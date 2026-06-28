- أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن استهداف مصفاتين للنفط في روسيا، مما أدى إلى حريق في سلافيانسك-نا-كوباني ومقتل شخص، في إطار جهود كييف لتقويض قدرة روسيا على الحرب. - تصاعدت الهجمات بالطائرات المسيّرة والقذائف المدفعية على الحدود الروسية الأوكرانية، مع إعلان روسيا عن إسقاط 124 طائرة مسيّرة أوكرانية، بينما أكدت أوكرانيا تصديها لهجوم جوي واسع. - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 213 طائرة مسيّرة أوكرانية، مع استمرار الضربات الجوية المتبادلة بين البلدين منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن كييف استهدفت مصفاتَين للنفط في منطقتَي كراسنودار وياروسلافل بروسيا خلال الليل. وكتب زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي: "نواصل عملياتنا الرامية إلى تقويض قدرة روسيا على مواصلة الحرب".

في المقابل، قال مسؤولان محليان إنّ طائرات مسيّرة أوكرانية قصفت أهدافاً في روسيا خلال الليل، بينها مصفاة نفط في منطقة كراسنودار جنوب البلاد، في ظل تصعيد كييف لحملتها على البنية التحتية للطاقة الروسية، والتي سبَّبت نقصاً حادّاً في الوقود. وقال فينيامين كوندراتيف، حاكم منطقة كراسنودار، في بيان عبر تطبيق "تيليغرام"، إن حريقاً اندلع في مصفاة النفط بمدينة سلافيانسك-نا-كوباني، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر في قرية مجاورة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة سلافيانسك، وهي منشأة خاصة، نحو 100 ألف برميل يومياً، وتوفر الوقود للاستخدام المحلي والتصدير. وفي منطقة ياروسلافل شرقي موسكو، قال الحاكم إن المنطقة تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة، ما دفع السلطات إلى فرض قيود مؤقتة على الحركة على بعض الطرق المؤدية إلى العاصمة الروسية.

وفي ذات السياق، قال مسؤولون محليون إن طائرات مسيّرة وقذائف مدفعية أسفرت عن مقتل مدنيين على جانبي الحدود بين روسيا وأوكرانيا أمس السبت. وذكر القائم بأعمال حاكم منطقة بريانسك الروسية، ييغور كوفالتشوك، عبر تطبيق تليغرام أن هجوماً بطائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة بريانسك الحدودية أسفر عن مقتل شخصين كانا يستقلان سيارتهما في قرية قريبة من الحدود.

كما أسفرت ضربات أوكرانية على مدينتي فولغوغراد (جنوب غرب) وبيلغورود (غرب) الروسيّتَين، وهورليفكا بمنطقة دونيتسك الأوكرانية الخاضعة لسيطرة موسكو، عن مقتل ثلاثة أشخاص، وفق السلطات الإقليمية. ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إن 124 طائرة مسيّرة أوكرانية جرى إسقاطها فوق مناطق روسية خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء (05:00-17:00 بتوقيت غرينتش).

وأصدر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين سلسلة طويلة من التصريحات بشأن اعتراض مسيّرات أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة. ويشير إحصاء غير رسمي أجرته وكالات الأنباء الروسية إلى أن عدد الطائرات التي جرى اعتراضها خلال اليوم بلغ 24 طائرة. وفي أوكرانيا، قال أولكسندر جانزا حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في جنوب شرق البلاد إنّ أكثر من 40 غارة بطائرات مسيّرة وقصفاً مدفعياً أسفراً عن مقتل شخص وإصابة آخر قرب نيكوبول.

وهذه البلدة هدف متكرر للهجمات الروسية، وتقع على الضفة المقابلة لنهر دنيبرو من محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها موسكو.

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وقال دينيس بوشيلين الذي عينته روسيا حاكماً لإدارة المناطق التي تسيطر عليها في دونيتسك بشرق أوكرانيا على "تليغرام" إنّ شخصين قتلا في ضربات أوكرانية بطائرات مسيّرة في بلدتي هورليفكا وماكييفكا الكبيرتين.

في غضون ذلك، أعلن سلاح الجو الأوكراني، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت أو عطلت سبعة صواريخ و125 طائرة مسيّرة من أصل 142 أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي واسع استهدف شمال أوكرانيا وجنوبها وشرقها خلال الليل. وقال سلاح الجو، في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، إن القوات الروسية استخدمت صاروخَين مضادَّين للسفن من طراز "زيركون/أونيكس" أُطلقا من منطقة كورسك، وستة صواريخ باليستية من طراز "إسكندر-إم/إس-400" أُطلقت من الجو فوق منطقة ريازان، إضافة إلى 142 طائرة مسيّرة من طرز "شاهد" و"جيربيرا" و"إيتالماس" وأنواع أخرى، أُطلقت من مناطق كورسك وميليروفو وأوريول وبريمورسكو-أختارسك الروسية، ومن منطقتَي دونيتسك وهفارديسكي في شبه جزيرة القرم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنّ وحدات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والطائرات المسيّرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين تصدت للهجوم. وبحسب البيانات الأولية حتى الساعة 08:30 صباحاً، أسقطت القوات الأوكرانية أو عطلت صاروخاً واحداً مضاداً للسفن من طراز "زيركون/أونيكس"، وستة صواريخ باليستية من طراز "إسكندر-إم/إس-400"، و125 طائرة مسيّرة روسية من طرز مختلفة.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 213 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل. وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك"، إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ودمرت هذه المسيّرات بين الساعة الثامنة مساء السبت بتوقيت موسكو والساعة السابعة صباح الأحد. وأضافت أن عمليات الإسقاط جرت فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفورونيج وكالوغا وكورسك وأوريول وروستوف وريازان وتامبوف وتولا، وإقليم كراسنودار ومنطقة موسكو، وجمهورية القرم، إضافة إلى مياه بحر آزوف والبحر الأسود.

وتواصل روسيا استهداف أوكرانيا بضربات جوية شبه يومية منذ بدء حربها على جارتها في فبراير/ شباط 2022 الذي أدخل المنطقة في نزاع يعد الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. كما كثفت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة من ضرباتها التي تصفها بأنها انتقامية ضد روسيا.

(رويترز، فرانس برس)