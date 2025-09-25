زيلينسكي يبدي استعداده للتنحي بعد انتهاء الحرب مع روسيا

- أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي استعداده للتنحي بعد انتهاء الحرب مع روسيا، مشددًا على أن هدفه الرئيسي هو إنهاء الحرب وليس البقاء في السلطة، مع تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى إحلال السلام. - البرلمان الأوكراني أقر بقاء زيلينسكي في منصبه رغم انتهاء ولايته، مشيرًا إلى أن حالة الحرب تمنع إجراء الانتخابات، مع تأكيد ضرورة إجرائها بعد تحقيق سلام شامل. - أوكرانيا أعلنت تدمير طائرتي شحن روسيتين وإسقاط مقاتلة في زابوريجيا، مع ارتفاع عدد القتلى والجرحى الروس منذ بداية الحرب إلى أكثر من مليون و105 آلاف.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه مستعد للتنحي بعد انتهاء الحرب مع روسيا، وقال لموقع أكسيوس الإخباري الأميركي: "هدفي إنهاء الحرب"، وليس الاستمرار في المنصب. وفي 25 فبراير/ شباط الماضي مرر البرلمان الأوكراني قرار دعم الديمقراطية "في ظروف العدوان الروسي"، مشددة على دستورية بقاء زيلينسكي على رأس السلطة رغم انتهاء ولايته في مايو/ أيار الماضي، على أن تجري الانتخابات الرئاسية بعد إحلال السلام.

وأكد القرار الذي حظي بدعم 268 نائباً مع امتناع 12 آخرين عن التصويت، أن حالة الحرب لا تتيح إجراء الانتخابات وفق ما هو منصوص عليه في الدستور، مشيراً إلى إجماع الشعب الأوكراني على "عدم إجراء مثل هذه الانتخابات إلا بعد انتهاء الحرب"، على أن يعلن البرلمان إجراء الاستحقاق بمجرد أن يحل "سلام شامل وعادل ومستديم" في أوكرانيا. وأضاف القرار أنه حتى ذلك الحين، يتعين على زيلينسكي الذي انتخب بانتخابات حرة في عام 2019، أن "يؤدي مهامه حتى تنصيب رئيس أوكراني منتخب جديد وفقاً للمادة 1 من المادة 108 من الدستور الأوكراني"، معتبراً أن تنظيم الانتخابات في زمن حالة الحرب سيتحول إلى "مسرحية هزلية".

على الصعيد الميداني، أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، تدمير طائرتي شحن روسيتين بهجوم على شبه جزيرة القرم، وإسقاط مقاتلة من طراز "سو34" في زابوريجيا. وأشار بيان نشرته دائرة الاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية على منصة "تليغرام"، إلى تدمير طائرتي شحن روسيتَين من طراز An-26 في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بصورة غير قانونية عام 2014.

وأوضح البيان أن الهجوم نفذته وحدة "بريماري" الخاصة التابعة لدائرة الاستخبارات باستخدام طائرات مسيرة، وأنه أدى إلى احتراق طائرتي الشحن. من جهة أخرى، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية على "تليغرام" إسقاط مقاتلة روسية من طراز "سو-34" في مقاطعة زابوريجيا الأوكرانية.

كذلك أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى نحو مليون و105 آلاف و490 فرداً، من بينهم 940 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان، أن القوات الأوكرانية دمرت منذ بداية الحرب 11201 دبابة، و23287 مركبة قتالية مدرعة، و33133 نظام مدفعية، و1501 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1222 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه دُمِّر أيضاً 426 طائرة حربية، و345 مروحية، و63235 طائرة مسيّرة، و3747 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و62736 من المركبات وخزانات الوقود، و3975 من وحدات المعدات الخاصة. تجدر الإشارة إلى أن الأنباء الصادرة عن موسكو وكييف تتضارب حول المعطيات الميدانية، دون إمكانية التحقق من تلك المعطيات من مصدر مستقل، نظراً لظروف الحرب والمعارك المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

(رويترز، الأناضول، قنا، العربي الجديد)