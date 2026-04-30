زيلينسكي يطلب من واشنطن معلومات بشأن مقترح الهدنة الروسي

- طلبت أوكرانيا من واشنطن توضيحاً بشأن مقترح روسي لوقف مؤقت لإطلاق النار في 9 مايو، تزامناً مع احتفالات روسيا بذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية، وسط تساؤلات حول نوايا روسيا الحقيقية. - اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق القتال خلال اتصال مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، بينما تواصلت الهجمات بين الجانبين، حيث تعرضت مدينة أوديسا لهجوم بطائرات مسيّرة روسية. - أعلنت أوكرانيا تصدي دفاعاتها الجوية لهجوم واسع، وأسقطت 172 طائرة مسيّرة، مع ارتفاع خسائر القوات الروسية إلى نحو مليون و330 ألفاً و290 بين قتيل وجريح منذ بدء الحرب.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن كييف طلبت من واشنطن معلومات إضافية بشأن مقترح روسي لوقف مؤقت لإطلاق النار في 9 أيار/مايو، تزامناً مع احتفالات روسيا بذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية، مؤكداً توجيه ممثليه للتواصل مع الجانب الأميركي لتوضيح تفاصيل المبادرة. وأشار زيلينسكي إلى أن بلاده تسعى إلى سلام حقيقي عبر وقف طويل الأمد لإطلاق النار يضمن أمن المدنيين واستقراراً دائماً، متسائلاً عما إذا كان المقترح يهدف إلى هدنة محدودة لتأمين العرض العسكري في موسكو أم يتجاوز ذلك.

في المقابل، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح تعليق القتال خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، الذي أبدى تأييده هذه الخطوة، فيما يُعد العرض العسكري في 9 أيار/مايو الحدث الأبرز في روسيا، رغم إعلان موسكو عدم إدراج العتاد العسكري هذا العام كإجراء احترازي.

ميدانياً، تواصلت الهجمات بين الجانبين، حيث تعرضت مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا لهجوم بطائرات مسيّرة روسية خلال الليل، ما أسفر عن إصابة 18 شخصاً وإلحاق أضرار واسعة بمبانٍ سكنية، بينها أبراج ومبانٍ متعددة الطوابق في منطقة بريمورسكي، إضافة إلى اندلاع حرائق في الطوابق العليا تم احتواؤها لاحقاً، وفق مسؤولين محليين.

كما أعلنت أوكرانيا أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجوم جوي واسع وأسقطت 172 طائرة مسيّرة من أصل 206 استهدفت مناطق متفرقة، فيما أصابت الهجمات 22 موقعاً وسقط حطام مسيّرات في تسعة مواقع. في السياق، أفاد الجيش الأوكراني بارتفاع إجمالي خسائر القوات الروسية منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط 2022 إلى نحو مليون و330 ألفاً و290 بين قتيل وجريح، من بينهم 1470 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيراً إلى تدمير آلاف المعدات العسكرية، بينها دبابات وأنظمة مدفعية وطائرات ومسيّرات.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)