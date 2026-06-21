زيلينسكي يحذر من هجوم روسي وشيك واسع النطاق على أوكرانيا

- حذر الرئيس الأوكراني زيلينسكي من هجوم روسي واسع النطاق، داعياً السكان لتوخي الحذر، حيث أدت الهجمات الروسية إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين، مع تصاعد الهجمات على كييف ومدن أخرى. - أكد زيلينسكي استمرار الجيش الأوكراني في استهداف منشآت النفط الروسية، مشيراً إلى هجمات بطائرات مسيّرة على مصافي نفط في سيبيريا وموسكو، مع سقوط قتلى وجرحى في زابوريجيا وسومي وخيرسون. - أعلنت بريطانيا اختبار أسلحة هجومية بعيدة المدى لتزويد أوكرانيا بها، قادرة على ضرب أهداف تبعد أكثر من 500 كيلومتر، مع خطط لإنتاج 20 سلاحاً شهرياً.

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، من هجوم روسي واسع النطاق تستعد موسكو لشنه خلال الساعات المقبلة، داعياً السكان إلى توخي الحذر والانتباه لتحذيرات الغارات الجوية، في وقت أدت فيه هجمات روسية على مناطق متفرقة من أوكرانيا إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.

وقال زيلينسكي، في خطابه الليلي المصور، إن القوات الروسية تستعد لتنفيذ هجوم كبير، مطالباً الأوكرانيين باتخاذ أقصى درجات الحيطة للحفاظ على سلامتهم. وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد الهجمات الروسية على كييف ومدن رئيسية أخرى خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما أدت غارات نُفذت مطلع الأسبوع إلى سقوط قتلى وإلحاق أضرار جسيمة بدير "بيشيرسك لافرا" التاريخي، أحد أبرز المعالم الروحية والثقافية في أوكرانيا.

وفي المقابل، أكد زيلينسكي أن الجيش الأوكراني يواصل تنفيذ ضربات متوسطة وبعيدة المدى تستهدف منشآت مرتبطة بقطاع النفط الروسي. وأشار إلى أن طائرات مسيَّرة أوكرانية استهدفت مصفاة نفط في منطقة تيومين غرب سيبيريا، ونفذت هجمات على مصفاة أخرى في موسكو مرتين خلال الأسبوع الجاري. ميدانياً، قُتل خمسة أشخاص، وأصيب عشرة آخرون، من جراء قصف روسي استهدف مدينة زابوريجيا بقنابل انزلاقية، فيما سقط قتيل في ضواحي مدينة سومي وآخر في منطقة خيرسون، بينما أُصيب ثلاثة أطفال في قصف استهدف مدينة بولتافا وسط البلاد.

وفي السياق، حثّ زيلينسكي، لليوم الثاني على التوالي، سلطات بيلاروسيا على تفكيك محطات وسيطة قال إنها تُستخدم في دعم هجمات الطائرات المسيّرة الروسية على الأراضي الأوكرانية. وقال زيلينسكي إن كييف على علم بوجود أربع محطات في بيلاروسيا تساعد الأنشطة العسكرية الروسية، مؤكداً أن بلاده أبلغت القيادة البيلاروسية بضرورة إزالة هذه المعدات.

ولوّح الرئيس الأوكراني باتخاذ إجراءات في حال عدم استجابة مينسك، قائلاً إن أمامها مهلة لإزالة معدات الدعم، مضيفاً: "إذا لم يفعلوا ذلك، فسنتولى نحن الأمر". كما اتهم زيلينسكي بيلاروسيا بدعم المجهود الحربي الروسي من خلال زيادة إمدادات الوقود إلى روسيا، معتبراً أن ذلك يساعد موسكو على التكيف مع الضغوط ولا يسهم في تحقيق السلام.

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وفي تطور متصل، أعلنت بريطانيا اختبار أسلحة هجومية جديدة بعيدة المدى تأمل تزويد أوكرانيا بها خلال الأشهر المقبلة، ضمن جهود تطوير ذخائر أقل كلفة وأسرع إنتاجاً من صواريخ "ستورم شادو". وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن الأنظمة الجديدة قادرة على ضرب أهداف تبعد أكثر من 500 كيلومتر وتحمل رؤوساً حربية تزن 225 كيلوغراماً على الأقل، فيما تخطط لإجراء مزيد من الاختبارات خلال الفترة المقبلة. وطلبت الوزارة من الشركات البريطانية تطوير أسلحة هجومية تتجاوز سرعتها 600 كيلومتر في الساعة، بكلفة تقارب 400 ألف جنيه إسترليني للوحدة، مع قدرة إنتاجية لا تقل عن 20 سلاحاً شهرياً. وكانت ست شركات قد حصلت على عقود لتطوير هذه المنظومات بعد منافسة شاركت فيها 27 شركة دفاعية بريطانية.

(رويترز، العربي الجديد)