قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إنه مستعد لإجراء انتخابات خلال 60 إلى 90 يوما، حتى في ظل استمرار الحرب مع روسيا، إذا تمكنت الولايات المتحدة وأوروبا من ضمان الأمن اللازم لإجراء التصويت، وفقاً لوكالة الأنباء الأوكرانية "إنترفاكس-أوكرانيا".

وقال زيلينسكي لصحافيين: "لدي الإرادة والاستعداد الشخصي لذلك". وأضاف أن إجراء الانتخابات سيتطلب تعديل قانون الانتخابات الأوكراني، وطلب من نواب كتلته البرلمانية إعداد التعديلات اللازمة. ويحظر قانون الأحكام العسكرية في أوكرانيا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية. وبينما يمكن تعديل القانون نفسه، يسمح الدستور بإجراء الانتخابات البرلمانية فقط بعد رفع الأحكام العسكرية، كما يمنع تعديل الدستور أثناء الحرب.

يأتي ذلك عقب انتقاد الرئيس دونالد ترامب لزيلينسكي باستغلال الحرب لتجنب إجراء انتخابات. وقال ترامب "يتحدثون عن ديمقراطية، لكن الأمور بلغت حدا لم يعد فيه النظام ديمقراطيا".

ولم تُجر أي انتخابات في أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022. وانتهت فترة ولاية زيلينسكي العادية في مايو/أيار 2024، بينما انتهت ولاية البرلمان في أغسطس/آب 2024. وكان من المقرر إجراء الانتخابات المحلية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وفيما اتهم ترامب زيلينسكي بأنه "لم يقرأ" المقترحات الأخيرة لإدارته لإنهاء الحرب، قال الرئيس الأوكراني إنه سيرسل لواشنطن مقترحه المعدّل للخطة الأميركية لإنهاء الحرب، وأضاف للصحافيين: "نحن نعمل وسنواصل العمل. أعتقد أننا سنسلّمه غداً (اليوم الأربعاء)"، في إشارة إلى مقترحه المعدّل للخطة الأميركية.

وأجرى زيلينسكي الذي جال في الأيام الأخيرة على عواصم أوروبية لصياغة رد على الخطة الأميركية، الاثنين محادثات مع قادة أوروبيين في لندن وبروكسل، قبل أن يتوجّه إلى إيطاليا للقاء البابا لاوون الرابع عشر ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. وكتب زيلينسكي على إكس الثلاثاء "المكونات الأوكرانية والأوروبية أصبحت الآن أكثر تقدما ونحن مستعدون لعرضها على شركائنا الأميركيين".

