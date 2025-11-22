زيلينسكي يشكل وفداً للتفاوض مع واشنطن وموسكو قبيل محادثات سويسرا

- شكل الرئيس الأوكراني زيلينسكي وفداً بقيادة أندري يرماك للتفاوض مع واشنطن وموسكو، يضم رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات ورئيس الأركان، قبيل محادثات في سويسرا حول خطة ترامب لإنهاء الحرب مع روسيا. - رفض زيلينسكي الخطة الأميركية التي تتضمن تنازلات أوكرانية لصالح روسيا وعدم انضمامها إلى الناتو، مؤكداً على تقديم مقترحات بديلة، بينما يعقد القادة الأوروبيون محادثات طارئة لدعم أوكرانيا. - تتضمن الخطة الأميركية ضمانات أمنية من واشنطن وحلفائها، مع التزام أوكرانيا بعدم الانضمام إلى الناتو وتنازلها عن أراضٍ لروسيا، مقابل ضمانات أمنية وتحديد عدد قواتها المسلحة.

شكل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، وفداً للتفاوض مع واشنطن وموسكو، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس، وذلك قبيل محادثات في سويسرا. وبحسب المرسوم، سيترأس الوفد كبير مساعدي زيلينسكي رئيس ديوان الرئاسة أندري يرماك، على أن يضمّ في عضويته إلى جانب عمروف، رؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات، إضافة إلى رئيس الأركان، ما يجعله وفداً ذا طابع عسكري بالدرجة الأولى.

من جهته، أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف، السبت، أن كييف ستجري قريباً محادثات في سويسرا مع الولايات المتحدة لبحث خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب مع روسيا. وقال عمروف في منشور على فيسبوك: "في الأيام المقبلة، سنُطلق في سويسرا مشاورات بين كبار المسؤولين الأوكرانيين والأميركيين حيال المعايير المحتملة لاتفاق سلام مستقبلي".

وأضاف عمروف أن "أوكرانيا تدخل هذا المسار بفهم واضح لمصالحها. إنها مرحلة جديدة من الحوار المتواصل منذ أيام، وتهدف بالدرجة الأولى إلى توحيد رؤيتنا بشأن الخطوات المقبلة".

وقال الرئيس الأوكراني في منشور على حسابه إنهم سيواصلون الدفاع عن بلادهم، مؤكداً أن روسيا لن تكون صاحبة القرار في أوكرانيا إطلاقاً. كما أعلن زيلينسكي، الجمعة، رفض الخطة الأميركية الهادفة إلى إنهاء نحو أربع سنوات من الغزو الروسي، مؤكداً أنه سيحاول تقديم مقترحات بديلة لواشنطن. ويُنظر إلى النص بقلق في كييف لأنه يتبنّى عدداً من المطالب الأساسية التي تطرحها موسكو. وتتضمّن الخطة خصوصاً تنازل أوكرانيا عن أراض لصالح روسيا وخفض حجم جيشها، في مقابل حصول كييف على ضمانات أمنية غربية. من جهتهما، حضّ الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين زيلينسكي على قبول المقترح.

وتعكف أوكرانيا وشركاؤها الأوروبيون، اليوم السبت، على دراسة خطواتهم المقبلة في ضوء الخطة التي طرحتها الولايات المتحدة وتهدف إلى وضع حدّ للحرب بعد نحو أربعة أعوام من بدء الغزو الروسي، مع مطالبة ترامب نظيره زيلينسكي بقبولها، في وقت يعقد المستشار الألماني فريدريش ميرز وقادة أوروبيون آخرون محادثات طارئة على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ، تتركز حول كيفية الرد على الخطة الأميركية.

ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع اليوم، قادة فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، إلى جانب ميرز وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي أعلنت الاجتماع عبر منصة "إكس". كما تمت دعوة كل من أيرلندا، وفنلندا، وهولندا، وإسبانيا، والنرويج، الدول الضيفة هذا العام في مجموعة العشرين للاقتصادات الرائدة.

وقال مسؤولون على هامش قمة مجموعة العشرين إن مستشاري الأمن القومي في فرنسا وبريطانيا وألمانيا سيجتمعون غداً في جنيف بمسؤولين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأوكرانيا لمناقشة الخطة الأميركية للسلام في أوكرانيا.

وقال مسؤول أميركي إن وزير الجيش دانيال دريسكول وصل بالفعل إلى جنيف لحضور المحادثات، في حين سيصل وفد أوكراني في وقت لاحق مساء اليوم. ومن المقرر أن يصل المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو غداً الأحد. وقال مصدر في الحكومة الألمانية إن مسودة خطة سلام أوروبية، اعتمدت على الخطة الأميركية، أُرسلت في وقت سابق إلى أوكرانيا وإلى الإدارة الأميركية.

Together with @eucopresident, we have spoken to President @ZelenskyyUA



From day one, Europe has stood with Ukraine in the face of Russian aggression.



We have been working for a just and sustainable peace with Ukraine and for Ukraine together with our friends and partners.… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 21, 2025

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

I had a call with the @eucopresident, António Costa, and the President of the European Commission, @vonderleyen.



