زيلينسكي يبحث مع ويتكوف وكوشنر تفاصيل خطة السلام مع روسيا

- ناقش الرئيس الأوكراني زيلينسكي مع المبعوثين الأميركيين خطة جديدة لإنهاء الحرب مع روسيا، والتي تختلف عن السابقة بحذف مطالب موسكو الأساسية، معربًا عن تفاؤله بتحقيق سلام دائم. - تتضمن الخطة وقف القتال على خطوط الجبهة الحالية دون تسوية نهائية لمصير الأراضي المحتلة، وأبدى الكرملين تحفظه عليها، حيث يدرس موقفه من الوثائق المتعلقة بإنهاء الحرب. - أشار زيلينسكي إلى أن صور الأقمار الاصطناعية الصينية قد تساعد روسيا في ضرب أهداف بأوكرانيا، مما يثير قلقًا حول العلاقات الروسية-الصينية ويقوض الجهود الدبلوماسية.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أنه تحدث هاتفياً مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بعدما كشف في اليوم السابق عن تفاصيل الخطة الأميركية الجديدة لإنهاء الحرب مع روسيا. وقال زيلينسكي عبر "فيسبوك": "لقد ناقشنا بعض التفاصيل المهمة للعمل الجاري. هناك أفكار جيدة يمكن أن تساهم في التوصل إلى نتيجة مشتركة وسلام دائم".

وأكد الرئيس الأوكراني أنّه أجرى "محادثة جيدة جداً" مع المبعوثين الأميركيين، اللذين شكرهما على "نهجمها البنّاء وعملهما المكثّف وكلماتهما الطيبة"، وقال: "آمل أن تكون التفاهمات التي جرى التوصل إليها اليوم لمناسبة عيد الميلاد والأفكار التي ناقشناها، مفيدة". وكان الرئيس الأوكراني قد كشف، الأربعاء، عن النسخة الجديدة من الخطة الأميركية الرامية لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي تمّ التفاوض بشأنها لأسابيع بين واشنطن وكييف.

وتنص الخطة على وقف القتال على خطوط الجبهة الحالية من دون تسوية نهائية لمصير الأراضي التي تحتلها روسيا وتشكّل 19% من أوكرانيا. وبخلاف النسخة السابقة من الخطة التي أعدّها الأميركيون، تحذف هذه النسخة مطلبين أساسيين لموسكو، وهما: انسحاب القوات الأوكرانية من المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها في إقليم دونباس، والتزام قانوني من قبل كييف بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ولهذا السبب، يبدو من غير المرجّح أن توافق موسكو على النسخة الجديدة من الخطة. وردا على سؤال بهذا الشأن، الأربعاء، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ روسيا "تقوم بصياغة موقفها"، رافضاً الإدلاء بأي تفاصيل بشأن مضمون الطرح. وقال بيسكوف، اليوم، إن الكرملين يدرس الوثائق المتعلقة بإنهاء الحرب في أوكرانيا التي أحضرها المبعوث الروسي الخاص كيريل دميترييف إلى موسكو من الولايات المتحدة.

وتساءل بيسكوف عما إذا كان بإمكان زيلينسكي "اتخاذ قرارات مناسبة" نحو تسوية سياسية ودبلوماسية للصراع في أوكرانيا، وقال للصحافيين متحدثاً عن تقارير حول خطاب الرئيس الأوكراني بمناسبة عيد الميلاد: "أود أن أسأل نفسي عما إذا كان (زيلينسكي) قادراً على اتخاذ قرار مناسب نحو تسوية بالوسائل السياسية والدبلوماسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

هل تساعد الصين روسيا في تنفيذ ضربات؟

من ناحية أخرى، قال زيلينسكي إن البيانات المستقاة من صور الأقمار الاصطناعية الصينية ربما تساعد روسيا في تنفيذ ضربات على أهداف الطاقة في أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء اليوم الخميس. وقال زيلينسكي، أمس الأربعاء، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اجتماعه مع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكراني أوليه إيفاشينكو: "هناك علاقات ترابط بين التصوير بالأقمار الاصطناعية الصينية للأراضي الأوكرانية والضربات الروسية على منشآت البنية التحتية للطاقة".

وأضاف زيلينسكي: "لقد سجلنا زيادة في الروابط بين روسيا وكيانات في الصين قد تقدم بيانات استخباراتية عن طريق الفضاء"، وقال إن أوكرانيا تعتزم إثارة هذه القضية مع الحلفاء، قائلاً إنها "تقوض الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب التي شنّتها روسيا منذ ما يقارب الأربع سنوات".

ومن غير الواضح ما إذا كان زيلينسكي يشير إلى أن الحكومة الصينية على دراية بتورط شركات صينية في تقديم بيانات حصلت عليها من الفضاء. وشنت روسيا حملة شرسة من الضربات بواسطة مسيّرات وصواريخ في غضون الأشهر الأخيرة ضد شبكة الطاقة الأوكرانية، ما ترك الملايين يعانون من انقطاع التيار الكهربائي في ظل درجات الحرارة المتجمدة في الشتاء.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)