زيلينسكي يدعو ترامب إلى بحث إنهاء الحرب في أوكرانيا مع شي

- دعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي نظيره الأميركي ترامب لمناقشة إنهاء الغزو الروسي خلال قمته مع الرئيس الصيني، مشيراً إلى أهمية طرح ملف الحرب الروسية ضد أوكرانيا في الزيارة المرتقبة للصين. - روسيا جددت مطالبها المتشددة لإنهاء الحرب، مشددة على انسحاب أوكرانيا من دونباس كشرط لوقف إطلاق النار، بينما استهدفت أوكرانيا منشآت نفط وغاز روسية. - حذر زيلينسكي من هجمات روسية مكثفة بالطائرات المسيّرة والصواريخ على البنية التحتية الأوكرانية، مع استمرار القتال وسقوط ضحايا في مناطق مختلفة.

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأميركي دونالد ترامب إلى مناقشة إنهاء الغزو الروسي لبلاده خلال قمّته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. وقال زيلينسكي خلال قمة في رومانيا: "نحن على تواصل مستمر مع شركائنا الأميركيين"، مضيفاً: "نحن ممتنّون، ونتوقع أن يُطرح ملف إنهاء الحرب الروسية ضدّ أوكرانيا أيضاً خلال زيارة الرئيس الأميركي للصين".

وجاءت تصريحات زيلينسكي في ظلّ تعثّر الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء أكبر نزاع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وتوسّط ترامب الأسبوع الماضي في هدنة روسية أوكرانية استمرّت ثلاثة أيام، وتخلّلتها اتهامات متبادلة بخرقها من الجانبين، قبل أن يستأنف الطرفان القتال.

في المقابل، جدّدت روسيا الأربعاء مطالبها المتشددة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مستبعدة التوصّل إلى وقف لإطلاق النار أو إجراء مفاوضات شاملة ما لم تنسحب كييف من إقليم دونباس في شرق البلاد. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي: "ليكون هناك وقف لإطلاق النار ونافذة لبدء مفاوضات سلام شاملة، على الرئيس زيلينسكي أن يأمر جيشه بوقف إطلاق النار والانسحاب من أراضي دونباس، أي من المناطق الروسية".

تقارير دولية استئناف الهجمات بين روسيا وأوكرانيا بعد انتهاء الهدنة

وذكر بيسكوف أن روسيا مهتمة بتنفيذ مجموعة من المشاريع الاقتصادية المشتركة مع الولايات المتحدة إذا توقفت واشنطن عن ربط العلاقات التجارية باتفاق سلام بشأن أوكرانيا. وأكد مجدداً موقف موسكو بأن "من الممكن" التوصل إلى وقف لإطلاق النار والبدء في محادثات السلام إذا انسحبت أوكرانيا من منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، وهو أمر رفضته كييف بشدة.

إلى ذلك، قال الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، إنه استهدف محطة نفط في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا ومحطة أخرى لمعالجة الغاز في أستراكن. وذكر روبرت برودفي، القائد بالجيش الأوكراني، أن الهجمات أدت إلى اندلاع حرائق في مستودعات. من جهته، قال جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن روسيا بدأت الأربعاء هجوماً جوياً يُرجح أن يكون مطولاً، على منشآت البنية التحتية الحيوية في البلاد.

وحذر الرئيس الأوكراني، في وقت سابق، من احتمال أن تشن روسيا موجات من هجمات الطائرات المسيّرة على مدار اليوم، مشيراً إلى وجود أكثر من 100 طائرة مسيّرة في المجال الجوي الأوكراني. وذكر جهاز الاستخبارات العسكرية أن روسيا استخدمت، في الموجة الأولى من الهجوم، عدداً كبيراً من المسيّرات بهدف إرباك منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية، وأنها تعتزم لاحقاً استخدام عدد كبير من الصواريخ، بما فيها الصواريخ الباليستية.

ولم يحدد الجهاز إطاراً زمنياً للهجوم، لكنه ذكر، في بيان على تطبيق تليغرام، أن الهجوم قد يستمر لفترة طويلة. وأضاف أن أهداف موسكو تشمل البنية التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المدن الرئيسية، ومنها محطات الطاقة ومنشآت الصناعات الدفاعية ومبانٍ حكومية. وقال أولكسندر كوفال، حاكم منطقة ريفني في غرب أوكرانيا، إن هجوماً شنته روسيا أدى إلى مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين في المنطقة اليوم. وأضاف أن مبنىً سكنياً تعرّض للاستهداف.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)