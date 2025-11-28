زيلينسكي: محادثات قريباً مع واشنطن للتوصل إلى مقترحات لإنهاء الحرب

- الرئيس الأوكراني زيلينسكي يعلن عن محادثات وشيكة بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين لوضع مقترحات لإنهاء الحرب مع روسيا، بمشاركة كبار المسؤولين من الجيش ووزارة الخارجية والمخابرات. - الكرملين يصف المسار الدبلوماسي الحالي مع الولايات المتحدة بشأن خطة السلام بأنه "جدي"، ويؤكد أن موسكو ستوقف العمليات العسكرية إذا انسحبت القوات الأوكرانية من الأراضي المتنازع عليها. - الرئيس الأميركي السابق ترامب يقدم خطة سلام تتضمن تنازلات أوكرانية، ويعلن عن تقدم كبير في المفاوضات، مع توقع لقاء قريب بين زيلينسكي وبوتين.

At the end of the week, our team – together with American representatives – will continue to translate the points we secured in Geneva into a form that puts us on the path to peace and security guarantees.



There will be a meeting of delegations, and the Ukrainian delegation will… pic.twitter.com/FDYdbbdvQv — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 27, 2025

فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن محادثات بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين بشأن التوصل إلى مقترحات لإنهاء الحرب مع روسيا ستجرى قريباً. وفي خطاب مصوّر، أوضح زيلينسكي أن كبار المسؤولين الأوكرانيين من الجيش ووزارة الخارجية والمخابرات، سيشاركون في المحادثات الرامية إلى وضع حد للصراع الذي يقترب من دخول عامه الرابع.

من جانبها، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن الكرملين قوله اليوم، إنه بحلول موعد وصول وفد أميركي إلى موسكو الأسبوع المقبل، تتوقع روسيا أن تكون لديها معلومات عن النقاط المتفق عليها في خطة السلام المقترحة. وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو تعمل على أساس أنها تتفاوض بشأن هذه الخطة مع الولايات المتحدة فقط. وأمس الأربعاء، وصف الكرملين المسار الدبلوماسي الحالي المتعلّق بالخطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا بأنه "جدي"، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة للمبعوث الأميركي إلى موسكو الأسبوع المقبل. وقال بيسكوف، لأحد المراسلين: "العملية جارية. إنه مسار جدي.. وربما لا يوجد ما هو أهم من ذلك في الوقت الحالي".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن موسكو ستوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا إذا وافقت قوات كييف على الانسحاب من الأراضي التي تطالب بها روسيا. وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي في بشكيك، عاصمة قرغيزستان: "إذا غادرت القوات الأوكرانية الأراضي المحتلة، فسنوقف القتال. إذا لم تغادر، فسنطردها بالقوة العسكرية". ولم يحدد بوتين ما إذا كان يشير فقط إلى إقليمي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا، اللذين يعتبران أولوية للكرملين، أم أيضاً إلى منطقتي خيرسون وزابوريجيا في الجنوب.

وفي الأيام الماضية، قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة سلام مكونة من 28 بنداً لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تتضمن إجبار أوكرانيا على التخلي عن مساحات من أراضيها لروسيا وتحديد حجم جيشها، وأنها لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي. وأعلن ترامب الثلاثاء، أن فريقه حقق تقدماً كبيراً في ما يخص إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مضيفاً أن خطة السلام جرى تعديلها، وإضافة مقترحات إضافية من الجانبين، ولم "يبقَ سوى عدد قليل من نقاط الخلاف". وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: "أتطلع إلى لقاء الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي والرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين قريباً، ولكن هذا سيحدث فقط عندما تكون صفقة إنهاء الحرب نهائية أو في مراحلها الأخيرة".

(رويترز، العربي الجديد)