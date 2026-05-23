زيلينسكي يرفض مقترح "العضوية المنتسبة" لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاقتراح الألماني بمنح أوكرانيا صفة "عضو منتسب" في الاتحاد الأوروبي، معتبراً أنّه "غير عادل" لأنه يحرم كييف من حق التعبير عن رأيها داخل التكتل الأوروبي.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرز قد اقترح السماح لأوكرانيا بالمشاركة في اجتماعات الاتحاد الأوروبي من دون حق التصويت، باعتبارها خطوة مؤقتة نحو العضوية الكاملة، في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ أربع سنوات مع روسيا.

وفي رسالة وجّهها إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، قال زيلينسكي إن "أوكرانيا تستحق معاملة عادلة وحقوقاً متساوية داخل أوروبا".

وأضاف أن إزاحة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، المعروف بمعارضته لانضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي، وفّرت فرصة لإحراز تقدم في محادثات الانضمام.

وقال زيلينسكي: "سيكون من غير العادل أن تكون أوكرانيا حاضرة في الاتحاد الأوروبي، لكن تظل بلا صوت.. حان الوقت للمضي قدماً في انضمام أوكرانيا بطريقة كاملة وذات مغزى".

وفي سياق متصل، أكد زيلينسكي، عقب اتصال عبر الفيديو مع قادة أوروبيين، أن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ترى أن كييف أصبحت في موقع أقوى "على مختلف المستويات" بعد هجماتها الأخيرة على أهداف روسية.

وأوضح، في منشور على منصة "إكس"، عقب مشاورات مع ميرز ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "التركيز الأساسي كان على كيفية ضمان إعادة تنشيط الدبلوماسية من أجل السلام، وأن تكون أوروبا جزءاً منها".

وأشار إلى أن الشركاء الأوروبيين يلاحظون أن "موقف أوكرانيا أصبح أقوى بكثير"، سواء في ساحة المعركة أو في العمليات بعيدة المدى داخل العمق الروسي، بما يشمل استهداف منشآت مرتبطة بصناعة النفط الروسية. وكشف زيلينسكي أن الأطراف ستتبادل "مزيداً من المعلومات التفصيلية على مستوى الاستخبارات"، مؤكداً مواصلة الجهود لتحقيق "سلام حقيقي".

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)