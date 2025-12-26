زيلينسكي لـ"أكسيوس": مستعدون لإجراء استفتاء على خطة ترامب لوقف الحرب

- أعلن زيلينسكي استعداده لطرح خطة ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا للاستفتاء، بشرط وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، رغم رغبة روسيا في مدة أقصر. - تم تحديد معظم جوانب الاتفاقيات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا في خمس وثائق، مع اقتراح اتفاقية أمنية مدتها 15 عامًا، ويؤكد زيلينسكي على ضرورة وقف إطلاق النار لضمان شرعية الاستفتاء. - من المتوقع عقد مؤتمر هاتفي بين زيلينسكي وترامب مع قادة أوروبيين، بينما تتهم روسيا أوكرانيا بمحاولة تغيير النص المتفق عليه سابقًا.

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لموقع أكسيوس الأميركي، اليوم الجمعة، عن استعداده لطرح خطة الرئيس الأميركي دونال ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا للاستفتاء إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا على الأقل. وأكد زيلينسكي، في مقابلة هاتفية مع "أكسيوس"، أن إجراء مثل هذا الاستفتاء سيُسبب تعقيدات سياسية ولوجستية وأمنية كبيرة، ولهذا السبب يعتقد أن وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا لترتيب وإجراء التصويت "هو الحد الأدنى". وصرّح مسؤول أميركي رفيع المستوى لموقع "أكسيوس" أن الروس يتفهمون ضرورة وقف إطلاق النار إذا دعا زيلينسكي إلى استفتاء، لكنهم يرغبون في جدول زمني أقصر.

وقال زيلينسكي إنه لم يتضح له بعد ما إذا كانت روسيا مستعدة للموافقة على خطة ترامب من الأساس. وأضاف: "لديّ بعض المعلومات الاستخبارية... لكنني في الوقت الحالي أرغب في تصديق أقوال القادة فقط". وأشار زيلينسكي إلى أن معظم جوانب الاتفاقيات الثنائية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا قد جرى تحديدها وتدوينها في خمس وثائق، مع إمكانية إضافة وثيقة سادسة.

وفي ما يتعلق بمسألة الضمانات الأمنية الحاسمة، قال زيلينسكي: "أعتقد أننا جاهزون بهذه الوثائق"، على الرغم من وجود بعض "الأمور الفنية" التي تحتاج إلى مزيد من النقاش، ومنها مدة الاتفاقية. واقترحت الولايات المتحدة اتفاقية مدتها 15 عامًا قابلة للتجديد. وقال زيلينسكي: "أعتقد أننا نحتاج إلى أكثر من 15 عامًا"، مضيفًا أنه سيعتبر موافقة ترامب على ذلك خلال اجتماعهما "نجاحًا كبيرًا". وأوضح زيلينسكي أن كلًّا من الولايات المتحدة وأوكرانيا ستعرضان الضمانات الأمنية على برلمانيهما للتصديق عليها.

وشدد الرئيس الأوكراني مرارًا على ضرورة وقف إطلاق نار فعلي، يستمر شهرين على الأقل. وقال زيلينسكي إنه إذا لم يشارك الناس في التصويت بسبب المخاوف الأمنية، فقد تبدو النتيجة غير شرعية. وأضاف: "من الأفضل عدم إجراء استفتاء على الإطلاق من إجرائه دون أن تتاح للناس فرصة المشاركة والتصويت".

ومن المتوقع أن يعقد زيلينسكي وترامب ومجموعة من القادة الأوروبيين مؤتمرًا عبر الهاتف يوم السبت لإطلاع الجميع على آخر مستجدات المحادثات، وفقًا لما ذكره مسؤول أوكراني. وقال زيلينسكي إنه يأمل أن يتمكن هو وترامب من "التواصل مع الأوروبيين" خلال اجتماعهما يوم الأحد.

وقال زيلينسكي إن هدف اجتماع يوم الأحد مع ترامب هو الاستفادة من كل التقدم الذي أحرزته فرقهم لوضع إطار عمل لإنهاء الحرب، بما في ذلك "الجدول الزمني". وأضاف: "أعتقد أننا الآن في مرحلة متقدمة، ولهذا السبب نحتاج إلى التفاوض مع الرؤساء. نريد إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن، ولهذا السبب أعتمد على هذا الاجتماع".

من جانبها، اتهمت روسيا الجمعة أوكرانيا بمحاولة "نسف" المفاوضات بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب، مشيرة إلى أن النص الجديد الذي قدمته كييف هذا الأسبوع "يختلف اختلافاً جذرياً" عما تفاوضت عليه موسكو مع الأميركيين. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في تصريحات متلفزة إن "قدرتنا على بذل الجهد النهائي والتوصل إلى اتفاق تعتمد على عملنا والإرادة السياسية للطرف الآخر، ولا سيما في ظل تكثيف كييف وداعميها، خصوصاً داخل الاتحاد الأوروبي، الذين لا يؤيّدون الاتفاق، جهودهم لنسفه". وأضاف ريابكوف "بدون حلٍّ جذريٍّ للمشكلات الكامنة وراء هذه الأزمة، سيكون من المستحيل التوصل إلى اتفاق نهائي"، داعياً إلى "الالتزام بالإطار الذي وضعته قمة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في ألاسكا في أغسطس/ آب 2025".