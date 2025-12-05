زيلينسكي يجري مقابلات لاختيار بديل لرئيس أركانه المستقيل

قال الرئيس الأوكراني فولودوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، إنه أجرى محادثات مع مرشحين محتملين لخلافة رئيس أركانه أندريه يرماك، الذي استقال الأسبوع الماضي وسط تحقيق في قضايا فساد. وفي خطابه المصوَّر الليلي، أوضح زيلينسكي أن المناقشات تركز على كيفية عمل المكتب الرئاسي مستقبلاً وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى. وقال: "سيتم اتخاذ قرار بشأن الرئيس الجديد للمكتب في المستقبل القريب".

وتنحّى يرماك، الحليف القديم للرئيس، بعد أن نفذت سلطات مكافحة الفساد عمليات تفتيش في مقره. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المداهمات مرتبطة بما يُوصف بأنه أكبر قضية فساد في البلاد منذ بدء الحرب، والمرتبطة برشاوى مزعومة في صفقات مشتريات الطاقة. وكان يرماك قد شغل أيضاً منصب كبير مفاوضي كييف في المحادثات المتعلقة بإنهاء الغزو الروسي، وهو منصب يشغله حالياً وزير الدفاع السابق رستم عمروف.

وأشار زيلينسكي إلى أن وفداً أوكرانياً موجود حالياً في الولايات المتحدة، بهدف توضيح ما نُوقش في موسكو خلال الاجتماع الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وأكد أن أوكرانيا مستعدة "لأي تطورات محتملة"، ومستعدة للعمل بشكل بنّاء لتحقيق "سلام كريم".

وتتعثّر محادثات السلام حتى الآن بسبب مطالب روسيا المتعلقة بأراضي إقليم دونباس بأكمله، والذي لا تسيطر عليه قواتها بشكل كامل. ومن النقاط الشائكة الأخرى مطالبة روسيا بتعهد رسمي من حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة بعدم قبول عضوية أوكرانيا في الحلف، إلى جانب فرض قيود على الجيش الأوكراني.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)