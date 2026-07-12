زيلينسكي يعتزم إطاحة رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، عزمه إعفاء رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو من منصبها، في إطار تعديل وزاري واسع يهدف إلى مواءمة الحكومة الأوكرانية مع استراتيجية سياسية جديدة، في ظل استمرار الحرب مع روسيا للعام الخامس على التوالي. وقال زيلينسكي في منشور عبر منصة إكس: "ستبدأ تغييرات في المناصب في أوكرانيا لضمان تنفيذ الاستراتيجية السياسية المحدثة"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء.

Ukraine is changing its political strategy. Each priority area of foreign policy will be assigned to a specific person with substantial experience who is capable of implementing what we agree on at the leaders’ level and what the Ukrainian people expect. The most important of… pic.twitter.com/YVdZJu6KUZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2026

وأضاف زيلينسكي أنه عرض على سفيريدينكو "فرصة قيادة مجال جديد وهام من العلاقات مع شريك رئيسي"، معرباً عن امتنانه لـ "عملها الواضح والثابت والفعال" خلال فترة توليها رئاسة الحكومة، التي استمرت قرابة عام. وأشار زيلينسكي إلى أن "التعديلات المرتقبة ستشمل أيضاً رؤساء أجهزة إنفاذ القانون". وأردف "أتوقع أن نقوم، بالتعاون مع أعضاء البرلمان، بإجراء التغييرات اللازمة في حكومة أوكرانيا".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الاستراتيجية السياسية الجديدة التي تهدف الحكومة الأوكرانية لمواءمتها؟ من هم المرشحون المحتملون لخلافة يوليا سفيريدينكو في منصب رئيسة الوزراء؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

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وعُينت سفيريدينكو في يوليو/ تموز 2025. ولم يحدد زيلينسكي المنصب الجديد لسفيريدينكو أو اسم من سيخلفها، لكنه أضاف أن هناك تغييرات أيضاً بين رؤساء أجهزة إنفاذ القانون. وقال النائب المعارض ياروسلاف زيليزنياك إن من المرجح أن تتولى سفيريدينكو منصب السفيرة لدى الولايات المتحدة.

وأضاف زيليزنياك، عبر تطبيق تليغرام أن "هذا يعني أنها ستترك منصب رئيسة الوزراء وسيُعاد تشكيل الحكومة بأكملها". وبموجب القانون الأوكراني، تحتاج استقالة رئيس الوزراء إلى موافقة البرلمان وهو ما يترتب عليه استقالة الحكومة بأكملها. ويقول نواب إن من بين المرشحين المحتملين لتولي رئاسة الحكومة سلف سفيريدينكو، وزير الطاقة دينيس شميهال، ووزير الدفاع ميخايلو فيدوروف، إلى جانب سيرهي كوريتسكي رئيس شركة الطاقة الحكومية "نفتوجاز".

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)