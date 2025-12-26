زيلينسكي يتفق مع ترامب على اللقاء قريباً وتضرر سفن من هجمات روسية

- وافق الرئيس الأوكراني زيلينسكي على لقاء الرئيس الأميركي ترامب قريبًا، ضمن جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب مع روسيا، وناقش مع المبعوثين الأميركيين خطة جديدة للسلام. - الخطة الأميركية تقترح وقف القتال دون تسوية نهائية للأراضي المحتلة، وتختلف عن السابقة بحذف مطالب موسكو بانسحاب أوكرانيا من دونباس وعدم انضمامها للناتو، مما يجعل موافقة موسكو غير مرجحة. - ميدانيًا، شنت روسيا هجمات بطائرات مسيّرة على موانئ أوكرانية، وردت أوكرانيا بصواريخ "ستورم شادو" البريطانية على منشآت روسية.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه وافق على عقد اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المستقبل القريب، بعد أسابيع من تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع روسيا. وكتب على حسابه على منصة "إكس": "اتفقنا على اجتماع على أعلى مستوى، مع الرئيس ترامب، في المستقبل القريب"، مضيفاً: "أمور كثيرة يمكن أن تُقرر قبل السنة الجديدة".

وأعلن زيلينسكي أمس الخميس أنه تحدث هاتفياً إلى المبعوثَين الأميركيَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بعدما كشف في اليوم السابق عن تفاصيل الخطة الأميركية الجديدة لإنهاء الحرب مع روسيا. وقال زيلينسكي عبر "فيسبوك": "لقد ناقشنا بعض التفاصيل المهمة للعمل الجاري. هناك أفكار جيدة يمكن أن تساهم في التوصل إلى نتيجة مشتركة وسلام دائم".

وأكد الرئيس الأوكراني أنّه أجرى "محادثة جيدة جداً" مع المبعوثَين الأميركيَين، اللذين شكرهما على "نهجمها البنّاء وعملهما المكثّف وكلماتهما الطيبة"، وقال: "آمل أن تكون التفاهمات التي جرى التوصل إليها اليوم لمناسبة عيد الميلاد والأفكار التي ناقشناها، مفيدة". وكان الرئيس الأوكراني قد كشف، الأربعاء، عن النسخة الجديدة من الخطة الأميركية الرامية لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي جرى التفاوض بشأنها لأسابيع بين واشنطن وكييف.

وتنصّ الخطة على وقف القتال على خطوط الجبهة الحالية من دون تسوية نهائية لمصير الأراضي التي تحتلها روسيا وتشكّل 19% من أوكرانيا. وبخلاف النسخة السابقة من الخطة التي أعدّها الأميركيون، تحذف هذه النسخة مطلبين أساسيين لموسكو، وهما: انسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها في إقليم دونباس، والتزام قانوني من قبل كييف بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

لهذا السبب، يبدو من غير المرجّح أن توافق موسكو على النسخة الجديدة من الخطة. ورداً على سؤال بهذا الشأن الأربعاء، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ روسيا "تقوم بصياغة موقفها"، رافضاً الإدلاء بأي تفاصيل بشأن مضمون الطرح. والاثنين، قالت موسكو إن التقدم "بطيء" في المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن خطة إنهاء الحرب، ونددت بمحاولات "خبيثة" لإفشالها.

بوتين يريد دونباس "بالكامل"

في الأثناء، أفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية بأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ بعض كبار رجال الأعمال الروس أنه قد يكون منفتحاً على مبادلة بعض الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية في أوكرانيا، لكنه يريد منطقة دونباس بالكامل. وقال مراسل الصحيفة في الكرملين أندريه كوليسنيكوف إنّ بوتين أطلع رجال الأعمال على تفاصيل الخطة في اجتماع عقد في الكرملين في وقت متأخر من ليل 24 ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت الصحيفة "أكد فلاديمير بوتين أنّ الجانب الروسي لا يزال مستعداً لتقديم التنازلات التي قدّمها في أنكوراج (مدينة أميركية). بعبارة أخرى، دونباس لنا". وكتب كوليسنيكوف في الصحيفة أن بوتين يريد دونباس بالكامل، لكنه "لا يستبعد تبادلاً جزئياً للأراضي من الجانب الروسي" خارج تلك المنطقة.

على الصعيد الميداني، قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي كوليبا اليوم إن الهجمات التي شنتها روسيا بطائرات مسيّرة خلال الليل على موانئ بمنطقتي أوديسا وميكولايف الأوكرانيتين ألحقت أضراراً بسفن ترفع أعلام سلوفاكيا وبالاو وليبيريا. وأضاف كوليبا في بيان على تطبيق "تليغرام" أن الهجمات لم تسفر عن خسائر بشرية، لكنها أدت إلى انقطاع الكهرباء في منطقة أوديسا.

وأعلن الجيش الأوكراني أنه استخدم صواريخ "ستورم شادو" البريطانية لاستهداف مصفاة نفط روسية أمس الخميس. وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الصواريخ أصابت مصفاة نوفوشاختينسك وسُجلت "انفجارات عديدة". وسبق لأوكرانيا أن استخدمت هذه الصواريخ البريطانية لضرب مواقع صناعية داخل روسيا.

وأوضحت القوات المسلحة الأوكرانية أن منشأة نوفوشاختينسك تعد من أهم موردي المنتجات النفطية في جنوب روسيا "وتساهم مباشرةً في تزويد القوات المسلحة الروسية" بوقود الديزل والكيروسين. وتسعى أوكرانيا التي تواجه هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيّرة يومياً، إلى الرد بشن هجمات داخل روسيا تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)