زيلينسكي يدعو بوتين في رسالة مفتوحة إلى محادثات لإنهاء الحرب

- اقترح الرئيس الأوكراني زيلينسكي لقاء نظيره الروسي بوتين للتوصل إلى اتفاق سلام، محذراً من استمرار القتال إذا لم يتم الاتفاق، بينما رحب الكرملين بزيارة زيلينسكي لموسكو في أي وقت. - أشار زيلينسكي إلى أن الروس سئموا من الحرب ويرغبون في السلام، محذراً بوتين من أن استمرار الحرب قد يهدد مكانته الشخصية، مؤكداً أن التغيير يحدث عندما تعاني روسيا. - بوتين لم يستبعد توقيع اتفاقية سلام مع زيلينسكي، مشيراً إلى أن مقترحات ترامب قد تشكل أساساً للسلام، بينما وصف ترامب اللقاء المحتمل بين الزعيمين بأنه "أمر رائع".

نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، رسالة مفتوحة موجهة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين

واقترح فيها أن يلتقي الزعيمان للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، محذراً من أن كييف مستعدة لمواصلة القتال في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فيما قال الكرملين إن زيلينسكي مرحب به للقاء بوتين في موسكو "في أي وقت".

وقال زيلينسكي في رسالته إن غالبية الروس سئموا من هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الأوكرانية والتضخم ونقص الوقود، وإنهم مستعدون للسلام. وأضاف "إذا لم تصل بنفسك إلى استنتاج مفاده أن الوقت حان لإنهاء هذه الحرب، فستواصل أوكرانيا القتال من أجل بقائها"، محذراً من أن هذا ربما يهدد مكانة بوتين الشخصية. وتابع "هذه حقيقة من حقائق التاريخ الروسي تعرفها جيداً: عندما تعاني روسيا، يأتي التغيير".

من جانبه، قال الكرملين إن الرئيس الأوكراني مرحّب به للاجتماع بنظيره الروسي في موسكو "في أي وقت". ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله "يمكن لزيلينسكي المجيء إلى موسكو في أي وقت"، مضيفاً أن بوتين لم يطّلع بعد على رسالة الرئيس الأوكراني.

وتتزامن تصريحات زيلينسكي مع تصريحات لبوتين قال فيها إنه لا يستبعد توقيع اتفاقية سلام مع الرئيس الأوكراني في حال التوصل إلى اتفاق، بعد أن كان قد قال في السابق إن زيلينسكي ليس زعيماً شرعياً لأنه استمر في منصبه بعد انتهاء ولايته. وأبلغ بوتين الصحافيين الأجانب في سانت بطرسبرغ، اليوم الخميس، بأنه في حال التوصل إلى اتفاق سلام، ستوقع روسيا اتفاقية مع ممثلين شرعيين لأوكرانيا، وربما "حتى مع زيلينسكي". كما قال بوتين إنه يعتقد أن مقترحات السلام التي طرحها نظيره الأميركي دونالد ترامب يمكن أن تشكل أساساً لاتفاق سلام مع أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن ترامب لا يزال بحاجة إلى إقناع كييف. وفي حديثه للصحافيين، قال بوتين إنه يعتقد أن ترامب يسعى "بصدق" إلى حل النزاع الأوكراني.

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن لقاء بين فولوديمير زيلينسكي وفلاديمير بوتين سيكون "أمراً رائعاً". وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي "يسعدني أنهما ربما يتحدثان عن عقد لقاء. أعتقد أن لنا دوراً كبيراً في ذلك". وأضاف "أعتقد أنه سيكون أمراً رائعاً إذا التقيا".

(رويترز، فرانس برس)