباس لروسيا.

وقالت الصحيفة إن واشنطن أشارت أيضاً إلى أنها ربما تقدم لأوكرانيا المزيد من الأسلحة لتعزيز جيشها في وقت السلم، إذا وافقت كييف على سحب قواتها من الأجزاء التي تسيطر عليها في المنطقة التي تقع بشرق البلاد. وعقدت محادثات بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وروس يومي الجمعة والسبت الفائتين في أبوظبي، وهي أول مفاوضات مباشرة معروفة بين كييف وموسكو بشأن الخطة الأميركية لحل النزاع. ومن المقرر استئناف هذه المحادثات الأحد في العاصمة الإماراتية.

أوكرانيا تعلن عن هجوم ليلي روسي بصاروخ وقرابة مائة مسيّرة

على الصعيد الميداني، أطلقت روسيا ليلاً صاروخاً ونحو مئة مسيّرة باتجاه الأراضي الأوكرانية، بحسب ما أعلن سلاح الجوّ الأوكراني، اليوم الجمعة، وذلك غداة إعلان ترامب قبول موسكو وقف الضربات لمدة أسبوع. وقال سلاح الجوّ الأوكراني "ليل الثلاثين من يناير/كانون الثاني، أطلق العدوّ صاروخاً باليستياً من طراز إسكندر-أم (..) و111 طائرة مسيّرة".

وكان ترامب قد قال خلال اجتماع حكومي في البيت الأبيض، أمس الخميس، "بسبب البرد، البرد الشديد... طلبتُ شخصياً من الرئيس (فلاديمير) بوتين ألا يقصف كييف والمدن والبلدات لمدة أسبوع". وأضاف "إنه أمر استثنائي. ليس مجرد برد، بل برد استثنائي. برد قياسي. هناك أيضاً يواجهون الأمر نفسه، إنها كتلة ضخمة من الطقس السيئ"، مشبهاً ذلك بموجة البرد الحالية في واشنطن. وتابع ترامب "لم يشهدوا برداً كهذا من قبل. وطلبتُ شخصياً من الرئيس بوتين عدم قصف كييف والمدن الأخرى لمدة أسبوع. وقد وافق على ذلك، ويجب أن أقول لكم، كان ذلك لطيفاً جداً".

(فرانس برس، العربي الجديد)