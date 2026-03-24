قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين عقب اجتماعه مع رئيس المخابرات العسكرية إن كييف تمتلك أدلة "لا تقبل الجدل" على أن روسيا تواصل تزويد إيران بالمعلومات الاستخباراتية.

وكتب على موقع إكس قائلا "تستخدم روسيا قدراتها في مجال المعلومات والاستخبارات الإلكترونية، بالإضافة إلى جزء من البيانات التي تم الحصول عليها من خلال التعاون مع شركاء في الشرق الأوسط". وأضاف في وقت لاحق في كلمته المسائية المصورة أن هناك "أدلة متزايدة" على استمرار الجهود الروسية لتزويد إيران بمعلومات استخباراتية.

ومضى يقول "هذا نشاط تخريبي واضح، ويجب إيقافه لأنه لا يؤدي إلا إلى مزيد من زعزعة الاستقرار. جميع الدول المسؤولة لديها مصلحة في ضمان الأمن ومنع حدوث مشكلة أكبر". وتابع قائلا "الأسواق تتفاعل بالفعل بشكل سلبي، وهذا يُعقد وضع الوقود في العديد من البلدان بشكل كبير. بمساعدة النظام الإيراني على البقاء وأن يوجه ضربات بدقة أكبر، تُطيل روسيا أمد الحرب فعليا".

ورفض الكرملين الأسبوع الماضي تقريرا نشرته صحيفة وول ستريت يفيد بأن روسيا تشارك إيران صورا ملتقطة بالأقمار الصناعية وتكنولوجيا طائرات مسيرة متطورة، ووصف التقرير بأنه "أخبار كاذبة".

من جانبه، حذر سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة من أن التعاون العسكري بين روسيا وإيران، بما في ذلك في مجال الطائرات المسيرة "يشكل تهديدا هائلا للأمن الدولي" في ظل الحرب الدائرة في المنطقة. وقال أندري ميلنيك أمام مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين إن روسيا تقدم دعما استخباراتيا، يشمل صورا عبر الأقمار الاصطناعية وبيانات أخرى، لمساعدة إيران في استهداف الأصول العسكرية الأميركية في المنطقة. وأضاف أن هناك أدلة كافية أيضا على أن روسيا، التي تنتج حاليا نسخة متطورة من طائرة "شاهد" المسيرة المصممة أساسا في إيران، بدأت بإرسال هذه الطائرات الهجومية إلى طهران.

ودعا ميلنيك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع هذا التهديد، مؤكدا أن إمدادات روسيا من الطائرات المسيّرة ستمكن إيران من مواصلة ضرب أهداف في أنحاء المنطقة. وأشار إلى أن تزويد أوكرانيا بوسائل ضرب مواقع إنتاج الطائرات المسيّرة داخل العمق الروسي، إلى جانب دعمها في زيادة إنتاجها من الصواريخ بعيدة المدى "من شأنه أن يدعم الجهود الجماعية لإحلال السلام في الشرق الأوسط".

(رويترز، أسوشييتد برس)