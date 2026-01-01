زيلينسكي للأوكرانيين: نريد السلام بأي ثمن

- أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن أوكرانيا تسعى للسلام، لكن ليس بأي ثمن، مشددًا على رفضه توقيع اتفاق سلام "ضعيف" قد يطيل أمد الحرب. - أشار زيلينسكي إلى أن اتفاق السلام جاهز بنسبة 90%، وأن النسبة المتبقية ستحدد مصير السلام وأوكرانيا وأوروبا، مؤكدًا على أهمية توقيع اتفاق قوي. - تسعى الولايات المتحدة لصياغة اتفاق سلام بمشاركة موسكو وكييف، لكن الخلاف حول الأراضي المتنازع عليها يعرقل التقدم، بينما يضغط بوتين للسيطرة على دونباس.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب للأمة بمناسبة العام الجديد اليوم الأربعاء إن أوكرانيا تريد نهاية للحرب لكن ليس بأي ثمن، مضيفا أنه لن يوقع على اتفاق سلام "ضعيف" لن يؤدي سوى إلى إطالة أمد الحرب. وذكر زيلينسكي في الخطاب الذي ألقاه من مكتبه قبيل منتصف الليل "ماذا تريد أوكرانيا؟ السلام؟ نعم. بأي ثمن؟ لا، نحن نريد نهاية للحرب، ولكن ليس نهاية أوكرانيا".

وأضاف "هل نحن متعبون؟ (نعم) للغاية. هل هذا يعني أننا مستعدون للاستسلام؟ من يعتقد ذلك فهو مخطئ للغاية". وتابع زيلينسكي أن أي توقيع "على اتفاقيات ضعيفة لن يؤدي إلا إلى تأجيج الحرب. سيُوضع توقيعي على اتفاق قوي. وهذا بالضبط ما يدور حوله كل اجتماع، وكل اتصال هاتفي، وكل قرار الآن".

وفي رسالة مصوّرة نشرها على تليغرام، قال زيلينسكي إن "اتفاق السلام جاهز بنسبة 90%. لم يتبق سوى 10%. وهذا أكثر بكثير من مجرد أرقام". وأضاف "هذه ال10% هي التي ستحدد مصير السلام، ومصير أوكرانيا وأوروبا".

وتسعى الولايات المتحدة إلى صياغة اتفاق سلام بمساهمة كل من موسكو وكييف، لكنها فشلت في تحقيق اختراق بشأن القضية الرئيسية المتعلقة بالأراضي المتنازع عليها. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضغط من أجل السيطرة الكاملة على منطقة دونباس الشرقية في أوكرانيا في جزء من اتفاق، لكن زيلينسكي قال في خطابه إنه لا يعتقد أن روسيا ستتوقف عند دونباس إذا انسحبت أوكرانيا.

(رويترز، فرانس برس)