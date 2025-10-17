زيلينسكي يصل واشنطن بحثاً عن صواريخ توماهوك ويعقد اجتماعات دفاعية

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس، إلى العاصمة الأميركية واشنطن لإجراء محادثات. وأعلن زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي عن اجتماعات مع شركات الدفاع كان مقرّرًا مبدئيًا أن تُعقد يوم الخميس. وقال إن المناقشات ستشمل أيضًا عمليات تسليم إضافية لأنظمة الدفاع الجوي.

وعلى خلفية أزمة الطاقة في أوكرانيا التي سببتها الهجمات الروسية، تمّ كذلك التخطيط لعقد اجتماعات مع ممثِّلي شركات الطاقة الأميركية. وفيما يتعلق بالمحادثات المقررة، اليوم الجمعة، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعرب زيلينسكي عن أمله في أن تؤدي لغة القوة إلى نجاح مع روسيا، على غرار الصراع في الشرق الأوسط.

وكتب زيلينسكي، في إشارة إلى المكالمة الهاتفية التي جرت بين ترامب وبوتين قبل وصول زيلينسكي إلى واشنطن: "يمكننا أن نرى بالفعل أن موسكو تندفع لاستئناف الحوار بمجرد أن تسمع عن صواريخ توماهوك بعيدة المدى". وتتصدى أوكرانيا، بمساعدة غربية، للغزو الروسي الواسع النطاق منذ أكثر من 3 سنوات ونصف. وتتوقّع كييف أن توافق واشنطن على بيع صواريخ توماهوك بعيدة المدى، فيما حذّر الكرملين البيت الأبيض مرارًا وتكرارًا من هذه الخطوة.

من جانبه، أعلن ترامب الخميس أنّ بلاده لا يمكنها "استنفاد" مخزونها من صواريخ توماهوك التي تسعى أوكرانيا للحصول عليها للردّ على الهجمات الروسية. وردًا على سؤال بشأن هذه الصواريخ المجنّحة (كروز) التي يحاول نظيره الأوكراني إقناعه بها، قال ترامب: "لا يمكننا استنفاد احتياطات بلدنا"، مضيفًا: "نحن أيضًا بحاجة إليها، لذلك لا أعرف ما الذي يمكننا فعله".

وجاء تصريح الرئيس الأميركي بعد تلقّيه اتصالًا هاتفيًا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفق خلاله الرجلان على الاجتماع في بودابست "خلال أسبوعين". واعتبر وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا أن المحادثات الجارية بين كييف وواشنطن حول احتمال تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك هي التي "أجبرت" بوتين على الاتصال بترامب. وقال سيبيغا في منشور على منصة إكس: "المحادثة التي جرت اليوم بين ترامب وبوتين دليل على أنّ مجرد بحث ملف صواريخ توماهوك قد أجبر بوتين على استئناف الحوار مع أميركا".

(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)