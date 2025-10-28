زيلينسكي يطالب ترامب بالضغط على الصين لمعاقبة روسيا

- طلب الرئيس الأوكراني زيلينسكي من ترامب الضغط على الصين لخفض دعمها لروسيا، وناشد المشرعين الأميركيين لفرض عقوبات صارمة، وأكد على أهمية التمويل الأوروبي المستقر لأوكرانيا واستعدادها لمحادثات سلام باستثناء روسيا وبيلاروسيا. - أعلن الجيش الأوكراني عن ارتفاع خسائر القوات الروسية في الأرواح والمعدات، مع محاولة الروس السيطرة على مدينة بوكروفسك. - خلص تحقيق أممي إلى أن روسيا تلاحق المدنيين بطائرات مسيرة، مما يشكل جريمة ضد الإنسانية، وترحيل المدنيين يعتبر جرائم حرب.

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على الرئيس الصيني شي جين بينغ لخفض دعمه لروسيا، عندما يلتقيان هذا الأسبوع. وقال زيلينسكي للصحافيين، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن ذلك سيكون من الخطوات القوية (لترامب)، خصوصاً إذا كانت الصين، بعد هذه الخطوة العقابية الحاسمة، مستعدة لخفض وارداتها" من روسيا. كذلك ناشد زيلينسكي المشرعين الأميركيين فرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا، وأضاف أن أوكرانيا ستحتاج إلى تمويل مستقر من حلفائها الأوروبيين لعامين أو ثلاثة أعوام أخرى.

وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا تتوقع صدور قرار نهائي بشأن الأصول الروسية المجمدة قريباً، مضيفاً أنه يمكن استخدام الأموال من الأصول المجمدة إما للدفاع أو التعافي، بناء على موعد انتهاء الحرب. وبخصوص العملية السياسية، أبدى استعداد بلاده لإجراء محادثات سلام في أي مكان، باستثناء روسيا وبيلاروسيا، إذا كانت تلك المحادثات ستنهي الحرب، لكن قواتها "لن تتراجع" في ساحة المعركة للتنازل عن أراضٍ.

وكان زيلينسكي قد أكّد، أمس الاثنين، أن أي قرار من شأنه إنهاء الحرب في أوكرانيا لا يمكن اتخاذه بدون مشاركة أوكرانيا. ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن زيلينسكي تأكيده أن أوكرانيا على استعداد للمشاركة في اجتماع ثلاثي بين قادة أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا. وأعرب عن موافقته على "الدبلوماسية المكوكية" طالما تضمنت أوكرانيا، مضيفاً أن بودابست ربما تكون خياراً لاستضافة مباحثات محتملة، مستبعداً اختيار أي من بيلاروسيا وروسيا.

وأعلن الجيش الأوكراني، الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى نحو مليون و138 ألفاً و750 فرداً، من بينهم 1060 قتلوا أو أصيبوا خلال الساعات الـ24 الماضية. وبحسب بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع فيسبوك، الثلاثاء، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11299 دبابة، منها ست دبابات أمس الاثنين، و23508 مركبات قتالية مدرعة، و34044 نظام مدفعية، و1529 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1230 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف بيان الجيش أنه جرى أيضاً تدمير 428 طائرة حربية، و346 مروحية، و75054 طائرة مسيرة، و3880 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و65786 من المركبات وخزانات الوقود، و3984 من وحدات المعدات الخاصة. وفي إحاطة صحافية سابقة، نُشرت اليوم الثلاثاء، قال زيلينسكي إن 200 جندي روسي تقريباً موجودون حالياً في مدينة بوكروفسك، في شرق أوكرانيا، ويحاول الجيش الروسي السيطرة على المدينة منذ أشهر. وأضاف زيلينسكي: "ثمة 200 روسي تقريباً ينتشرون في مناطق مختلفة هناك، نرصد ذلك من خلال المسيرات. بوكروفسك هي راهناً الهدف الرئيسي للروس".

وفي السياق، خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن روسيا تلاحق المدنيين، الذين يعيشون قرب خط المواجهة في أوكرانيا، بطائرات مسيرة، مما أجبر الآلاف على الفرار من مناطق بأكملها في ما يصل إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية. وتحدث تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا عن مدنيين تعرضوا للمطاردة لمسافات طويلة بطائرات مسيرة مزودة بكاميرات، وفي بعض الأحيان للهجوم بقنابل حارقة أو متفجرات في أثناء بحثهم عن مأوى.

ونص التقرير، المكون من 17 صفحة، والذي سيُقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، على أن "هذه الهجمات ارتكبت في إطار سياسة منسقة لطرد المدنيين من تلك الأراضي وتشكل جريمة ضد الإنسانية تتمثل في النقل القسري للسكان". واستندت نتائج اللجنة إلى مقابلات مع 226 شخصاً، بما في ذلك ضحايا وشهود وعمال إغاثة والسلطات المحلية، بالإضافة إلى مئات من المقاطع المصورة التي تسنى التحقق منها عبر الإنترنت. ووقعت الهجمات الموصوفة في التقرير في ثلاث مناطق في جنوب أوكرانيا، بالقرب من خط المواجهة وعلى الجانب الآخر من نهر دنيبرو، على مدى فترة تزيد على عام.

وقال إريك موس، رئيس لجنة التحقيق، لرويترز: "لا شك في أنّ مشغلي الطائرات المسيرة هؤلاء يتصرفون عن عمد. إنهم في الواقع يطاردون البشر، سواء في حدائقهم أو منازلهم أو في الشوارع". وتنفي روسيا استهدافها المتعمد للمدنيين في أوكرانيا، رغم أن قواتها قتلت الآلاف منهم منذ بدء غزوها الشامل قبل ثلاث سنوات ونصف. كما قصفت أوكرانيا أهدافاً للبنية التحتية المدنية في روسيا وفي المناطق الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو، وإن كان على نطاق أضيق بكثير.

وأفاد تحقيق الأمم للمتحدة في مايو/ أيار بأن مثل هذه الهجمات تعد جرائم ضد الإنسانية. لكن هذا التقرير وجد أيضاً أنها وصلت إلى مستوى النقل القسري، وأنها وقعت على مساحة أوسع تتجاوز 300 كم. ووثق التقرير كذلك قيام السلطات الروسية بترتيب إجراءات لترحيل مدنيين أو نقلهم من مناطق خاضعة لسيطرتها في زابوريجيا، في ما وصفه التقرير بأنه يصل إلى مستوى جرائم حرب.

(العربي الجديد، وكالات)