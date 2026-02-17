- رفض الرئيس الأوكراني زيلينسكي أي اتفاق سلام يتضمن انسحاب أوكرانيا من دونباس، مشيراً إلى ضغوط ترامب على أوكرانيا لتقديم تنازلات دون مطالبة روسيا بالمثل. - خلال محادثات مع المبعوثين الأميركيين، أكد زيلينسكي على ضرورة اجتماع ثنائي مع بوتين، ورفض مقترح تحويل دونباس إلى منطقة اقتصادية حرة دون انسحاب القوات الروسية. - شدد زيلينسكي على أهمية استفتاء شعبي لأي اتفاق سلام، مع احتمال إجراء انتخابات رئاسية جديدة، واصفاً الموقف الروسي بالعبثي لعدم استعدادهم لسلام حقيقي.

أعلن الرئيس الأوكراني

فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أنه نصح المبعوثَين الأميركيَّين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بعدم محاولة إجباره على الترويج لرؤية سلام يراها شعبه "فاشلة"، مشيراً إلى أن الأوكرانيين سيرفضون اتفاق سلام يتضمن انسحاب أوكرانيا من جانب واحد من منطقة دونباس الشرقية، وتسليمها إلى روسيا. وأشار إلى أنه "ليس من العدل أن يستمر (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب في دعوة أوكرانيا وليس روسيا لتقديم تنازلات".

وقال زيلينسكي، في حديث مع موقع أكسيوس الأميركي، إن ويتكوف وكوشنر أبلغاه بأن روسيا تريد بصدق إنهاء الحرب، وأنه ينبغي عليه التنسيق مع فريقه التفاوضي على هذا الأساس قبل بدء المحادثات. وجاءت المقابلة الهاتفية مع الرئيس الأوكراني بالتزامن مع محادثات بين مفاوضين أوكرانيين وروس، برعاية أميركية، في جنيف. واعتبر زيلينسكي أنه "ليس من العدل" أن يستمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب

في دعوة أوكرانيا علناً، وليس روسيا، لتقديم تنازلات من أجل السلام. واعتبر أنه على الرغم من أنه قد يكون من الأسهل على ترامب الضغط على أوكرانيا مقارنة بروسيا الأكبر حجماً، إلا أن السبيل لخلق سلام دائم ليس "إعطاء النصر" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق قوله.

ورداً على تصريحات لترامب مرتين في الأيام الأخيرة، اعتبر فيها أن المسؤولية تقع على عاتق زيلينسكي لتقديم تنازلات، قال الأخير: "آمل أن يكون هذا مجرد تكتيك منه، وليس قراراً"، شاكراً ترامب على جهوده في صنع السلام، مؤكداً في الوقت نفسه أن محادثاته مع ويتكوف وكوشنر لا تحدث تحت الضغط عينه الذي يمارسه ترامب علناً، مشدداً على أنه ليس من النوع الذي يستسلم بسهولة.

وجدّد زيلينسكي تأكيده ضرورة أن يعقد اجتماعاً ثنائياً مع بوتين، معرباً عن اعتقاده أن "أفضل طريقة لتحقيق اختراق في ملف الأراضي هي أن ألتقي بوتين وجهاً لوجه"، كاشفاً عن أنه طلب من فريقه اقتراح عقد اجتماع مستقبلي على مستوى القادة في جنيف. ووفق "أكسيوس"، اقترح الوسطاء الأميركيون انسحاب القوات الأوكرانية من أجزاء دونباس التي تسيطر عليها حالياً، والسماح بتحويل تلك المنطقة إلى "منطقة اقتصادية حرة" منزوعة السلاح، في وقت لم تتخذ واشنطن بعد موقفاً بشأن الدولة التي ستتمتع بالسيادة هناك. وفي وقت عبّر زيلينسكي عن استعداده لبحث سحب قواته، إلا أنه دعا موسكو إلى سحب قواتها لمسافة مماثلة، رافضاً ادعاء روسيا بسيادتها على المنطقة.

وأوضح زيلينسكي أن واشنطن وكييف اتفقتا على ضرورة طرح أي اتفاق على الشعب الأوكراني في استفتاء، معرباً عن اعتقاده أن الشعب الأوكراني سيرفض الاتفاق إذا كان يتضمن الانسحاب من دونباس، الذي وضعه في خانة "التضحية بالسيادة، ومواطنة الأشخاص الذين يعيشون هناك". وقال: "عاطفياً، لن يغفر الناس هذا الأمر أبداً. لن يغفروا أبداً... لي، ولن يغفروا للولايات المتحدة"، مضيفاً أن الأوكرانيين لا يستطيعون فهم سبب مطالبتهم بالتخلي عن المزيد من الأراضي، قائلاً: "هذا جزء من بلدنا، كل هؤلاء المواطنين، والعلم، والأرض". ووفق زيلينسكي، إن الشعب الأوكراني قد يقبل اتفاقاً يجمّد ببساطة خطوط القتال الحالية في دونباس، كما هو الحال في منطقتين أخريين تسيطر عليهما.

وتطرق زيلينسكي إلى قضية الانتخابات واحتمال ترشحه مرة جديدة للانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنه لم يتم حسم أي شيء بعد، لكن من المحتمل إجراء انتخابات رئاسية جديدة بالتزامن مع استفتاء. وقال: "الأمر سيعتمد على الشعب. سنرى ما يريدون". وكشف عن أن روسيا وافقت حتى الآن على وقف إطلاق نار ليوم واحد فقط لأوكرانيا لتنظيم وإجراء استفتاء وطني، بدلاً من الستين يوماً التي يرى زيلينسكي أنها ضرورية. ووصف الموقف الروسي بـ"العبثي"، معتبراً أنه قد يكون مؤشراً على أن موسكو غير مستعدة لسلام حقيقي.

وأجرى الجانبان الروسي والأوكراني في جنيف اليوم جلسة تفاوض بوساطة أميركية، بهدف إنهاء أربع سنوات من القتال في أوكرانيا، اتسمت بتوتر شديد وفق ما أفاد مصدر مقرب من الوفد الروسي وكالة "فرانس برس"، مؤكداً أن المحادثات ستتواصل يوم غد الأربعاء. وقال المصدر لصحافيين طالباً عدم ذكر اسمه، إن المباحثات "كانت متوترة جداً. استمرت ستّ ساعات. وقد انتهت الآن. جرى الاتفاق على مواصلتها غداً".