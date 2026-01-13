زيلينسكي يحذر من هجوم روسي كبير على أوكرانيا خلال أيام

- حذّر الرئيس الأوكراني زيلينسكي من هجوم روسي كبير وشيك، قد يشمل استخدام طائرات مسيرة وصواريخ لتعطيل الدفاعات الجوية، مستفيدًا من موجة البرد القارس في أوكرانيا. - ندّدت الولايات المتحدة باستخدام روسيا لصاروخ أوريشنيك الفرط صوتي في هجوم على أوكرانيا، معتبرةً ذلك تصعيدًا خطيرًا، ودعت إلى إنهاء الحرب عبر التفاوض. - استهدفت روسيا منشأة للصناعات الجوية في لفيف بصاروخ أوريشنيك، ردًا على استهداف أوكرانيا لمقر إقامة بوتين، مما أدى إلى تعطيل المصنع.

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

، مساء الاثنين، من أن روسيا تستعد لشن هجوم كبير جديد على أوكرانيا، مستندًا إلى معلومات استخباراتية وصفها بالموثوقة. وأوضح زلينسكي أن الهجوم، الذي قد يحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، قد يتضمن استخدام طائرات مسيرة لتعطيل منظومات الدفاع الجوي، تليها رشقات صاروخية، داعيا الأوكرانيين إلى الالتزام التام بصفارات الإنذار الجوي.

ورجح الرئيس الأوكراني أن موسكو تسعى للاستفادة من موجة البرد القارس، حيث تنخفض درجات الحرارة حاليا في العديد من المناطق الأوكرانية إلى ما دون عشر درجات مئوية تحت الصفر خلال الليل. وكان زيلينسكي قد حذر يوم الخميس الماضي من هجوم ليلي كبير للقوات الروسية. وبعد ساعات قليلة، شن الجيش الروسي هجوما عنيفا على منطقة لفيف غرب أوكرانيا، حيث أعلنت موسكو لاحقا أن الهجوم تضمن استخدام صاروخ أوريشنيك الباليستي الجديد متوسط المدى.

إلى ذلك، ندّدت الولايات المتحدة باستخدام روسيا صاروخ أوريشنيك الفرط صوتي في هجوم على أوكرانيا الأسبوع الماضي، معتبرة أنه "تصعيد خطر ولا يمكن تفسيره". وقالت نائبة المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة تامي بروس خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الاثنين، إن الصاروخ سقط "في منطقة في أوكرانيا قريبة من الحدود مع بولندا وحلف شمال الأطلسي. إن هذا الأمر يشكّل تصعيدا جديدا خطرا ولا يمكن تفسيره، في وقت تعمل الولايات المتحدة مع كييف وشركاء آخرين وموسكو لوضع حد للحرب من خلال اتفاق يتم التفاوض بشأنه".

وتابعت بروس "ندين الهجمات الروسية المستمرة والمتصاعدة على منشآت الطاقة وغيرها من البنى التحتية المدنية في أوكرانيا". وقالت وزارة الدفاع الروسية الإثنين إن صاروخها البالستي استهدف منشأة للصناعات الجوّية في لفيف (غرب). وأضافت "بحسب معلومات مؤكّدة من مصادر مستقلّة عقب الضربة التي نفّذتها ليل 9 يناير/ كانون الثاني القوّات المسلّحة الروسية بواسطة نظام الصواريخ البالستية الأرضية المحمول أوريشنيك، فإن مصنع الدولة لإصلاح قطاع الملاحة الجوّية في لفيف وضع خارج الخدمة". وأشارت موسكو إلى أن الضربة جاءت ردا على استهداف أوكرانيا مقر إقامة للرئيس فلاديمير بوتين في شمال غرب روسيا.

(أسوشييتد برس، فرانس برس)