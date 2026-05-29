زيلينسكي: روسيا تستعد لهجوم واسع جديد على أوكرانيا

- تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية مع تصعيد عسكري متبادل وتحذيرات من اتساع المواجهة، حيث أعلن زيلينسكي عن استعداد روسيا لهجوم واسع ودعا لفرض عقوبات إضافية على موسكو. - روسيا تؤكد نيتها تنفيذ ضربات على كييف، متهمةً أوروبا بعرقلة التسوية السلمية، بينما تتعرض مناطق خاضعة لسيطرة روسيا لهجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة. - الهجمات تمتد إلى البحر الأسود وتؤثر على السفن التجارية، مع تصاعد المخاوف من تأثيرات الحرب على المنطقة وأوروبا، وسط تباعد المواقف السياسية.

تتواصل الحرب الروسية على أوكرانيا، على وقع تصعيد عسكري متبادل وتباين حاد في المواقف السياسية، وسط تحذيرات من اتساع نطاق المواجهة وتراجع فرص التوصل إلى تسوية قريبة للأزمة المستمرة. وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن معلومات استخباراتية تشير إلى استعداد روسيا لشن هجوم واسع النطاق جديد على أوكرانيا، داعياً إلى فرض مزيد من العقوبات على موسكو وتسريع تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بتعزيز منظومات الدفاع الجوي.

في المقابل، أكدت روسيا عزمها تنفيذ سلسلة من الضربات على أهداف في العاصمة الأوكرانية كييف، فيما اتهم نائب وزير الخارجية الروسي دميتري لوبينسكي الدول الأوروبية بعرقلة أي تقدم نحو تسوية سلمية، معتبراً أن المواقف الأوروبية لا تعكس رغبة حقيقية في الحوار مع موسكو.

ميدانياً، أفادت السلطات الموالية لروسيا في إقليم دونيتسك بمقتل ثلاثة من عمال قطاع المرافق العامة وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدف مركبة تابعة لشركة إمدادات المياه في منطقة فوهليهرسك. كما تحدثت عن إصابات أخرى في حوادث منفصلة داخل المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية.

وفي البحر الأسود، أعلنت أوكرانيا تعرض ثلاث سفن تجارية ترفع أعلاماً أجنبية لهجمات بطائرات مسيّرة روسية أثناء إبحارها في ممر التصدير البحري الأوكراني. وأدت الهجمات إلى اندلاع حرائق على متن السفن، تمكنت الطواقم من السيطرة عليها، فيما أصيب اثنان من أفراد طاقم إحدى السفن.

وامتد تأثير الحرب إلى خارج حدود البلدين، بعدما أصابت طائرة مسيّرة مبنى سكنياً مرتفعاً في مدينة جالاتس الرومانية القريبة من الحدود الأوكرانية، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة واندلاع حريق في المبنى، وفق السلطات الرومانية. وفي جنوب روسيا، أعلنت السلطات المحلية مقتل رجل وإصابة امرأة بجروح خطيرة إثر هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية استهدف مصنعاً للألياف الصناعية في منطقة فولغوغراد، متسبباً باندلاع حرائق سيُطر عليها لاحقاً.

سياسياً، رحبت موسكو بموقف المجر الرافض تزويد أوكرانيا بالأسلحة، بعدما أكد رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار استمرار بلاده في عدم إرسال أسلحة أو معدات قتالية إلى كييف، مع التشديد في الوقت ذاته على التزام المجر تجاه حلف شمال الأطلسي. كما استبعد الكرملين إمكانية اضطلاع الاتحاد الأوروبي بدور الوسيط في النزاع، معتبراً أن الدول الأوروبية أصبحت طرفاً منحازاً إلى أوكرانيا من خلال الدعم العسكري المقدم لها.

وتعكس التطورات الأخيرة استمرار التصعيد العسكري وتباعد المواقف السياسية بين الأطراف المعنية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتأثيراتها الأمنية والاقتصادية على المنطقة وأوروبا.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)