I briefed them on the proposals from the U.S. side for ending the war and on contacts with partners in Europe and the U.S. We all value America’s and President… pic.twitter.com/7VhSY11DCh — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 21, 2025

على منصة "إكس" أنه أطلع فون دير لاين ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا على المقترحات الأميركية، وأنهما "يعملان معاً لضمان أن تتحول هذه المقترحات إلى خطة مشتركة ومتوافقة بالكامل". وكان زيلينسكي رفض الجمعة الخطة المؤلفة من 28 بنداً، أبرزها تنازل كييف عن أراضٍ لصالح موسكو، وعدم انضمامها الى حلف شمال الأطلسي، بينما رحب بها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي هدد في الوقت عينه بمواصلة الغزو الذي بدأ في مطلع عام 2022.

وتعقيباً على موقف زيلينسكي، قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض الجمعة، "من الأفضل أن تعجبه، وإذا لم تعجبه، فكما تعلمون، سيتعين عليهم مواصلة القتال". وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، قال ترامب "كان لدي الكثير من المهل، وحين تسير الأمور على ما يرام، كان ثمة توجه لتمديد المهل. لكنني أعتقد أن الخميس هو مهلة مناسبة"، في إشارة إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الذي يصادف عيد الشكر في الولايات المتحدة. وأجرى زيلينسكي الجمعة مشاورات طارئة مع حلفائه الأوروبيين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وميرز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وبينما جدد الأوروبيون دعمهم لكييف، أعلنت فون دير لاين أن القادة الموجودين في جوهانسبرغ لحضور قمة مجموعة العشرين، سيجتمعون على هامش انطلاقها السبت لمناقشة ملف أوكرانيا. كما أجرى وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا مباحثات هاتفية مشتركة مع نظرائه الأوروبيين لبحث الخطة. وأكد البحث في "خطواتنا المقبلة"، مضيفاً "ناقشنا بالتفصيل عناصر مقترحات السلام التي قدمتها الولايات المتحدة، وعملنا المشترك لتمهيد مسار قابل للتنفيذ نحو سلام عادل".

وأفادت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأن المحادثات جددت تأكيد دعم "سلام عادل ودائم". وأضافت "يجب أن نضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار، ونفسح المجال أمام مفاوضات جادة. على أوكرانيا أن تقرر مستقبلها".

وبينما يسعى الأوروبيون لتوحيد صفوفهم بعد استبعادهم مجدداً من مقترح بشأن إنهاء أعنف نزاع في القارة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لقيت الخطة الأميركية إشادة الرئيس الروسي. واعتبر بوتين أنها يمكن أن "تشكل أساساً لتسوية سلمية نهائية"، مؤكداً أنه مستعد "لمناقشة معمّقة لكل تفاصيل" النص الذي أعدته واشنطن. وحذّر من أنه في حال رفض كييف الخطة، فإن "الأحداث التي جرت في كوبيانسك ستتكرر حتماً في قطاعات رئيسية أخرى من الجبهة"، في إشارة إلى المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا والتي أعلنت روسيا السيطرة عليها الخميس.

ونشرت وسائل إعلام، من بينها وكالة فرانس برس، الخطة الأميركية المؤلفة من 28 نقطة، وتطالب كييف بالتنازل عن أراضٍ والتخلي عن السعي للانضمام إلى حلف الناتو، وتقليص عديد قواتها المسلحة، وتنظيم انتخابات سريعة. وقال زيلينسكي في كلمة إلى الأمة "قد تواجه أوكرانيا خياراً بالغ الصعوبة، بين فقدان الكرامة أو خطر فقدان شريك رئيسي"، مضيفاً أن بلاده تمر "بواحدة من أصعب اللحظات في تاريخها". ورأى أن المقترحات الأميركية تُنذر "بحياة بلا حرية، بلا كرامة، بلا عدالة". وتابع "سأُقدّم الحجج، وسأُقنع، وسأقترح البدائل"، مشدداً "لن أخون أبداً... قسم الولاء لأوكرانيا".

ضمانات أمنية

وأجرى الرئيس الأوكراني مباحثات هاتفية مع نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، وأكد له أنه "لا يزال يحترم" رغبة ترامب في إنهاء الحرب. وكان مسؤول أميركي أكد الخميس، أن الخطة المقترحة تتضمن ضمانات أمنية من واشنطن وحلفائها الأوروبيين، تعادل تلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي في حال وقوع هجوم في المستقبل. وبحسب الخطة "توافق أوكرانيا على تضمين دستورها بنداً ينص على عدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي"، وكذلك "يوافق الناتو على عدم نشر قوات في أوكرانيا"، لكنها تلحظ "تمركز طائرات مقاتلة أوروبية في بولندا" المجاورة والعضو في الحلف.

وبموجب الخطة، لن تحتفظ موسكو بالأراضي التي تحتلها فحسب، بل ستحصل أيضاً على مزيد من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا حالياً. وينص الاتفاق على أن تتنازل كييف عن شرق أوكرانيا لموسكو وتقبل احتلال جزء من جنوب البلاد. وبموجب الخطة، سيتم "الاعتراف" بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، بوصفها "أراضٍ روسية بحكم الأمر الواقع"، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة. كما "ستنسحب القوات الأوكرانية من الجزء الذي تسيطر عليه حالياً من منطقة دونيتسك"، ويتم "تجميد" خط التماس في منطقتي خيرسون وزابوريجيا اللتين تحتلهما موسكو جزئياً.

في المقابل، سيتعين على روسيا أن تتخلى عن جيوب صغيرة من الأراضي التي استولت عليها في منطقتي خاركيف ودنيبروبيتروفسك. وتحصل أوكرانيا وفق الخطة على "ضمانات أمنية موثوق بها"، على أن لا يتجاوز "عديد القوات المسلحة الأوكرانية 600 ألف جندي".

