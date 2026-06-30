زيلينسكي ساخراً: روسيا حددت 15 موعداً للاستيلاء على دونباس وأرجأتها

- سخر الرئيس الأوكراني زيلينسكي من الحملة العسكرية الروسية، مشيراً إلى تأجيل الكرملين 15 موعداً للاستيلاء على دونباس خلال أربع سنوات، مما يعكس هوس القيادة الروسية بالمنطقة. - أكد زيلينسكي أن نقص الوقود في روسيا هو نتيجة مباشرة للحرب، مشيراً إلى أن أوكرانيا ترد بدقة على الضربات الروسية دون اللجوء للإرهاب، بينما تواصل روسيا محاولاتها للسيطرة على المناطق الأوكرانية. - رفض بوتين اقتراح أوكرانيا لتخفيف القتال، مؤكداً استمرار السعي للسيطرة على المناطق الأربع، رغم نقص الوقود الذي يعاني منه الروس.

سخر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

، الاثنين، من الحملة العسكرية الروسية، قائلاً إنّ الكرملين حدد وأرجأ، على مدار أكثر من أربع سنوات، 15 موعداً نهائياً للاستيلاء على منطقة دونباس الشرقية. وجاءت تصريحات زيلينسكي ردّاً على رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الأحد، ما وصفه بأنه اقتراح أوكراني بالتخلّي عن الضربات بعيدة المدى وتخفيف حدة القتال.

وقال إنّ تصريحات بوتين تظهر أنه منفصل عما يشعر به الروس الذين يواجهون طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وهو ما يرتبط بحملة الضربات الأوكرانية على أهداف في صناعة النفط. وأضاف، في خطابه المصور الليلي: "حتى دولة منتجة للنفط، أو 'محطة وقود' مثلما يُطلق على روسيا غالباً، تواجه الآن نقصاً في الوقود". وأردف: "هذه نتيجة مباشرة للحرب. واحدة من عواقب عديدة. وهي أيضاً مثال على كيفية ردّ أوكرانيا بدقة، وليس من خلال الإرهاب".

وأوضح زيلينسكي باستفاضة ما وصفه بأنه 15 موعداً حددها الكرملين، ثم أرجأها لاحقاً، على مدار أربع سنوات للاستيلاء على أربع مناطق شرق أوكرانيا، هي دونيتسك ولوغانسك في دونباس، وزابوريجيا وخيرسون. وقال: "لا تزال القيادة السياسية الروسية مهووسة بمنطقة دونباس. وإذا لم تنه روسيا الحرب، فسيتعين عليها تأجيل ذلك الموعد النهائي مرة أخرى".

Since the start of the full-scale war, the Russian army has been given as many as 15 deadlines for capturing our Donetsk region. Russia’s political leadership remains obsessed with Donbas. They have entertained this delusion – that they would fully capture Donbas – 15 times… pic.twitter.com/JXMO5jcycI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 29, 2026

وفي الأسابيع التي أعقبت الحرب في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، حاولت القوات الروسية في البداية التقدم نحو العاصمة كييف، لكنها انسحبت عندما فشلت في إكمال ذلك التقدم وركزت جهودها على السيطرة على دونباس.

واستولت روسيا على كامل منطقة لوغانسك وأجزاء كبيرة من منطقتي دونيتسك وزابوريجيا. ورغم أنّ قوات موسكو تتحرّك ببطء غرباً عبر منطقة دونيتسك، يقول المسؤولون الأوكرانيون، إنّ التقدم تباطأ بشدة في الوقت الذي تكثف فيه أوكرانيا حملتها من الضربات بالطائرات المسيّرة متوسطة وطويلة المدى.

وفي مقابلة تلفزيونية الأحد، قال بوتين إنّ القوات الروسية ستواصل السعي لتحقيق هدفها في ساحة المعركة المتمثل في الاستيلاء الكامل على المناطق الأوكرانية الأربع. وأقرّ بأنّ الروس يعانون من نقص في الوقود، لكنه رفض ما قال إنه اقتراح أوكراني جديد لكبح الأعمال القتالية، واصفاً إياه بأنه حيلة لتخفيف الضغط على جيش كييف.

ولم يعلّق زيلينسكي على ما وصفه الرئيس الروسي بأنه اقتراح جديد. وكان قد كتب هذا الشهر رسالة مفتوحة إلى بوتين يدعوه فيها إلى عقد لقاء ثنائي. وقال زيلينسكي إنّ أوكرانيا قدّمت بالفعل مقترحات للتحرك نحو إنهاء الحرب "وروسيا ترفضها في كل مرة".

(رويترز)