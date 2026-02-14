زيلينسكي من مؤتمر ميونخ: بوتين عبد للحرب

- وصف الرئيس الأوكراني زيلينسكي نظيره الروسي بوتين بأنه "عبد للحرب"، مشيراً إلى تضرر محطات الطاقة الأوكرانية بسبب الهجمات الروسية، ودعا لتسريع تسليم الأسلحة الدفاعية الجوية لأوكرانيا. - أشار زيلينسكي إلى تطور الأسلحة الروسية، بما في ذلك الطائرات المسيرة الإيرانية، وأعرب عن شعوره بالضغط بعد دعوة ترامب لمحادثات السلام، مشدداً على ضرورة تقديم روسيا تنازلات. - أكد الرئيس الفرنسي ماكرون على أهمية دور الأوروبيين في مفاوضات السلام، مشيراً إلى أن أوروبا قوية ستكون أفضل لحلفائها، وذلك خلال مؤتمر ميونخ للأمن.

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "عبد للحرب"، وذلك في كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن. وقال زيلينسكي إنّ بوتين "لا يمكنه التخلي عن فكرة الحرب نفسها. ربما كان يعتبر نفسه قيصراً، لكنه في الحقيقة عبد للحرب". وأعلن زيلينسكي أن جميع محطات توليد الطاقة في أوكرانيا تضرّرت بفعل الهجمات الروسية، فيما تتهم كييف وحلفاؤها موسكو بتعمد حرمان الأوكرانيين وسائل التدفئة مع تدني درجات الحرارة.

وقال الرئيس الأوكراني: "ليس هناك محطة توليد طاقة واحدة في أوكرانيا لم تتضرّر من الضربات الروسية"، مضيفاً: "نتمكن أحياناً من إيصال صواريخ جديدة لأنظمة باتريوت أو ناسامس قبيل وقوع هجوم، وأحياناً في اللحظة الأخيرة". ودعا إلى تسريع وتيرة تسليم الأسلحة لأنظمة الدفاع الجوي التي حصلت عليها أوكرانيا من دول غربية.

ورأى زيلينسكي أن الأسلحة تتطور بصورة أسرع من الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية على بلاده. وأضاف خلال كلمته في مؤتمر ميونخ: "تتطور الأسلحة بسرعة تفوق القرارات السياسية الرامية إلى وقف" الحرب، مشيراً إلى أن مسيّرات شاهد الإيرانية التصميم التي تطلقها روسيا، أصبحت أكثر فتكاً مع استمرار النزاع.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأوكراني إنه يشعر "بقليل" من الضغط بعد أن طالبه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمضي قدماً في محادثات السلام، لكنه أكد أنّه من المهم أيضاً أن تقدم روسيا بعض التنازلات. وأضاف في جلسة نقاش خلال المؤتمر، رداً على دعوات الولايات المتحدة لإجراء انتخابات بسرعة، "امنحونا وقفاً لإطلاق النار لمدة شهرَين وسنجري الانتخابات"، وتابع "الرئيس ترامب قادر على ذلك: الضغط على بوتين وفرض وقف لإطلاق النار. عندها سيعدل برلماننا القانون وسنجري الانتخابات".

وينتظر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة بين أوكرانيا وروسيا في إطار جهود التوصل إلى تسوية. وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز أمس الجمعة إن من المقرر عقد جولتين من المفاوضات الدبلوماسية بشأن أوكرانيا وإيران في جنيف يوم الثلاثاء. وأضاف المصدر أن وفدًا أميركيًا يضم المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقي الجانب الإيراني صباح الثلاثاء، مضيفاً أن ويتكوف وكوشنر سيشاركان بعد ذلك في محادثات ثلاثية مع ممثلين عن روسيا وأوكرانيا مساء اليوم نفسه.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة إنه لا يمكن المضي في مفاوضات سلام بشأن الحرب الروسية الأوكرانية من دون الأوروبيين. وفي كلمته بمؤتمر ميونخ، أضاف ماكرون أن أوروبا أقوى ستكون أفضل لحلفائها، بما في ذلك الولايات المتحدة. وشدد ماكرون على أن أوكرانيا أكبر قضية بالنسبة إلى الأوروبيين، وأعرب عن دعمه لرغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جلب "السلام" إلى أوكرانيا.

وانطلقت أمس فعاليات النسخة الـ62 من مؤتمر ميونخ للأمن، وسط مشاركة دولية واسعة وإجراءات تأمين مشددة. ويناقش المؤتمر، على مدى ثلاثة أيام، عدداً من القضايا المتعلقة بالأمن والسياسة الدولية، من بينها مستقبل النظام الدولي، والعلاقات عبر الأطلسي، وسبل حل الأزمات الدولية، بمشاركة نحو 50 من رؤساء الدول والحكومات من مختلف أنحاء العالم، من بينهم قادة من معظم الدول الأوروبية، إلى جانب وفد كبير من الحكومة الألمانية.

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)