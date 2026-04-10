زيلينسكي يتوقع أشهراً صعبة للغاية لأوكرانيا

- تواجه أوكرانيا تحديات سياسية ودبلوماسية وعسكرية، حيث أعلن الرئيس زيلينسكي أن فصلي الربيع والصيف سيكونان صعبين بسبب الضغوط في ساحة المعركة والدبلوماسية لإنهاء الحرب، مع طلب شركاء أوكرانيا تقليص الهجمات على قطاع النفط الروسي. - شهدت الأسابيع الماضية تصعيدًا عسكريًا بين روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى سقوط ضحايا في كلا البلدين، حيث أسفرت الغارات الجوية الروسية عن مقتل شخصين في أوكرانيا، بينما قُتل رجل في غارة أوكرانية على روسيا. - كثفت أوكرانيا هجماتها على منشآت الطاقة الروسية لتقليل عائداتها النفطية، مع دعوات لعقد محادثات ثلاثية بوساطة واشنطن لإنهاء الحرب دبلوماسيًا، رغم عدم تحقيق تقدم ملموس سابقًا.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أشهر الربيع والصيف ستكون صعبة على أوكرانيا، مع تعرضها لضغوط في ساحة المعركة وكذلك على الصعيد الدبلوماسي لإنهاء الحرب، فيما قُتل ثلاثة أشخاص جراء غارات جوية في روسيا وأوكرانيا، وفق ما أعلنته السلطات في المناطق التي طاوها القصف المتبادل.

وأوضح زيلينسكي أن شركاء أوكرانيا طلبوا من كييف تقليص هجماتها على قطاع النفط الروسي، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية بسبب الحرب مع إيران وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، دون أن يحدد هؤلاء الشركاء. وأضاف أنه إذا أرادت موسكو خفض التصعيد، فعليها وقف هجماتها على منشآت الطاقة الأوكرانية والموافقة على استئناف محادثات السلام الثلاثية بوساطة واشنطن. لكنه أقر بأن الولايات المتحدة مترددة حالياً في تخصيص مزيد من الوقت لعملية السلام في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي للصحافيين في تصريحات نشرها مكتبه اليوم الجمعة: "ستكون فترة الربيع والصيف هذه صعبة جداً من الناحيتين السياسية والدبلوماسية. وقد تتعرض أوكرانيا لضغوط.. وستكون هناك ضغوط أيضا في ساحة المعركة". وأوضح "أعتقد أن الوضع سيكون صعباً جدا بالنسبة لنا حتى سبتمبر". وكرر زيلينسكي دعواته إلى زيادة الضغط الدولي على روسيا. ومع إعلان الولايات المتحدة وإيران، في وقت متأخر يوم الثلاثاء، وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، عبر عن أمله في إعادة فرض العقوبات الأميركية بالكامل على النفط الروسي، والتي جرى تخفيفها مؤقتاً خلال الحرب في المنطقة.

ميدانياً، أسفرت غارات جوية روسية على ثلاث مناطق في دنيبرو شرق أوكرانيا عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، وفقا لإدارة الإقليم. وذكرت الإدارة عبر تطبيق "تليغرام": "في منطقة سينيلنيكوف، قُتل شخصان وأُصيب آخر"، مضيفة أن شخصين آخرين أُصيبا في منطقة نيكوبول هما رجل يبلغ 40 عاماً وآخر يبلغ 74 عاماً.

وفي روسيا، قُتل رجل في غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيّرة استهدفت بلدة فولجسكي في إقليم فولغوغراد الجنوبي الشرقي، بحسب ما أفاد حاكم الإقليم أندريه بوتشاروف. وأضاف بوتشاروف عبر تليغرام أن الهجوم ألحق أضراراً بخزان نفط، ما أدى إلى اندلاع حريق. وفي إقليم بريانسك الحدودي، أُصيبت امرأة في هجوم صاروخي أوكراني، وفق ما كتبه حاكم الإقليم ألكسندر بوغوماز عبر تليغرام.

مطالب بتقليص الهجمات على النفط الروسي

في الأسابيع الماضية، كثفت أوكرانيا هجماتها على منشآت الطاقة الروسية، بهدف الحد من عائداتها النفطية، في ظل استفادة موسكو من ارتفاع أسعار النفط وتخفيف العقوبات الأميركية. ففي مارس/آذار، منحت الولايات المتحدة إعفاء لمدة 30 يوماً يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية الخاضعة للعقوبات، في خطوة قالت إنها تهدف إلى دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية التي شهدت اضطرابا بسبب الحرب على إيران.

وأعلن الجيش الأوكراني مسؤوليته عن أكثر من عشر هجمات على منشآت النفط الروسية بينها ميناءا أوست لوغا وبريمورسك على بحر البلطيق، وهما أكبر منافذ تصدير النفط في البلاد. وقال زيلينسكي: "يواجه الروس الآن مشاكل كبيرة في بعض منشآتهم. بعد أي هجوم على قطاع الطاقة لدينا، نرد – وهذا أمر عادل تماماً. إذا أراد الروس أن يتوقف هذا، فعليهم وقف هجماتهم، وعندها سنتصرف بالمثل". وأوضح أن شركاء أوكرانيا طلبوا منها تقليص هجماتها على منشآت النفط الروسية خلال إغلاق إيران مضيق هرمز، لكنه قال إن النفط الروسي لا يؤثر بشكل كبير في السوق العالمية. وقال زيلينسكي إنه إذا أرادت روسيا خفض التصعيد، فينبغي عقد محادثات ثلاثية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لبحث سبل إنهاء الحرب دبلوماسياً.

ولم تحقق ثلاث جولات من المحادثات الثلاثية التي عقدت هذا العام أي تقدم ملموس، بعدما رفضت كييف مطالب روسيا بالتخلي عن المناطق المتبقية في منطقة دونباس شرق البلاد، والتي لم تتمكن موسكو من السيطرة عليها. وتستمر المعارك على امتداد أكثر من 1200 كيلومتر من خط المواجهة، وتكثف روسيا وأوكرانيا هجماتهما بالطائرات المسيّرة على أهداف بعيدة عن خطوط المواجهة.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)