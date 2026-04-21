زيلينسكي يتهم مبعوثي الولايات المتحدة بعدم احترام أوكرانيا

- اتهم الرئيس الأوكراني زيلينسكي مبعوثي الولايات المتحدة، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بعدم احترام أوكرانيا لزيارتهما موسكو دون كييف، مشيراً إلى أهمية نتائج المحادثات بدلاً من مكان انعقادها. - جدد زيلينسكي رفضه لمطلب روسيا بانسحاب أوكرانيا من منطقتي لوغانسك ودونيتسك، مؤكداً أن ذلك سيضعف أوكرانيا استراتيجياً ويؤثر سلباً على معنويات الجيش. - تستمر الحرب بين أوكرانيا وروسيا بدعم غربي، بينما تضغط واشنطن للتوصل إلى اتفاق سلام، لكن المفاوضات متوقفة منذ فبراير بسبب الحرب على إيران.

اتّهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مبعوثي الولايات المتحدة، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بإظهار نقص في الاحترام تجاه أوكرانيا. وقال زيلينسكي، يوم الاثنين، في مقابلة مع برنامج إخباري حكومي: "من قلة الاحترام السفر إلى موسكو وعدم القدوم إلى كييف".

وأضاف أنه يتفهّم صعوبات السفر إلى بلد تمزقه الحرب، لكنه أشار إلى أن آخرين تمكنوا من القيام بالرحلة إلى كييف. وفي حديثه عن احتمال زيارة كييف، قال: "نحن لا نحتاج إلى ذلك، هم من يحتاجون إليه"، مؤكداً أن نتيجة المحادثات، وليس مكان انعقادها، هي ما يهمه.

كما جدد زيلينسكي رفضه مطلباً روسياً بانسحاب أوكرانيا من منطقتي لوغانسك ودونيتسك في الشرق، قائلاً: "سيكون ذلك بلا شك هزيمة استراتيجية لنا". وأوضح أن أوكرانيا ستصبح أضعف من دون تحصيناتها وخطوطها الدفاعية المتطورة، مضيفاً أن الانسحاب المنظم سيؤثر أيضاً سلباً على معنويات الجيش الأوكراني. وقال إن أسرع طريقة لإنهاء الحرب ستكون عبر وقف إطلاق النار على طول خطوط التماس الحالية.

وتواصل أوكرانيا الحرب مع روسيا بدعم غربي منذ أكثر من أربع سنوات، فيما تضغط واشنطن منذ أشهر على طرفي النزاع للتوصل إلى اتفاق سلام. غير أن المفاوضات متوقفة منذ فبراير/شباط بسبب الحرب على إيران.

وقبل ذلك، كان ويتكوف وكوشنر قد زارا موسكو عدة مرات لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكان من المتوقع أن يقوما بأول زيارة لهما إلى كييف بعد عيد الفصح الأرثوذكسي، الذي وافق يوم 12 إبريل/نيسان، إلا أن هذه الزيارة لم تتم حتى الآن.

(أسوشييتد برس)