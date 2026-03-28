زيلينسكي: اتفاق إماراتي أوكراني على التعاون في مجال الدفاع

- تعزيز التعاون الأمني والدفاعي: اجتمع الرئيس الأوكراني مع رئيس الإمارات لتعزيز التعاون في مجالي الأمن والدفاع، ووقعت أوكرانيا اتفاقية مع السعودية لتعزيز القدرات الدفاعية الجوية والاستفادة من خبرة كييف في التصدي للمسيّرات. - التوترات الإقليمية والسيادة: أكدت الإمارات على حقها في الدفاع عن سيادتها ضد الاعتداءات الإرهابية، بينما نفت أوكرانيا ادعاءات إيران بتدمير مستودع دفاع جوي في دبي. - دور الصين في مفاوضات السلام: أشار وزير الخارجية الأوكراني إلى إمكانية لعب الصين دورًا مهمًا في مفاوضات السلام المستقبلية، معربًا عن أمله في زيارة بكين لتعزيز الجهود الدبلوماسية.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إنه اجتمع مع رئيس الإمارات محمد بن زايد، وإنهما اتفقا على "التعاون في مجالَي الأمن ​​والدفاع"، فيما نقلت وسائل إعلام عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنّ صواريخ دمرت مستودعاً لوسائل الدفاع الجوي الأوكرانية في دبي. وقال زيلينسكي عبر تطبيق تليغرام "ستضع فرقنا اللمسات النهائية على التفاصيل".

بدوره، أكد بن زايد أنّ الإمارات "تتعامل مع الأزمة بحكمة وصبر انطلاقاً من حرصها على تجنيب المنطقة مزيداً من التوترات والأزمات"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإمارات الرسمية (وام). وأكد أنّ أبوظبي "ستواصل الدفاع عن سيادتها بكل قوة وثبات في مواجهة الاعتداءات الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية"، مشيراً إلى أنها "على أتم استعداد لمواجهة التهديدات وتحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس بما يكفله القانون الدولي".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الزعيمَين بحثا خلال اللقاء "مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين"، وأضافت أن اللقاء تناول أيضاً "تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده وتداعياته على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي بجانب تأثيراته الخطيرة في أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي".

وكان زيلينسكي، قد أعلن، أمس الجمعة، أن أوكرانيا والسعودية وقعتا اتفاقية تعاون دفاعي ترسخ أسس عقود مستقبلية وتعاون تكنولوجي واستثمارات. وذكر زيلينسكي أن الاتفاقية وُقعت قبل لقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأضاف زيلينسكي عبر "تليغرام": "نحن على استعداد لتقديم خبراتنا وأنظمتنا للسعودية، والعمل معاً على تعزيز حماية الأرواح".

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول مطلع على الملف، قوله إنّ اتفاقية التعاون في مجال الأمن الجوي ستتيح للرياض الاستفادة من خبرة كييف في التصدي للمسيّرات، وقال المسؤول إن "الهدف من الاتفاق هو أن تساهم أوكرانيا في تطوير كل المكونات اللازمة للدفاع الجوي" من أجل التصدي "لمسيّرات شاهد (إيرانية الصنع) وغيرها".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، أمس الجمعة، إنّ كييف تعتقد أن موسكو تزود ​​طهران أيضاً بالمعلومات المخابراتية والأسلحة. وفي ظل تعثر محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، قال سيبيها لـ"رويترز"، في مقابلة على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، إن الصين يمكن أن تلعب دوراً مهماً في المفاوضات المستقبلية، نظراً لما لها من تأثير على موسكو، وأضاف أنه تلقى دعوة لزيارة بكين، وعبّر عن أمله في القيام بذلك قريباً.

طهران: تدمير مستودع للأنظمة الأوكرانية المضادة للمسيرات بدبي

في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم مقرّ "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية، العقيد إبراهيم ذو الفقاري "تدمير مستودع للأنظمة الأوكرانية المضادة للطائرات المسيّرة" في دبي. وقال ذو الفقاري إن هذا الهجوم جاء تزامناً مع استهداف مواقع قال إن قادة وجنوداً أميركيين كانوا يختبئون فيها في دبي، مضيفاً أن هذه الأنظمة الأوكرانية كانت، وفق تصريحاته، موجودة في دبي لدعم الجيش الأميركي، مشيراً إلى أن المستودع كان يضم أيضاً 21 شخصاً من الجنسية الأوكرانية. ولفت المتحدث الإيراني إلى أنه لا تتوفر حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن مصير الأفراد الأوكرانيين الذين كانوا في الموقع، مرجحاً أنهم لقوا حتفهم.

في المقابل، نفت وزارة الخارجية الأوكرانيةـ اليوم السبتـ صحة تدمير مستودع لوسائل الدفاع الجوي الأوكرانية في دبي. وقال المتحدث باسم الوزارة للصحافيين هيورهي تيخي "هذا كذب. ننفي هذه المعلومات رسمياً. يشنّ النظام الإيراني حملات تضليل إعلامي كهذه بشكل متكرر".