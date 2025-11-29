زيلينسكي يعلن توجه وفد أوكراني إلى واشنطن لبحث خطة إنهاء الحرب

- توجه فريق من المفاوضين الأوكرانيين إلى الولايات المتحدة لمناقشة خطة السلام الأميركية بقيادة روستم عمروف، حيث سيلتقون بالمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في فلوريدا. - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد موسكو لمحادثات مع أميركا حول اقتراح ترامب لإنهاء الحرب، مما يثير قلق أوكرانيا وأوروبا بسبب مطالب موسكو مثل رفض انضمام أوكرانيا للناتو. - شهدت أوكرانيا هجوماً روسياً بالطائرات المسيّرة والصواريخ، مما أدى إلى قتلى وجرحى وانقطاع الكهرباء، بينما أعلنت روسيا عن تدمير طائرات مسيّرة أوكرانية.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن فريقاً من المفاوضين الأوكرانيين توجّه إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب. وقال زيلينسكي عبر منصة إكس، إنّ "الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع القومي ورئيس الوفد الأوكراني روستم عمروف، مع فريقه، باتوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة".

جاء ذلك بعد أن ذكرت وكالة بلومبيرغ نيوز، الجمعة، نقلاً عن مصدر مطلع أنّ وفداً أوكرانياً في طريقه إلى الولايات المتحدة لإجراء مزيد من المناقشات حول خطة السلام

التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقالت إن من المتوقع أن يجتمع الوفد الأوكراني، الذي يضم مسؤول الأمن الأوكراني الكبير رستم عمروف والنائب الأول لوزير الخارجية سيرغي كيسليتسيا، مع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر، في فلوريدا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال في وقت سابق إنّ محادثات بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين بشأن التوصل إلى مقترحات لإنهاء الحرب مع روسيا ستجري قريباً. وفي خطابه المصور، أوضح زيلينسكي أنّ كبار المسؤولين الأوكرانيين من الجيش ووزارة الخارجية والمخابرات سيشاركون في المحادثات الرامية إلى وضع حد للصراع الذي يقترب من دخول عامه الرابع.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين قولهما إن وزير الخارجية ماركو روبيو يعتزم التغيب عن اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في بروكسل الأسبوع الحالي.

ويوم الخميس الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن من المتوقع وصول ممثلين أميركيين إلى موسكو، في النصف الأول من هذا الأسبوع، لإجراء محادثات حول إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأشار إلى أن مسؤولين من وزارة الخارجية ومكتب الرئاسة سيمثلون الجانب الروسي في المباحثات، مضيفاً أن مساعديه، فلاديمير ميدينسكي ويوري أوشاكوف، سيكونان من بين الحضور. وقالت وكالة أسوشييتد برس، إن من المتوقع وصول ستيف ويتكوف إلى موسكو في غضون أسبوع.

وأكد الرئيس الروسي استعداده لإجراء محادثات حول اقتراح ترامب المكون من 28 نقطة لإنهاء الحرب، قائلاً إنه يمكن أن يشكل أساسًا لمعاهدة سلام مستقبلية. وأثار الاقتراح قلق المسؤولين الأوكرانيين والأوروبيين الذين شعروا أن واشنطن رضخت لمطالب موسكو الرئيسية، وهي رفض انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي وسيطرة موسكو على خُمس أوكرانيا والحدود القصوى المفروضة على قوام الجيش الأوكراني.

قتيلان و24 جريحاً في هجوم بطائرات مسيّرة

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، إن هجوماً روسياً واسعاً على أوكرانيا خلال الليل أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 24 آخرين، مضيفاً أن موسكو تواصل "القتل والتدمير" بينما يناقش العالم خطط السلام لإنهاء النزاع. وكتب سيبيها على منصة "إكس": "أطلقت روسيا عشرات صواريخ كروز والصواريخ الباليستية، وأكثر من 500 طائرة مسيّرة على منازل المواطنين وشبكة الطاقة والبنية التحتية الحيوية". وسُمع دوي انفجارات متتالية في العاصمة كييف طوال الليل.

كذلك، أسفرت الغارات الليلية والضربات الصاروخية التي شنّتها روسيا على أوكرانيا عن قطع التيار الكهربائي عن 600 ألف شخص، بحسب ما أعلنت وزارة الطاقة. وقالت الوزارة في بيان "نتيجة للهجوم، أصبح أكثر من 500 ألف شخص في مدينة كييف، وأكثر من 100 ألف في منطقة كييف، ونحو ثمانية آلاف شخص في خاركيف، بدون كهرباء".

إلى ذلك، قالت السلطات الروسية، إن سقوط حطام طائرات مسيّرة تسبب في اندلاع حريق بمصفاة "أفيبسكي" النفطية في منطقة كراسنودار جنوبي البلاد، مؤكدة أنه تم احتواء الحريق. وأفادت فرقة العمل المحلية بأن بعض المعدات التقنية في المصفاة تضررت، فيما لم تتأثر خزانات الوقود. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت 103 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل، بينها 11 طائرة فوق كراسنودار.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)