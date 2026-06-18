زيلينسكي: موسكو ستحترق إذا استمرت الهجمات الروسية

- تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا مع إعلان الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن هجمات بالطائرات المسيرة كرد فعل على غارة أضرت بدير في كييف، محذراً من عواقب وخيمة لموسكو إذا استمرت الهجمات. - حضر زيلينسكي اجتماعاً في بروكسل لمناقشة تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي وزيادة الضغط على روسيا عبر عقوبات جديدة، بينما أعلنت روسيا عن اعتراض مئات الطائرات المسيرة الأوكرانية. - شهدت قمة مجموعة السبع توافقاً على تكثيف الضغوط على روسيا، مع إشادة ماكرون بتغير النهج الأميركي، وأكد القادة على تعزيز إمداد أوكرانيا بمعدات الدفاع الجوي.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، إن الهجمات المكثفة بالطائرات المسيرة على روسيا جاءت رداً على غارة ألحقت أضراراً بدير تاريخي في كييف هذا الأسبوع، مضيفاً أن "موسكو ستحترق" إذا استمرت الهجمات الروسية. واستهدفت عشرات الطائرات المسيرة موسكو خلال الليل، حيث ضربت مصفاة نفط في العاصمة الروسية للمرة الثانية هذا الأسبوع.

وقال زيلينسكي في رسالة صوتية أرسلها إلى الصحافيين عبر مجموعة على تطبيق واتساب: "نحن لا نريد هذه الحرب، ولم نرغب فيها أبدا، والجميع يعلم ذلك، وشركاؤنا يعلمون ذلك... لكن إذا احترقت أوكرانيا، فستحترق موسكو". وقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص يوم الاثنين في أوكرانيا في هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ أدى إلى إلحاق أضرار بدير كييف بيشيرسك لافرا الذي يبلغ عمره 1000 عام.

ومن المقرر أن يحضر زيلينسكي اجتماعاً لحلفاء أوكرانيا العسكريين في بروكسل اليوم الخميس. وقال إن الاجتماع سيتناول تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي من خلال برنامج تابع لحلف شمال الأطلسي وإنشاء نظام صواريخ مضادة للصواريخ الباليستية من قبل أوكرانيا وحلفائها. ودعا زيلينسكي أوروبا والولايات المتحدة إلى زيادة الضغط على روسيا من خلال فرض عقوبات على قطاعي الدفاع والطاقة الروسيين وعلى الاقتصاد الروسي بشكل عام، لإجبار الرئيس فلاديمير بوتين على إنهاء الحرب. وتابع: "على الجميع ممارسة الضغط على بوتين: الأوكرانيين وجميع الأوروبيين دون استثناء والأميركيين والروس -حان وقت الاستفاقة وممارسة الضغط على زعيمهم".

وكانت السلطات المحلية في كييف قد قالت اليوم الخميس، إن روسيا قصفت العاصمة الأوكرانية بالصواريخ. وقال تيمور تكاتشينكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف في منشور على تطبيق تليغرام، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس: "العدو يهاجم العاصمة بصواريخ باليستية. احتموا بأماكن آمنة حتى ينتهي إنذار الغارة الجوية!".

تقارير دولية مجموعة السبع تصعّد الضغط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا

من جانبها، قالت روسيا إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 555 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق متعددة خلال الليل، في حين قال رئيس بلدية موسكو إنه تم إسقاط حوالي 180 مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة.

وفي فرنسا، صرح زيلينسكي بأنه تحدث مع ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد لقائه قادة آخرين حضروا اجتماع مجموعة السبع. ووصف اللقاء بأنه "تنسيقي" لمحاولة إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات. وأضاف: "أشكر الرئيس ترامب على اهتمامه بأوكرانيا واستعداده للمساعدة على تقريب السلام". وكان زيلينسكي التقى ترامب وماكرون على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، حيث كانت الحرب في أوكرانيا من بين الموضوعات التي نوقشت خلال القمة.

من جهته، قال ترامب أمس الأربعاء إن روسيا تخسر جنوداً أكثر من أوكرانيا، بعد أن أشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي يبدوان منفتحين على فعل شيء ما بشأن الحرب. وأعلن الكرملين هذا الأسبوع أن بوتين لم يناقش إمكانية لقاء زيلينسكي خلال مكالمته الهاتفية الأخيرة مع ترامب.

في غضون ذلك، أشاد قادة دول مجموعة السبع الأربعاء بتوافق تم التوصل إليه بشأن تكثيف الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا، في ظلّ مؤشرات إلى تحوّل في موقف ترامب نحو اتخاذ موقف أكثر تشدّداً حيال موسكو. وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"تغيير جوهري في النهج الأميركي" تجاه أوكرانيا، ولفت إلى أن ترامب أدرك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مكترث بالسلام. وقال ماكرون: "إن الرئيس ترامب، على غرارنا جميعاً، أقرّ ببساطة بأنه لا توجد اليوم أي رغبة جادة لدى روسيا في مناقشة السلام. وتحدّثت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن "قدر كبير من التقارب" في المواقف بشأن أوكرانيا، مشيرة إلى عدم وجود "أي خلاف". واتفق القادة على "تكثيف الضغط على اقتصاد الحرب الروسي" من خلال تشديد العقوبات، بما في ذلك على عائدات موسكو من الوقود الأحفوري، إضافة إلى تعزيز إمداد أوكرانيا بمعدات الدفاع الجوي بعد أكثر من أربع سنوات على بدء الحرب التي شنتها روسيا.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)