زيلينسكي يتفق مع ترامب على اللقاء قريباً

- وافق الرئيس الأوكراني زيلينسكي على لقاء الرئيس الأميركي ترامب قريبًا، بعد جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب مع روسيا، مشيرًا إلى إمكانية اتخاذ قرارات قبل نهاية العام. - كشف زيلينسكي عن خطة أميركية جديدة لإنهاء الحرب، تتضمن وقف القتال دون تسوية نهائية لمصير الأراضي المحتلة، مع حذف مطالب موسكو بانسحاب أوكرانيا من دونباس وعدم الانضمام للناتو. - استهدفت أوكرانيا مصفاة نفط روسية بصواريخ "ستورم شادو" البريطانية، في إطار ردها على الهجمات الروسية اليومية، مستهدفة منشآت الطاقة والبنية التحتية.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إنه وافق على عقد اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المستقبل القريب، بعد أسابيع من تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع روسيا. وكتب على حسابه على منصة "إكس": "اتفقنا على اجتماع على أعلى مستوى، مع الرئيس ترامب، في المستقبل القريب"، مضيفاً "أمور كثيرة يمكن أن تُقرر قبل السنة الجديدة".

وأعلن زيلينسكي أمس الخميس أنه تحدث هاتفياً مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بعدما كشف في اليوم السابق عن تفاصيل الخطة الأميركية الجديدة لإنهاء الحرب مع روسيا. وقال زيلينسكي عبر "فيسبوك": "لقد ناقشنا بعض التفاصيل المهمة للعمل الجاري. هناك أفكار جيدة يمكن أن تساهم في التوصل إلى نتيجة مشتركة وسلام دائم".

وأكد الرئيس الأوكراني أنّه أجرى "محادثة جيدة جداً" مع المبعوثين الأميركيين، اللذين شكرهما على "نهجمها البنّاء وعملهما المكثّف وكلماتهما الطيبة"، وقال: "آمل أن تكون التفاهمات التي جرى التوصل إليها اليوم لمناسبة عيد الميلاد والأفكار التي ناقشناها، مفيدة". وكان الرئيس الأوكراني قد كشف، الأربعاء، عن النسخة الجديدة من الخطة الأميركية الرامية لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي تمّ التفاوض بشأنها لأسابيع بين واشنطن وكييف.

وتنص الخطة على وقف القتال على خطوط الجبهة الحالية من دون تسوية نهائية لمصير الأراضي التي تحتلها روسيا وتشكّل 19% من أوكرانيا. وبخلاف النسخة السابقة من الخطة التي أعدّها الأميركيون، تحذف هذه النسخة مطلبين أساسيين لموسكو، وهما: انسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها في إقليم دونباس، والتزام قانوني من قبل كييف بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

على الصعيد الميداني أعلن الجيش الأوكراني أنه استخدم صواريخ "ستورم شادو" البريطانية لاستهداف مصفاة نفط روسية أمس الخميس. وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الصواريخ أصابت مصفاة نوفوشاختينسك وسُجلت "انفجارات عديدة". وسبق لأوكرانيا أن استخدمت هذه الصواريخ البريطانية لضرب مواقع صناعية داخل روسيا.

وأوضحت القوات المسلحة الأوكرانية أن منشأة نوفوشاختينسك تعد من أهم موردي المنتجات النفطية في جنوب روسيا "وتساهم بشكل مباشر في تزويد القوات المسلحة الروسية" بوقود الديزل والكيروسين. وتسعى أوكرانيا التي تواجه هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيّرة يومياً، إلى الرد بشن هجمات داخل روسيا تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)