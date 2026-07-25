- أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي عن استهداف القوات الأوكرانية لسفينة حربية روسية وسفن مرتبطة بإيران في بحر قزوين، مما يزيد التوترات بين كييف وموسكو، بينما تحقق واشنطن في التعاون العسكري بين روسيا وإيران. - كشف زيلينسكي عن استعداد روسيا لموجة تعبئة عسكرية جديدة في الخريف، داعياً شعبه للدفاع عبر الضربات العسكرية والجهود الدبلوماسية لمواجهة التهديد المتزايد. - تصاعدت الهجمات بين أوكرانيا وروسيا، حيث أدت ضربة أوكرانية إلى مقتل 11 شخصاً في زابوريجيا، بينما تعرضت مدينة سومي الأوكرانية لهجوم روسي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن القوات الأوكرانية استهدفت سفينة حربية روسية وسفناً تستخدم في نقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران في بحر قزوين، فيما قتل 11 شخصاً السبت في ضربات متبادلة بين كييف وموسكو. وكتب زيلينسكي على منصة إكس "حققنا أيضاً نتائج قوية للغاية من خلال الضربات بعيدة المدى في بحر قزوين، بما في ذلك استهداف سفن تستخدم في نقل شحنات عسكرية تتعلق بإيران". ولم يقدم زيلينسكي تفاصيل إضافية.

يأتي هذا بينما تحقق واشنطن في احتمال تلقي إيران مساعدة روسية في استهداف مواقع أميركية في دول المنطقة والخليج العربي. وقالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، الأربعاء، إن هجمات الطائرات الإيرانية المسيّرة على مقرات وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إي) في الخليج دفعت محللين أمنيين إلى التحقيق في ما إذا كانت روسيا قد قدمت المساعدة من خلال تزويد طهران بمعلومات عن الأهداف أو تكنولوجيا الطائرات المسيّرة المتقدمة.

من جانب آخر، أعلن الرئيس الأوكراني تلقيه "معلومات واضحة" من أجهزة استخباراته تشير إلى استعداد روسيا لموجة جديدة من التعبئة العسكرية هذا الخريف. وقال زيلينسكي، في كلمته اليومية لشعبه: "لدينا معلومات واضحة من أجهزة الاستخبارات تشير إلى أن روسيا تستعد لموجة جديدة وكبيرة جداً من التعبئة لفصل الخريف".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي طبيعة الشحنات العسكرية المرتبطة بإيران التي استهدفتها القوات الأوكرانية؟ ما هي التفاصيل التي لم يقدمها زيلينسكي حول الضربات بعيدة المدى في بحر قزوين؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

واعتبر زيلينسكي أنه "في الوقت الراهن يخسر الروس على الجبهة جنوداً يفوق عددهم أعداد المجندين الجدد، ومع ذلك لا يزال الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم تكثيف الهجمات وتوسيع نطاق هذه الحرب، فهو يحتاج إلى المزيد من الروس للمشاركة في عمليات الهجوم". ودعا شعبه إلى الدفاع على كل المستويات في مواجهة هذا التهديد من خلال مواصلة الضربات في العمق الروسي، ودبلوماسياً عبر التواصل مع كل من يرغب في السلام.

أخبار عشرات القتلى والجرحى بضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

وعلى صعيد الهجمات المتبادلة بين طرفي الحرب، أدت ضربة جوية أوكرانية استهدفت مدينة تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا إلى مقتل 11 شخصا، بينهم 4 أطفال، وفق ما أعلن رئيس منطقة زابوريجيا السبت. وقال يفغيني باليتسكي إن "مخيمات سياحية" في قرية كيريليفكا، المطلة على بحر آزوف، تعرضت لهجوم ليلي، مضيفاً: "هناك قتلى: 11 شخصا، بينهم 4 أطفال".

وفي روسيا، قال حاكم منطقة تيومين الروسية ألكسندر مور اليوم السبت إن طائرة مسيّرة أوكرانية استهدفت أراضي مصفاة نفط في المنطقة، ما أدى إلى اندلاع حريق. وأضاف عبر تطبيق تليغرام أن فرق الطوارئ تعمل في الموقع، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

كما شنت أوكرانيا هجوماً آخر بمئات الطائرات المسيرة على روسيا، مما دفع شركة "وايلدبريز" الروسية للبيع بالتجزئة على الإنترنت إلى إجلاء الموظفين من مركز خدمات لوجستية في مدينة يكاترينبورج. وكانت منشآت شركة "وايلدبريز" قد استُهدفت مراراً في هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في الأيام الأخيرة.

وأكدت الشركة إخلاء المركز اللوجستي احترازاً، لكنها قالت إن المنشأة لم تتعرض لأضرار، وإن من المتوقع استئناف العمليات بعد وقت قصير. وأشار دينيس باسلر، حاكم منطقة سفيردلوفسك، عبر تطبيق تليغرام، إلى التصدّي لهجوم بطائرات مسيّرة، مضيفاً أنّ حطام إحدى الطائرات المسيرة المتساقط سبَّب اندلاع حريق. ولفت إلى إجلاء السكان، من دون تسجيل إصابات أو أضرار في المنشآت التجارية أو البنية التحتية. وفي منطقة روستوف جنوبي البلاد، أشار الحاكم يوري سليوسار إلى الهجوم الجوي الواسع الذي وقع خلال الليل، قائلاً إن القوات الروسية اعترضت طائرات مسيّرة وصواريخ.

وأضاف سليوسار أن أربعة رجال أصيبوا في مدينة روستوف- أون- الدون، فيما أصيب شخص آخر في منطقة كراسني سولين. وذكر أن مبانيَ سكنية ومستودعات ومنشآت للبنية التحتية تعرضت لأضرار. كما تحدث ألكسندر شوفاييف، القائم بأعمال حاكم منطقة بيلغورود، عن هجوم ضخم بالطائرات المسيرة ليلاَ، وكتب على تطبيق تليغرام اليوم السبت أن أربعة أشخاص أصيبوا.

إلى ذلك، قال مسؤولون محليون اليوم السبت إن ثلاثة أشخاص قتلوا في هجوم روسي على مدينة سومي في أوكرانيا أصاب مبنىً تابعاً للخدمات البريدية. وذكر رئيس الإدارة العسكرية للمدينة عبر تطبيق تليغرام أن الهجوم الذي وقع خلال الليل أدى إلى إصابة شخصين آخرين على الأقل.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)