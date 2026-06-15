زيلينسكي: اقترحنا لقاء بوتين على هامش قمة مجموعة السبع وموسكو رفضت

- اقترح الرئيس الأوكراني زيلينسكي اجتماعًا مع بوتين خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، لكن روسيا رفضت الفكرة، رغم دعم الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأعضاء في المجموعة للاقتراح. - دعا زيلينسكي قادة مجموعة السبع لاتخاذ موقف حاسم ضد روسيا بزيادة الضغوط وتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، خاصة في الدفاعات الجوية والقدرات المضادة للصواريخ. - تتصدر الحرب في أوكرانيا جدول أعمال قمة مجموعة السبع، إلى جانب قضايا الاقتصاد العالمي والذكاء الاصطناعي وأمن الطاقة، بمشاركة قادة من خارج المجموعة لتوسيع المشاورات الدولية.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه اقترح عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا هذا الأسبوع، لكن موسكو رفضت الفكرة. وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال تفقده الأضرار التي لحقت بالكاتدرائية الرئيسية في مجمع دير بيشيرسك لافرا، عقب هجوم جوي روسي واسع النطاق.

وأضاف زيلينسكي متحدثاً للصحافيين: "قبل بدء قمة مجموعة السبع، أوضحنا أننا مستعدون للقاء بوتين خلال القمة، حيث سيكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هناك". ونقلت وكالة "إنترفاكس أوكرانيا" للأنباء عنه قوله: "وجود الأوروبيين، إلى جانب الولايات المتحدة، يشكل فرصة جيدة جداً للاجتماع معاً، ولهذا السبب تحديداً يمكننا دعوة روسيا".

وذكر زيلينسكي أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأعضاء في مجموعة السبع وافقت على الاقتراح، لكن روسيا "أظهرت مرة أخرى أنها غير مستعدة لمناقشة هذا الأمر". ولم يصدر أي تأكيد فوري من دول المجموعة بشأن طرح مثل هذه المبادرة. وكان بوتين قد قال في وقت سابق إنه لن يلتقي زيلينسكي إلا في موسكو أو في إطار تسوية نهائية للنزاع، وهو احتمال لا يزال بعيد المنال بعد أكثر من أربع سنوات على اندلاع الحرب الروسية الشاملة ضد أوكرانيا.

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ودعا الرئيس الأوكراني قادة مجموعة السبع المجتمعين في فرنسا إلى اتخاذ موقف "حاسم وملموس" من خلال زيادة الضغوط على موسكو وتعزيز الدعم العسكري والدفاعي لأوكرانيا، ولا سيما في مجال الدفاعات الجوية والقدرات المضادة للصواريخ الباليستية. وقال زيلينسكي إن الرد الدولي يجب أن يكون متناسباً مع حجم التصعيد الروسي الأخير، مؤكداً أهمية استمرار الدعم الغربي لبلاده في مواجهة الهجمات المتواصلة.

وتجتمع مجموعة السبع، التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، اعتباراً من اليوم الاثنين في منتجع إيفيان الفرنسي المطل على بحيرة جنيف، في قمة تستمر حتى 17 يونيو/حزيران الجاري. وتتصدر الحرب في أوكرانيا والتطورات في المنطقة، ولا سيما الملف الإيراني، جدول أعمال القمة، إلى جانب قضايا الاقتصاد العالمي والذكاء الاصطناعي وأمن الطاقة. كما يشارك في أعمال القمة عدد من القادة المدعوين من خارج المجموعة، بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة من الهند والبرازيل وكوريا الجنوبية وكينيا، في إطار مساعي فرنسا، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة، لتوسيع المشاورات بشأن التحديات الدولية الراهنة.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)