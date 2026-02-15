زيلينسكي يتحدث مع ويتكوف وكوشنر قبل مباحثات جنيف

- أجرى الرئيس الأوكراني زيلينسكي محادثات هاتفية مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قبل المفاوضات الثلاثية المرتقبة في جنيف، معربًا عن تطلعه لاجتماعات مثمرة. - شكر زيلينسكي الحلفاء الأميركيين والأوروبيين على دعمهم لأوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي، لكنه أشار إلى وجود تساؤلات حول الضمانات الأمنية المستقبلية لبلاده. - انتقدت هيلاري كلينتون بشدة موقف إدارة ترامب تجاه أوكرانيا، واصفة إياه بالمخزي، مؤكدة أن أوكرانيا تقاتل من أجل الديمقراطية والقيم الغربية في مواجهة الغزو الروسي.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، أنه تحدث هاتفياً مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، قبل الجولة الجديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف وواشنطن المقرر عقدها الأسبوع المقبل في جنيف. وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد أجريت محادثة مع مبعوثي الرئيس ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، قبل الاجتماعات الثلاثية في جنيف. ونحن نتطلع إلى اجتماعات مثمرة".

وخلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، شكر زيلينسكي مراراً الحلفاء الأميركيين والأوروبيين على مساعدتهم لأوكرانيا من خلال توفير أنظمة الدفاع الجوي التي تحمي البنية التحتية مثل محطات الطاقة و"تنقذ الأرواح". لكن الرئيس الأوكراني أشار إلى أن هناك أسئلة ما زالت قائمة بشأن الضمانات الأمنية المستقبلية لبلاده.

من جانبها، انتقدت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون بشدة موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه أوكرانيا، واصفة إياه بـ"المخزي". وقالت كلينتون خلال حلقة نقاش في مؤتمر ميونخ للأمن: "أعتقد أن الجهود المبذولة لإجبار أوكرانيا على اتفاق استسلام مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أمر مخز". وأضافت: "أعتقد أن أوكرانيا تقاتل من أجل ديمقراطيتنا وقيمنا في الحرية والحضارة على الخطوط الأمامية، وتفقد آلاف الأشخاص ويتم تدمير بلادهم بسبب هوس رجل واحد بالسيطرة عليهم". وقالت إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "إما أنه لا يفهم تلك المعاناة، وإما أنه لا يكترث لها على الإطلاق".

وكانت روسيا قد شنت غزوها واسع النطاق على أوكرانيا قبل نحو أربع سنوات بناءً على أوامر بوتين. وتعد كلينتون وزوجها الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون من منتقدي سياسات ترامب. وكانت هيلاري كلينتون منافسة ترامب الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وخسرت أمامه.

(فرانس برس، أسوشييتد برس)