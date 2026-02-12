زيلينسكي: لا انتخابات في أوكرانيا قبل وقف إطلاق النار وضمانات أمنية

- أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي أن الانتخابات في أوكرانيا لن تُجرى إلا بعد ضمانات أمنية ووقف إطلاق النار مع روسيا، ورفض تنظيمها تحت ضغط أميركي، مشيراً إلى ضرورة استفتاء شعبي لأي اتفاق يتضمن التنازل عن أراضٍ. - ميدانياً، قُتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون في غارات روسية جنوب شرقي أوكرانيا، وتعرضت كييف لهجوم صاروخي كبير استهدف مبانٍ سكنية وغير سكنية. - دعا زيلينسكي الولايات المتحدة لممارسة ضغوط على روسيا لإنهاء الحرب، بينما أكد لافروف على ضرورة مراعاة المصالح الأمنية الروسية في أي تسوية.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن أوكرانيا لن تجري انتخابات قبل الحصول على "ضمانات أمنية" ووقف إطلاق النار مع روسيا، رافضاً تلميحات تحدثت عن نيته تنظيم اقتراع جديد تحت ضغط أميركي. وأوضح زيلينسكي في رسالة صوتية لمراسلين صحافيين: "سنمضي قدماً نحو الانتخابات عندما تتوفر كل الضمانات الأمنية اللازمة". وأضاف: "سبق أن قلت إن الأمر بسيط جداً، أرسوا وقفاً لإطلاق النار، وستُجرى الانتخابات".

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد نقلت عن مصادر لم تُسمّها أن أوكرانيا تدرس إمكانية إجراء انتخابات رئاسية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مدفوعة بضغط أميركي. وأشار التقرير إلى أن الإعلان عن الانتخابات قد يصدر اعتباراً من 24 فبراير/ شباط، في الذكرى السنوية الرابعة لبدء الغزو الروسي.

لاحقاً، وصف زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس"، استخدام هذا التاريخ بأنه "غباء تام". كما كشف أن واشنطن اقترحت عقد جولة جديدة من المحادثات لإنهاء الحرب الأسبوع المقبل، وقد وافقت أوكرانيا على ذلك، لكنه أشار إلى أن روسيا "مترددة" ولم ترد بعد على المقترح. وشدد أيضاً على ضرورة إجراء استفتاء شعبي بشأن أي اتفاق يتضمن التنازل عن أراضٍ لمصلحة موسكو.

وتُعدّ الانتخابات في أوكرانيا معلّقة عملياً منذ بدء الغزو الروسي عام 2022، بسبب فرض الأحكام العرفية في البلاد. كما تحول عقبات عدة دون إجراء اقتراع في الظروف الراهنة، من بينها ضمان الأمن خلال الحملة الانتخابية ويوم التصويت، إضافة إلى مصير ملايين اللاجئين الأوكرانيين الذين نزحوا إلى الخارج. في المقابل، كرر زيلينسكي في أكثر من مناسبة أن بلاده قادرة على إجراء الانتخابات بعد توقيع اتفاق سلام مع موسكو، لكنه ألمح مؤخراً إلى استعداده لإجراء تصويت سريع في إطار خطة أميركية لإنهاء الحرب.

مقتل أربعة أشخاص في هجوم روسي

ميدانياً، قتل أربعة أشخاص وأصيب آخرون جراء غارات روسية استهدفت جنوب شرقي أوكرانيا. وأفاد أولكسندر جانزا، حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك، في بيان، بأن أربعة مدنيين لقوا حتفهم في غارات روسية على أجزاء مختلفة من المنطقة. وأوضح جانزا أن الهجمات استهدفت ثلاث مناطق صغيرة قرب بلدة سينيلنيكوف، شرق مركز منطقة دنيبرو، ما أسفر عن مقتل رجل وإصابة زوجته في إحدى الغارات، فيما قُتل زوجان وابنهما في غارة على منطقة أخرى، إضافة إلى تسجيل إصابتين.

وفي سياق متصل، قال مسؤولان أوكرانيان إن العاصمة كييف تعرضت لهجوم صاروخي "كبير" شنته روسيا فجر اليوم الخميس، وإن عدة مبانٍ استُهدفت. وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق "تليغرام": "لا يزال الهجوم الصاروخي على العاصمة مستمراً".

وأضاف كليتشكو أن القصف استهدف مبانيَ سكنية وغير سكنية على ضفتي نهر دنيبرو الذي يقسم المدينة، مشيراً إلى إرسال فرق الطوارئ إلى المواقع المستهدفة. من جانبه، قال تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة، إن شخصاً واحداً على الأقل أصيب في ضاحية شرقية.

من جانبه، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة بممارسة مزيد من الضغوط على روسيا إذا أرادت إنهاء الحرب في أوكرانيا بحلول الصيف، مضيفاً أنه من غير الواضح ما إذا كانت موسكو ستشارك في محادثات السلام التي ترعاها واشنطن الأسبوع المقبل. وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا مستعدة لحضور الاجتماع، الذي يأتي عقب جولتين من المفاوضات الثلاثية خلال الشهر الماضي، من دون أن تفضيا إلى أي انفراجة. وحول إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بحلول الصيف، قال زيلينسكي إن "الأمر لا يعتمد على أوكرانيا وحدها، بل على الولايات المتحدة أيضا، التي يتعين عليها ممارسة الضغوط على روسيا".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرّح الثلاثاء، بأنه لا يوجد ما يدعو للتحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أوكرانيا وأوروبا، حيث لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا. كما نقلت وسائل إعلام روسية عن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية لروسيا، إذ صرح لصحيفة "إزفستيا": "ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، بالطبع، هو المصالح الأمنية لروسيا".

(فرانس برس، العربي الجديد)

