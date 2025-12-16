- أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن قرب الانتهاء من صياغة مقترحات لإنهاء الحرب الروسية، مع التركيز على ضمانات أمنية قوية، ورفض الاعتراف بسيطرة موسكو على دونباس. - تسعى الولايات المتحدة لحل وسط يشمل منطقة اقتصادية حرة في دونباس، بينما ترفض روسيا تقديم تنازلات بشأن الأراضي المحتلة، وفق تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي. - اجتمع قادة أوروبيون لدعم المحادثات، مقترحين نشر قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا، مع تعزيز الجيش الأوكراني وضمانات أمنية واقتصادية.

صرّح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه يمكن في غضون أيام الانتهاء من صياغة المقترحات التي يجري التفاوض عليها مع المسؤولين الأميركيين للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الروسية على بلاده المستمرة منذ حوالي أربع سنوات، على أن يقدمها بعد ذلك المبعوثون الأميركيون إلى الكرملين قبل اجتماعات أخرى محتملة في الولايات المتحدة بنهاية الأسبوع المقبل. وقال زيلينسكي للصحافيين بعد ساعات من المناقشات إن مسودة خطة السلام التي تمت مناقشتها مع الولايات المتحدة خلال المحادثات في برلين، أمس الاثنين، "ليست مثالية" ولكنها "عملية للغاية".

ومع ذلك، حذر من أن بعض القضايا الرئيسية، وبصفة خاصة مصير الأراضي الأوكرانية التي تحتلها القوات الروسية، لا تزال بدون حل. وأضاف زيلينسكي بعد محادثات برلين: "قريبون جداً من (اتفاق بشأن) ضمانات أمنية قوية". واستبعد زيلينسكي مجدداً الاعتراف بسيطرة موسكو على أي جزء من منطقة دونباس، وهي منطقة ذات أهمية اقتصادية في شرقي أوكرانيا تتكون من لوغانسك ودونيتسك.

وتابع زيلينسكي، قبيل زيارته لهولندا اليوم الثلاثاء: "يحاول الأميركيون التوصل إلى حل وسط"، واستطرد قائلاً "إنهم يقترحون منطقة اقتصادية حرة (في دونباس). وأود أن أؤكد مرة أخرى: أن المنطقة الاقتصادية الحرة لا تعني أن تكون خاضعة لسيطرة الاتحاد الروسي". وأشار زيلينسكي إلى أن ما يدفع مسؤولي كييف في المفاوضات هو أن تتحمل روسيا "المسؤولية عما فعلته - عن هذه الحرب، وعن كل عمليات القتل، وعن كل المعاناة التي تسببت فيها".

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله إن روسيا لن تقدم أي تنازلات تتعلق بالأراضي في المحادثات الرامية لإنهاء حرب أوكرانيا. وأوضحت الوكالة أن ريابكوف كان يتحدث عن دونباس، وشبه جزيرة القرم، والأراضي التي تطلق موسكو عليها اسم "نوفوروسيا".

والتقى قادة عشر دول أوروبية ورئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلاين في برلين، أمس الاثنين، لدعم المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا. وأعلن قادة الدول الأوروبية الكبرى والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك صدر من برلين، اقتراح نشر "قوة متعدّدة الجنسيات" في أوكرانيا بقيادة أوروبية، وبهدف دعم الجيش الأوكراني على نحوٍ مستدام. وأوضح البيان أن القوة ستكون مؤلفة من مساهمات دول متطوّعة، ومدعومة من الولايات المتحدة، على أن يُحدَّد عديدها بـ800 ألف عنصر.

وأكد الموقّعون اتفاقهم مع الولايات المتحدة على "العمل معاً لتوفير ضمانات أمنية صلبة لأوكرانيا، وتقديم تدابير دعم للإنعاش الاقتصادي، في إطار اتفاق يرمي إلى وضع حد للحرب". كما يشمل الاتفاق دعم أوكرانيا في بناء قواتها المسلحة، مع الحفاظ على عديدها عند مستوى 800 ألف جندي في زمن السلم، إلى جانب إنشاء "آلية لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقّق منه"، تديرها الولايات المتحدة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)